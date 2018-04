SMI schliesst klar fester

(Reuters/AWP/SPU) Die Schweizer Börse hat den Handel deutlich fester beendet. Die Kursavancen waren auf Hoffnungen zurückzuführen, dass es eine diplomatische Lösung im US-chinesischen Handelsstreit geben könnte, hiess es am Markt. Chinas Präsident Xi Jinping will die Wirtschaft seines Landes öffnen und den Konflikt mit den USA mit niedrigeren Zöllen entschärfen. Das sorgte an den meisten Börsen weltweit für Avancen.

Der Swiss Market Index SMI (SMI 8755.57 0.79%) begann den Handel 0,5% fester und baute die Avancen im weiteren Handelsverlauf aus. Am Montag hatte der Leitindex 0,2% gewonnen.

An Wallstreet handelten die drei grossen Indizes bei Börsenschluss in Europa mit kräftigen Avancen. Der Dow Jones (Dow Jones 24408 1.79%) notierte rund 2% höher. Der S&P 500 (SP500 2656.87 1.67%) legte 1,7% und der Nasdaq Composite 1,8% zu.

Luxusgüteraktien gewannen

Impulse von Schweizer Unternehmensseite waren eher rar. «Das ändert sich nun aber mit dem Start in die Quartalsbilanzsaison», sagte ein Händler. Bei den Schweizer Blue Chips machte Givaudan (GIVN 2156 -2.44%) den Auftakt. Die Aktien gaben bei Eröffnung 2,3% nach. Der Duft- und Aromenhersteller aus Genf verfehlte die Erwartungen der Analysten leicht.

Die Luxusgüterhersteller Richemont (CFR 89.1 2.3%) und Swatch Group (UHR 438.8 1.62%) erhielten positive Impulse von den LVMH-Quartalszahlen und schlossen mit klaren Gewinnen. Der französische Luxusgüterkonzern war stärker als erwartet gewachsen.

Novartis (NOVN 78.64 1.37%) stützten den Index mit Avancen. Auch Nestlé (NESN 76.7 0.92%) gewannen. Wenig Bewegung war in den Aktien der Versicherer um Swiss Re (SREN 95.04 -0.08%), Swiss Life (SLHN 341.4 0.12%) und Zurich Insurance (ZURN 298.3 0.27%).

AMS klar fester

Der Index der mittelgrossen Werte, SMIM (SMIM 2503.358 0.86%), gab seine Avancen aus dem frühen Handel her und notierte fast während des gesamten Handels nur knapp im Plus. Am späten Nachmittag nahm er nochmals Anlauf und schloss mit einer kräftigen Avance.

AMS (AMS 103 3.98%) stiegen deutlich. Bernstein nahm die Abdeckung der Aktien des österreichischen Chipherstellers auf. Die Einschätzung lautet «Outperform», mit einem Kursziel von 180 Fr.

Auch Temenos (TEMN 111.1 2.68%) legten zu. Im Bieterwettstreit um die britische Finanzfirma Fidessa müssen die Beteiligungsgesellschaft Ion Investment Group und der US-Softwarehersteller SS&C Technologies bis spätestens 20. April ihre Kaufabsicht klar deklarieren, schrieb das britische Panel on Takeovers and Mergers in einer Mitteilung vom Dienstag.

OC Oerlikon (OERL 15.72 2.41%) erholten sich von ihren massiven Einbussen im Zusammenhang mit US-Sanktionen gegen den Russen Victor Vekselberg. Die Bank Vontobel (VONN 57.9 1.05%) überprüft nun die Kursziele für die Aktien der Industriekonzerne Oerlikon («Buy», bisheriges Kursziel 21 Fr.) und Sulzer (SUN 106.5 0.38%) («Buy», bisheriges Kursziel 150 Fr.). Zwar erscheine der unmittelbare Einfluss der Sanktionen vernachlässigbar, aber die unternehmensspezifischen Risiken seien dennoch gestiegen, hiess es in einem Kommentar am Dienstag.

Valartis zogen zwischenzeitlich massiv an, weil die Bank ihren Verlust erneut abbauen kann.

Zudem interessant: Meyer Burger (MBTN 1.182 7.07%) scheinen bei 1 Fr. einen Boden gefunden zu haben. Die Aktien legten deutlich zu.

Im breiten Markt notierten drei Werte ohne Dividende: Straumann (STMN 601 -0.58%) (Dividende in Höhe von 4.75 Fr. pro Aktie), Mobilezone (MOB 11.9 -2.94%) (0.60 Fr.) und Bank Cler (BC 42 -3%) (1.80 Fr.).

Chinas Politik sorgte für Gewinne in Asien

Die versöhnlichen Aussagen von Chinas Präsidenten Xi Jinping sorgten an den asiatischen Börsen für Erleichterung – hat sich damit das Risiko einer weiteren Eskalation im Handelskonflikt doch leicht verringert.

Praktisch alle lokalen Aktienmärkte reagierten mit Gewinnen: In Tokio legten der Nikkei 225 (Nikkei 225 21794.32 0.54%) sowie der breiter gefasste Topix um 0,5% respektive 0,4% zu. Der Hang Seng (Hang Seng 30728.74 1.65%) in Hongkong verzeichnete eine Avance von 1,6%. Auch die Börse in Schanghai legte zu. Der Shanghai Composite stieg 1,1% Der australische Leitindex S&P/ASX 200 kletterte 0,8%, während der südkoreanische Kospi (Kospi 2450.18 0.35%) 0,3% avancieren konnte.

Euro bei 1.18 Fr.

Der Euro baute seine starken Kursgewinne gegenüber dem US-Dollar aus. Die europäische Gemeinschaftswährung notierte bei Börsenschluss in Europa bei 1.2333 $. Zum Franken handelte sie an der Marke von 1.18 Fr. Der US-Dollar zeigte sich zum Franken bei einem Stand von 0.9572 fester.

Öl wieder über 70 $

Der Ölpreis legte nach den jüngsten Verlusten wieder zu und überschritt sogar die Marke von 70 $. Das Barrel (159 Liter) der Sorte Brent (Brent 70.925 3.23%) kostete um 17.30 Uhr MEZ 70.70 $. Gold (Gold 1339.53 0.24%) handelte unverändert bei 1337 $ pro Feinunze.