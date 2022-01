SMI weitet Minus aus – Wallstreet schwach

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Montag deutlich schwächer. Der Leitindex SMI notiert bei Eröffnung 0,2% höher, dreht aber im frühen Handel ins Minus. Er weitet in der Folge seine Abgaben aus und rutscht unter die Marke von 12’700.

Aus New York kommt derweil keine Unterstützung. Im Gegenteil. Die drei wichtigen Wallstreet-Indizes liegen allesamt klar im Minus. Der breit gefasste S&P 500 büsst 0,9% ein. Der Dow Jones verliert 0,5%. Noch deutlicher sind die Einbussen an der Technologiebörse. Der Nasdaq Composite notiert 1,8% tiefer.

Die Marktteilnehmer seien wegen der anhaltenden Inflations- und gestiegenen Zinssorgen verunsichert, heisst es in Marktkreisen. Da nun aber die Bilanzsaison anlaufe, könnten diese Sorgen bald etwas in den Hintergrund rücken. Von Alarmstimmung könne deshalb noch nicht die Rede sein. Die Credit Suisse etwa rät dazu, Aktien derzeit im Portfolio wegen der Zins- und Pandemie-Risiken neutral zu gewichten. Laut deren Experten bieten Aktien in Erwartung eines robusten globalen Wachstums auf Sicht von sechs Monaten weiterhin Aufwärtspotenzial.

Finanzwerte und Novartis gesucht

Finanzwerte präsentieren sich erneut fester. So legen die Bankaktien Credit Suisse (+2,2%). Auch UBS und die Versicherer wie Swiss Re, Swiss Life und Zurich Insurance weisen Gewinne von bis zu 0,6% aus. Erneut schwach sind Partners Group mit einem Minus von 4%.

Den SMI stützen vor allem Novartis (+0,5%) dank zwei positiven Nachrichten. Das Biotech-Unternehmen Molecular Partners (+25%), das mit Novartis zusammenspannt, hat in der Phase-II-Studie mit dem Coronakandidaten Ensovibep die Ziele erreicht. Ensovibep habe die Viruslast klar reduziert, teilten die beiden Unternehmen am Montag mit.

Novartis erhält zudem Schützenhilfe von Citigroup. Die US-Bank hat die Abdeckung des Pharmariesen mit dem Rating «Buy» und dem Kursziel 95 Fr. wieder aufgenommen.

Roche drehen ins Minus (–0,7%). Der Pharmakonzern hat vom Schweizerischen Heilmittelinstitut (Swissmedic) die Zulassung für Tecentriq zur Behandlung von nicht kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) erhalten.

Belastet wird der Markt, wie schon die letzten Tage, vom Schwergewicht Nestlé (–1,5%). Der Grund dafür dürfte weiter in Gewinnmitnahmen liegen, sagte ein Händler. Der Titel war 2021 ähnlich stark wie der Gesamtmarkt gestiegen.

Verluste fahren erneut die Aktien des Life-Science-Konzerns Lonza (–4,4%) ein. Auch Alcon sind schwach (–3,3%). Die Gesellschaft hat die angekündigte Übernahme der US-amerikanischen Medizintechnikfirma Ivantis abgeschlossen. Deren Produkte würden nun das eigene Angebot im Bereich der Glaukombehandlung (Grüner Star) erweitern, teilte der Schweizer Spezialist für Augenheilkunde am Montag mit.

Am SMI-Ende liegen Sika mit –4,8%. Der Bauchemiespezialist legt morgen Dienstag Umsatzzahlen vor.

Idorsia springen nur kurz hoch

Im Fokus der Anleger stehen die im breiten Markt gehandelten Valoren von Idorsia. Sie eröffnen 10% im Plus, dämmen ihre Gewinne aber im Handelsverlauf ein. Das Biotech-Unternehmen hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA die erhoffte Zulassung für das Schlafmittel Daridorexant erhalten. Es ist die erste Marktzulassung für Idorsia. Das Mittel, das in den USA unter dem Namen Quviviq vermarktet wird, gilt in Marktkreisen als potenzieller Blockbuster.

Basilea sind im Plus mit rund 1%. Das Biotech-Unternehmen hat 2021 mit 148 Mio. Fr. mehr Umsatz erzielt als im Jahr zuvor (127,6 Mio). Das geht aus den am Montag veröffentlichten, ungeprüften Zahlen hervor. Damit liege das Ergebnis über der eigenen Prognose.

Im SMIM legen reisenahe Titel zu. Flughafen Zürich steigen 2%. UBS hat den Titel auf «Buy» von «Neutral» hochgestuft. Dufry avancieren 1,4%.

Auf der anderen Seite sind AMS Osram (–4,5%) und VAT Group (–1,8%) zu finden. Auch grosse Gewinner von 2021 wie Straumann (–5,5%), Tecan (–3,9%) und Kühne + Nagel (–5,1%) erfahren Gewinnmitnahmen.

Stark unter Druck sind Pharmazulieferer wie PolyPeptide (–12%) und Bachem (–5,8%).

Asiens Börsen mehrheitlich im Plus

Die Börsen in Asien zeigen sich am Montag mehrheitlich freundlich. Der Hongkonger Hang Seng steigt um 0,9%, und auf dem chinesischen Festland liegt der CSI 300 um 0,4% im Plus. In Taiwan notiert der Taiex 0,4% über dem Schlusskurs von Freitag. Der koreanische Kospi verliert hingegen 1%. In Japan ist die Börse feiertagsbedingt geschlossen.

Euro unter Druck

Der Euro hat am Montag einen guten Teil seiner zum Wochenschluss erzielten Gewinne zum US-Dollar wieder eingebüsst. Nachdem die Gemeinschaftswährung am Freitag noch bis auf 1,1365 Dollar geklettert war, ist es nun zu einer Gegenbewegung gekommen. Der Euro wird aktuell zu 1,1319 Dollar gehandelt. Auch gegenüber dem Franken kann sich der Dollar befestigen und kostet aktuell 0,9225 Franken nach 0,9208 noch am Morgen. Damit hat er sich wieder klar über der Marke von 0,92, unter die er am Freitag gefallen war, festgesetzt. Der Euro dagegen tendiert gegenüber dem Franken mit 1,0440 Franken minim höher als im frühen Handel.

Ölpreis stabil auf hohem Niveau

Der Ölpreis stabilisiert sich am Montag auf erhöhtem Niveau. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet momentan rund 81.50 $.

Gold notiert wieder unter 1800 $ und kostet derzeit 1798 $ pro Feinunze.

Bitcoin stabilisiert sich nach den jüngsten Verlusten. Die Cyberdevise kostet rund 42’000 $.