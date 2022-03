SMI schliesst nach Auf und Ab schwächer

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Donnerstag volatil gezeigt und letztlich schwächer geschlossen. Er pendelte über weite Strecken des Handels in einer breiten Spanne um den gestrigen Schlusskurs. Gegen Handelsende dominierten die Verkäufer. Der SMI (SMI 11'391.10 -0.89%) büsste relativ deutlich ein.

Negative Impulse kamen auch von den US-Börsen. Die drei wichtigsten Indizes in New York lagen bei Börsenschluss in Zürich im Minus. Der S&P 500 verlor 1,5%. Der Dow Jones gab 1,3% nach. Ein Minus von 2,2% verzeichnete die Technologiebörse Nasdaq Composite. Der Dax gab nach seinem gestrigen Kurssprung einen grossen Teil der Gewinne am Donnerstag wieder ab.

Die Europäischen Zentralbank EZB tritt trotz neuer Risiken für die Konjunktur infolge des Ukraine-Krieges bei ihren Anleihenkäufen etwas auf die Bremse. Das Kaufvolumen des Programms APP wird nach einer vorübergehenden Aufstockung bereits Ende Juni wieder auf 20 Mrd. € reduziert und könnte im dritten Quartal 2022 ganz beendet werden. Mit dieser Entscheidung reagierte der EZB-Rat auf die anhaltend hohen Teuerungsraten. Die Inflationsprognose für die Eurozone schraubte die EZB für 2022 kräftig auf 5,1% hoch, nachdem sie bisher von +3,2% ausgegangen war. Noch stärker galoppiert die Teuerung in den USA mit 7,9% im Februar.

Novartis NOVN 76.58 +1.23% )

An der Tabellenspitze standen Novartis. Der Pharmakonzern hatte neue Daten zum Brustkrebsmedikament Kisqali vorgelegt und in den USA eine Produktionsvereinbarung für die Herstellung einer Krebstherapie abgeschlossen.

Klötze am Bein des SMI waren die beiden anderen Schwergewichte Nestlé (NESN 113.50 -1.49%) und Roche.

Givaudan (GIVN 3'580.00 -0.78%) profitierten nicht von einer Aufstufung durch die Bank Société Générale von «Sell» auf «Hold». Der Aroma- und Riechstoffkonzern scheine besser auf die steigenden Rohstoffkosten vorbereitet zu sein als im Jahr 2011, hiess es unter anderem zur Begründung.

An der Spitze der Verlierer standen Aktien, die am Vortag Kurssprünge gemacht hatten. So fielen AMS-Osram, die beiden Luxusgüterhersteller Swatch Group (UHR 245.80 -2.85%) und Richemont (CFR 109.50 -3.48%). Die Aktie des Genfer Konzerns war am Vortag um fast 13% in die Höhe geschossen.

Zykliker wie Sika (SIKA 280.80 -1.02%), Holcim (HOLN 43.33 -0.41%) oder Geberit (GEBN 553.60 +0.33%) gaben ihre frühen Gewinne preis. Die Aktien des Sanitärtechnikspezialisten Geberit konnten sich somit nicht von den gestrigen Verlusten erholen.

Credit Suisse (CSGN 6.90 -2.98%) verzeichneten einen volatilen Handel und schlossen klar tiefer. Die Grossbank erachtet ihr Engagement in Russland mit Blick auf den Krieg in der Ukraine als überschaubar, wie sie anlässlich der Publikation des Geschäftsberichts mitgeteilt hatte.

Auch UBS (UBSG 15.47 -1.40%) waren tiefer, während andere Finanzwerte uneinheitlich tendierten. Am Tabellenende gaben Richemont und Logitech (LOGN 65.66 -2.61%) stärker nach.

Im breiten Markt zeigten sich Baloise (BALN 148.10 +0.95%) nach Zahlen etwas fester.

Bei Dufry (DUFN 35.24 -4.76%) kam es zu Gewinnmitnahmen nach dem deutlichen Plus am Vortag. Bei den Gewinnern lagen Schlatter (STRN 23.20 +10.48%) ganz vorne. Medartis (MED 145.60 +6.12%) erhielten Rückenwind von einer Kurszielerhöhung von Bryan Garnier.

Erholung in Asien

Die erfreulichen Vorgaben aus den USA führten am Donnerstag an den asiatischen Börsen zu positiven Vorzeichen. In Japan legte der Nikkei 225 3,9% zu, der breiter gefasste Topix notierte 4% höher. In China avancierte der Shanghai Composite 1,4% und der CSI 300 1,8%. Der Gewinn des Hang Seng in Hongkong war mit 0,4% etwas bescheidener. Der südkoreanische Kospi rückte 1,7% vor und der australische S&P/ASX 200 1,1%.

Euro bei 1.10 $

Der Euro profitierte am Donnerstag von den Entscheidungen der Europäischen Zentralbank nur kurzzeitig. Am Abend kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1.1005 $. Das war rund ein Cent weniger als noch im frühen Handel. Auch zum Franken gab der Euro seine zwischenzeitlichen Gewinne wieder her. Nach einem Sprung über die Marke von 1.03 Franken nach dem EZB-Entscheid notierte die Gemeinschaftwährung bei Börsenschluss in Europa zu 1.0221 Fr. Der Dollar legte auf 0.9285 Fr. zu.

Ölpreis fester sich nach Kursrutsch

Der Ölpreis legte am Donnerstag zu, nachdem er am Vortag stark nachgegeben hatte. Vom Tageshöchst kam der Preis jedoch zurück. Am Abend kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 113 $.

Gold erholte sich wieder und überschritt zeitweise die 2000-$-Marke. Die Feinunze lag bei Börsenschluss in Europa bei 1996 $.

Nach dem Kurssprung von gestern büsste Bitcoin deutlich ein und fiel wieder unter 40’000 $. Die Cyberdevise notierte um 17.30 Uhr bei 39’200 $.