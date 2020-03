SMI macht einen Teil der gestrigen Verluste wett

(AWP/RB) Die Schweizer Börse zeigt sich nach dem Kurssturz vom Montag freundlich. Der Leitindex SMI (SMI 9520.52 3.52%) eröffnet am Dienstagmorgen 2% im Plus und klettert danach weiter. Die am Vortag arg gebeutelten Aktien der Grossbanken UBS (UBSG 9.586 8.41%) und Credit Suisse (CSGN 9.206 7.7%) führen das Feld an.

Alle Titel befanden sich am Morgen im grünen Bereich. Die Aktien von Geberit (GEBN 464.7 2.18%) legen nur leicht zu und befinden sich in der unteren Hälfte der zwanzig SMI-Valoren. Das Jahresergebnis des Sanitärtechnikspezialisten bewegt sich im Rahmen der Erwartungen. Negative Überraschungen blieben aus.

Auch an den anderen europäischen Börsen ist Erholung angesagt. Euro Stoxx 50 (Euro Stoxx 50 3065.74 3.6%), Dax (DAX 10973.86 3.28%), Cac 40 und FTSE 100 steigen zwischen 3,5 und 4,2%. Futures auf den S&P 500 (SP500 2746.56 -7.6%) legen mehr als 4% zu.

Viele Unternehmenszahlen

Die Aktien Flughafen Zürich (FHZN 128.5 0.31%) – er hat ebenfalls seine Jahreszahlen vorgelegt – fallen. Sensirion (SENS 34.25 10.48%) und Aryzta (ARYN 0.695 6.24%) machen hingegen Freudensprünge. Zahlreiche weitere Unternehmen haben am Dienstag ihre Ergebnisse präsentiert: Galenica (GALE 67.75 5.53%), Schweiter (SWTQ 1020 1.8%), Rieter (RIEN 108 5.37%), Huber+Suhner (HUBN 60.4 3.07%), die VP Bank (VPBN 143 1.13%) und TX Group (TXGN 91.1 -1.41%).

Im breiten Markt klettern neben Sensirion Leclanché (LECN 1.02 8.05%), SoftwareOne (SWON 19.9 7.57%) und die am Vortag stark abgestraften Lalique (LLQ 36 26.76%), Kuros BioSciences (KURN 2.34 8.33%) und LM Group (LMN 29.9 10.74%). Auch kleinere Pharmatitel wie Newron (NWRN 5.3 9.05%) und Molecular Partners (MOLN 18.78 7.31%), die am Vortag zu den grössten Verlierern zählten, schwingen am Dienstagmorgen obenaus.

Einbussen verzeichnen unter anderen Schlatter (STRN 32 -6.98%), Titlis-Bahnen (TIBN 280 0%) und Tornos (TOHN 4.75 -3.36%).

Hoffen auf Massnahmen der Regierungen

Von den Börsen in Übersee gehen gemischte Signale aus. Die Wallstreet hatte – ähnlich wie die übrigen Börsen weltweit – einen der verlustreichsten Tage seit der Finanzkrise gesehen. In Asien setzte sich derweil ebenfalls eine Gegenbewegung durch. Investoren warten auf Stützungsmassnahmen durch die jeweilige Regierung, heisst es von Händlern.

In den USA hat Präsident Donald Trump ein Massnahmenpaket in Aussicht gestellt, um den wirtschaftlichen Auswirkungen des neuartigen Coronavirus gegenzusteuern. Dabei teilte er mit, die Regierung wolle mit dem Kongress unter anderem über Lohnsteuererleichterungen sowie über Kredite für Kleinunternehmen reden.

Angedacht seien auch Hilfen für Menschen, die im Stundenlohn bezahlt würden – für die also bei einem Arbeitsausfall wegen einer Erkrankung besondere Härten entstehen. Investoren hoffen nun, dass auch andere Regierungen solche Pakete schnüren werden. Gleichzeitig hat sich die Lage in Italien zugespitzt, während sich die Zahl der Neuinfektionen in China und Südkorea verlangsamt.

Entspannung an den Devisenmärkten

Dass sich die Lage an den Finanzmärkten nach dem schwarzen Montag etwas beruhigt hat, lässt sich auch am Devisenmarkt ablesen. Dort hat der Aufwertungsdruck beim Franken merklich nachgelassen, sodass sowohl der Euro als auch der US-Dollar etwas Boden gewinnen.

Im frühen Handel kostet der Euro 1.0622 Fr., nachdem er am Montag zeitweise fast 1 Rappen weniger gekostet hatte. Auch der US-Dollar zeigt sich bei einem Kurs von 0.9351 Fr. etwas erholt gegenüber dem Wochenauftakt, als er im Tief zu 0.9183 Fr. umging.

Die generelle Krisenstimmung an den Finanzmärkten hatte dem Franken zu Wochenbeginn einen starken Aufwärtsschub verliehen. Als gesichert kann auch angenommen werden, dass die Schweizerische Nationalbank in den letzten Tagen am Devisenmarkt interveniert hat.

Auch der Euro hat gegenüber dem US-Dollar nach den zuletzt deutlichen Kursgewinnen am Dienstagmorgen nachgegeben. Händler verweisen auch hier auf die leichte Entspannung an den Finanzmärkten. Die europäische Gemeinschaftswährung wird mit 1.1355 $ gehandelt. In der Nacht hatte sie noch deutlich über 1.14 $ notiert.

Ungewisser Konjunkturausblick

Nach den heftigen Kursturbulenzen und der Flucht in die Sicherheit setzt am heutigen Dienstag nun eine Gegenbewegung ein. Dies zeigte sich auch bei den Rohstoffwährungen wie dem kanadischen Dollar und der norwegischen Krone, die zulegen. Sie hatten am Montag wegen des Ölpreiseinbruchs deutlich verloren. Eine Ausnahme stellt der russische Rubel dar. Er erholte sich zwar zunächst, nachdem er am Montag auf den tiefsten Stand seit Anfang 2016 gefallen war. Später fiel er aber erneut. Die Moskauer Börse, die am Montag geschlossen war, brach 10% ein.

Nach Einschätzung der Commerzbank (CBK 3.983 9.53%) dürften die Konjunktursorgen aber anhalten. «Noch wissen wir schliesslich nicht, wie stark die Volkswirtschaften durch das Coronavirus getroffen wurden», kommentiert Devisenexpertin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank. «Dies dürften wir erst in den nächsten Wochen erfahren, wenn langsam die Wirtschaftsdaten veröffentlicht werden.» Die Anspannung an den Märkten dürfte anhalten, sagt die Devisenexpertin. Eine erneute grosse Flucht in die Sicherheit sei daher möglich.