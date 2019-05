SMI erholt sich merklich

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Freitag klar fester. Die Händler hoffen nach den kräftigen Einbussen vom Vortag, als der Leitindex SMI (SMI 9512.98 0.88%) um 2% auf den tiefsten Stand seit Ende März gefallen ist, auf eine technische Gegenbewegung. Nach wie vor steht der Handelsstreit der USA mit China im Fokus. Ungeachtet der laufenden Handelsgespräche haben die USA die Sonderzölle auf Einfuhren aus China in der Nacht zum Freitag mehr als verdoppelt. China hat unmittelbar danach «notwendige Gegenmassnahmen» angekündigt.

«Die USA sind bereits im Wahlkampf, und Präsident Trump will einen Deal. Es gibt noch etwas Hoffnung», sagt ein Börsianer. Kurzfristig könnte eine erneute Verschärfung der Handelsspannungen zwischen den USA und China zu weiterer Volatilität und vorübergehenden Rückschlägen führen, schreibt Credit Suisse (CSGN 12.495 0.85%) dazu in ihrem täglichen Kommentar.

Der Swiss Market Index SMI steht bei Eröffnung 0,9% höher. Im weiteren Handel baut der Leitindex seine Avancen noch aus. Sämtliche SMI-Werte handeln bei Eröffnung mit Aufschlägen. Erst im weiteren Handelsverlauf zeigt sich mit Givaudan (GIVN 2568 -0.5%) ein Verlierer.

LafargeHolcim (LHN 51.62 2.71%) legen deutlich zu. Die Devestitionsstrategie des Zementkonzerns in Asien kommt bei Anlegern gut an.

Auch ABB (ABBN 19.5 1.93%) steigen. Der Technologiekonzern erhält einen Grossauftrag für die Übertragung von Windstrom aus der Nordsee.

Die Aktien der Grossbanken Credit Suisse und UBS (UBSG 12.21 0.54%), die am Donnerstag zu den grössten Verlierern zählten, handeln im Plus. Credit Suisse ist vom Genfer Arbeitsgericht wegen missbräuchlicher Kündigung und Verletzung der Fürsorgepflicht zur Zahlung von 4 Mio. Fr. an einen früheren Mitarbeiter verurteilt worden.

Die Schwergewichte Nestlé (NESN 97.61 0.7%), Novartis (NOVN 82.79 1.35%) und Roche (ROG 260.7 0.27%) avancieren. Novartis hat am Neurologen-Fachkongress AAN neue Daten zu ihrem MS-Mittel Gilenya vorgelegt. Die vollständigen Ergebnisse der Assess-Studie zeigen demnach, dass Patienten, die an der schubförmig remittierenden Multiplen Sklerose (RRMS) leiden, bei einer Therapie mit Gilenya deutlich weniger Schübe hatten als solche, die mit Glatirameracetat behandelt wurden.

Deutlich sind auch die Avancen von Alcon (ALC 62.07 1.79%). Die Aktien des Augenheilspezialisten haben sich seit dem Börsengang auch während der letzten Korrekturphase durch Widerstandsfähigkeit ausgezeichnet.

Vifor schütteln Dividendenabgang ab

Die Aktien von Vifor Pharma (VIFN 136.95 6.58%) werden ex Dividende von 2 Fr. gehandelt, verzeichnen aber dennoch kräftige Gewinne. Vontobel (VONN 57.7 0.79%) erhöht das Kursziel für die Titel des Pharmaunternehmens von 136 auf 140 Fr. und belässt die Einstufung auf «Hold». Laut den Analysten stellen Konkurrenzmittel eine geringe Gefahr für Vifor dar.

Zudem stehen die SMIM-Werte AMS (AMS 44.88 1.01%), Temenos (TEMN 166.35 2.12%) und Logitech (LOGN 39.2 1.24%) höher. Die Aktien des Chipherstellers AMS und des Computerzubehörspezialisten Logitech standen am Donnerstag nach negativen Branchenneuigkeiten stark unter Druck. Auch andere grosse Verlierer von Donnerstag, VAT Group (VACN 121 2.11%) und Georg Fischer (FI-N 949 1.71%), notieren klar höher.

Schwächer sind Dormakaba (DOKA 710.5 -4.82%). HSBC (HSBA 654.9 0.85%) hat laut Händlern die Empfehlung von «Hold» auf «Reduce» gesenkt.

Am breiten Markt fallen Polyphor (POLN 12.8 -50.1%) mit einem Kurssturz auf. Die Pharmafirma unterbricht die Patientenrekrutierung für die Murepavadin-Phase-III-Studie.

Arbonia (ARBN 11 5.36%) steigen. Kepler Cheuvreux hat laut Händlern die Empfehlung von «Hold» auf «Buy» erhöht.

Leclanché (LECN 1.795 -5.03%) leiden aufgrund einer Entwicklung an der gestrigen GV. Die Aktionäre des Energeispeicherherstellers lehnten die Nennwertreduktion ab und reichten damit nicht Hand für eine Restrukturierung der Bilanz.

Uneinheitliche Vorgaben in Asien

Die asiatischen Börsen liefern ein gemischtes Bild ab. Der Nikkei 225 in Japan verliert 0,3%, der breitere Topix gibt 0,1% nach. Im Plus handelt hingegen die Börse in Hongkong, wo der Hang Seng (Hang Seng 28550.24 0.84%) 1% höher notiert. Der chinesische CSI 300 zieht deutlich an, um 2,6%. Der koreanische Kospi (Kospi 2107.58 -0.22%) gewinnt 0,4% und der australische ASX 0,2%.

Euro unter 1.14 Fr.

Der Euro notiert zur US-Währung weiter über der Marke von 1.12 $ bei aktuell 1.1232 $. Der Franken erstarkt etwas zum Dollar und zum Euro. Der Dollar kostet 1.0132 Fr., und der Euro wird unter der Marke von 1.14 Fr. zu 1.1381 Fr. gehandelt.

Fester Ölpreis

Der Ölpreis festigt sich trotz der weiteren Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 70.76 0.86%) kostet knapp 71 $. Gold (Gold 1285.54 0.13%) handelt unverändert bei 1285 $ pro Feinunze.