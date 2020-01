SMI dreht ins Minus

(AWP/Reuters/SPU) Zum Ende der ersten kompletten Handelswoche im neuen Jahr geht es am Schweizer Aktienmarkt seitwärts. Der Swiss Market Index SMI (SMI 10648.79 -0.02%) steht bei Eröffnung 0,3% höher. Im frühen Handelsverlauf stabilisiert er sich in der Gewinnzone. Mit der Vorlage der neuesten Daten vom US-Arbeitsmarkt dreht der Leitindex ins Minus.

Am Markt heisst es, Investoren seien angesichts der Entspannung im Konflikt zwischen den USA und dem Iran wieder etwas risikobereiter. Entsprechend rückten auch die Hoffnungen auf ein stärkeres globales Wirtschaftswachstum wieder in den Vordergrund. Ebenfalls erleichtert werden die jüngsten Ankündigungen zum Handelsabkommen zwischen den USA und China aufgenommen. Kommende Woche wird der chinesische Vize-Ministerpräsident Liu He in Washington erwartet, um ein erstes Teilabkommen zur Beilegung des Zollstreits zu unterzeichnen.

Sika gewinnen klar

Stärker gesucht sind mit den Aktien von Sika (SIKA 177.15 1.61%) die grössten Verlierer des Vortages. Am Donnerstag hatten Investoren noch verschnupft auf die ersten Umsatzzahlen eines Blue Chip reagiert. Für den CS-Analysten Patrick Laager aber gehören die Papiere des Bauchemiekonzerns zu den attraktivsten unter Schweizer Mid- und Large Caps.

Die folgenden Plätze auf der Gewinnerliste werden von verschiedenen Vertretern der Gesundheitsbranche belegt. So gewinnen Lonza (LONN 355.6 1.05%) und Roche (ROG 318.75 0.31%), während Novartis (NOVN 91.57 -0.86%) ins Minus drehen. Seit Jahresbeginn hat es zu den verschiedenen Werten überwiegend positive Analystenkommentare gegeben. Bei JPMorgan etwa zeigen sich die Experten zuversichtlich für den MedTech-Sektor. Aber auch zu den beiden Pharmaschwergewichten hatte es zuletzt verschiedene Kommentare gegeben.

Zudem machen sich bei den Blue Chips Analystenkommentare bemerkbar. Adecco (ADEN 61.48 -0.19%) können ihre anfänglichen Gewinne aber nicht halten. Die Experten von JPMorgan haben den Personalvermittler mit «Overweight» in die Bewertung aufgenommen.

ABB (ABBN 23.5 -0.09%) bewegen sich kaum. Der Elektrotechnikkonzern streicht in einem Werk im US-Bundesstaat Virginia ein Viertel der Stellen. 113 der insgesamt 467 Mitarbeiter in dem Werk in South Boston würden ihren Job verlieren, erklärte ein ABB-Sprecher am Freitag und bestätigte damit lokale Medienberichte.

Eher schwächer entwickeln sich die Aktien der Banken UBS (UBSG 12.73 0.28%) und Credit Suisse (CSGN 13.55 -0.29%) sowie die Titel der Luxusgüterhersteller Swatch Group (UHR 270.7 -0.26%) und Richemont (CFR 76.22 -0.24%).

Kommentar lässt Kühne + Nagel steigen

Im SMIM (SMIM 2804.175 -0.01%) steigen Vifor Pharma (VIFN 181.5 0.55%) und Sonova (SOON 223.9 0.4%). Beim Hörgerätehersteller kommt es auf die nächste Generalversammlung hin zu Veränderungen im Verwaltungsrat. Adrian Widmer soll den zurücktretenden Michael Jacobi ersetzen, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Straumann (STMN 990.6 -0.99%), ein anderer Gesundheitswert, bleiben zurück.

Für Kühne + Nagel (KNIN 165.35 0.52%) geht es nach einem Analystenkommentar nach oben. Die Analysten von Barclays (BARC 181.94 -0.12%) schreiben in einer Branchenstudie, bei dem Logistiker werde entscheidend sein, die ambitionierten Mittelfristziele in den unverändert volatilen Märkten zu erreichen.

Aktien aus der Technologiebranche wie AMS (AMS 42.55 -0.75%) und auch Temenos (TEMN 154.95 -0.13%) zeigen sich fantasielos. Sie können nicht den guten Vorgaben aus Asien folgen. Dort waren am Freitag vor allem Apple-Zulieferer gefragt, nachdem der iPhone-Hersteller mit seinen jüngsten Absatzzahlen in China für Zuversicht gesorgt hat.

Dätwyler (DAE 174.8 -3.32%) geben nach. Vontobel (VONN 69.5 0%) senkt das Rating für die Aktien des Industriekonzerns auf «Hold» von «Buy», erhöht aber das Kursziel auf 200 von 190 Fr.

Biotechs mit Gewinnen

Deutlich bewegen sich die Gesundheitswerte in den hinteren Reihen. Dort ziehen Basilea (BSLN 54.25 5.54%) bei Eröffnung stark um mehr als 6% an, kommen aber ebenso rasant wieder zurück. Mittlerweile notieren die Aktien wieder klar im Plus. Das Biopharmaunternehmen erwartet für 2019 einen Umsatz von 134 Mio. Fr., was leicht über der eigenen Prognose liegt.

Auch Idorsia (IDIA 29.96 2.6%) steigen klar. Das Unternehmen und sein US-Partner Neurocrine Biosciences haben die Lizenzverinbarungen für einen Produktkandidaten geändert.

Cosmo (COPN 81.2 4.5%) legen zu, nachdem die Biopharmagesellschaft die Rechte an der Vermarktung von Byfavo (Remimazolam) in den USA an Acacia Pharma vergeben hat.

Asien mehrheitlich im Plus

Die Deeskalation im Nahen Osten sorgt für freundliche Stimmung in Asien. Zudem reist kommende Woche ein Vertreter aus Peking nach Washington, um ein Teilabkommen im Handelskonflikt zu besiegeln. Der Nikkei 225 legt 0,5% zu, der breiter gefasste Topix steigt 0,4%. Der Hang Seng in Hongkong stagniert. Der Shanghai Composite notiert mit einem leichten Minus von 0,1%. Der koreanische Kospi avanciert 0,9%.

Euro über 1.08 Fr

Der Euro kennt am Freitag keine einheitliche Richtung. Die Gemeinschaftswährung wird zum Greenback erneut unter der Marke von 1.11 $ bei 1.1096 $ gehandelt. Derweil zeigt sich der Euro zum Franken stabil bei einem Preis von 1.0814 Fr. Derweil steigt der Dollar zum Schweizer Franken leicht und notiert bei 0.9745 Fr.

Öl und Gold etwas tiefer

Der Ölpreis gibt am Freitag leicht nach. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 65.03 -0.84%) liegt bei gut 65 $. Auch der Goldpreis verliert etwas und liegt derzeit bei 1550 $ pro Feinunze.