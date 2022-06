SMI-Talfahrt beschleunigt

(AWP/Reuters) Die mit Spannung erwarteten neuesten Zahlen zur Inflation in den USA haben die Talfahrt des SMI (SMI 11'068.50 -2.24%) noch verstärkt, so dass sich die Verluste des Leitindex zumindest vorübergehend auf über 2% beliefen. In Marktkreisen wurde zwar bereits im Vorfeld von einer möglichen negativen Überraschung gewarnt, mit 8,6% ist die Teuerung im Mai aber auf ein noch viel höheres Niveau geklettert als befürchtet.

Die Entscheide der EZB vom Donnerstag, wonach im Juli erstmals seit elf Jahren die Zinsen erhöht werden sollen, wirken ebenfalls weiter nach. Obwohl die Mehrheit der Marktteilnehmer mit einer Zinswende im Sommer gerechnet habe, sei die Ankündigung doch für viele anscheinend überraschend gekommen, meinte ein Händler. Entsprechend habe die Furcht vor einer weiteren Zunahme des Inflationsdrucks durch Zweit- und Drittrundeneffekte weiter zugenommen und sich die eh schon angeschlagene Stimmung weiter verdüstert. Dem hält die Credit Suisse (CSGN 6.30 -4.14%) in einem Anlagekommentar entgegen, dass es auch Gründe gebe, die gegen eine Inflation und Rezession sprächen. Sie verweist dabei auf das zurückschlagende Pendel bei den Preisen für langlebige Güter sowie die sich verlangsamende Lohndynamik in den USA.

Der SMI notiert um 14.40 Uhr 1,87% tiefer bei 11’110,33 Punkten. Damit zeichnet sich zum siebten Mal in den vergangenen acht Wochen eine negative Gesamtwoche ab. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, büsst 2,07% auf 1729,82 Punkte ein und der breite SPI (SXGE 14'216.22 -2.13%) 1,95% auf 14’242,66 Punkte.

Grösste Verlierer sind derzeit Swisscom (SCMN 532.20 -3.90%). Hintergrund dafür ist eine Studie der UBS (UBSG 16.74 -2.84%), welche die Titel des grössten Schweizer Telekomunternehmens auf «Sell» von «Hold» abgestuft hat. Die Bank verwies dabei vor allem auf die starke Performance des Titels allgemein, aber auch innerhalb des Sektors in jüngster Zeit.

Dahinter verlieren die konjunktursensitiven Holcim (HOLN 46.94 -3.81%) oder auch Straumann (STMN 111.00 -3.85%) überdurchschnittlich an Wert. Bei letzteren summiert sich das Minus seit Ende 2021 bereits auf über 40%.

Erneut unter Druck stehen auch Credit Suisse. Der US-Finanzkonzern State Street (STT 68.14 -1.30%) hat gestern Abend Gerüchte über eine angepeilte Übernahme der zweitgrössten Schweizer Bank zurückgewiesen. Diese hatten am Mittwoch die Papiere der CS trotz Gewinnwarnung in die Höhe getrieben. Bereits am Donnerstag büssten sie dann aber wieder 5,6% ein.

Über 3% fallen zudem Swatch Group (UHR 237.00 -3.19%), Sika (SIKA 246.50 -3.71%) und Alcon (ALC 69.52 -3.52%) zurück. Weniger als 1% geben Julius Bär (BAER 48.63 -1.24%) nach. Kühne + Nagel stehen als einziger Blue Chip im Plus.

Ausblick US-Börsen: Tiefer erwartet nach US-Inflationsdaten

Der US-Aktienmarkt dürfte am Freitag nach US-Inflationsdaten schwach eröffnen. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial eine gute Dreiviertelstunde vor dem Handelsauftakt mit minus 0,85% auf 32’000 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 (NDX 12'269.78 -2.74%) wurde zuletzt 1,33% schwächer taxiert. Im Verlauf könnte noch das Uni-Michigan-Verbrauchervertrauen Aufschlüsse über die Stimmung der US-Wirtschaft geben.

Die Inflationsrate in den USA kletterte im Mai auf den höchsten Stand seit über 40 Jahren. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 8,6%. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt eine unveränderte Inflationsrate von 8,3% erwartet. «Die jüngsten Daten zeigen, dass die US-Notenbank Fed die Inflationsdynamik offensichtlich nicht im Griff hat», sagte Marktexperte Timo Emden von Emden Research. Die Investoren fürchteten nun, dass die Fed schneller als bislang angenommen an den Zinsschrauben drehen könnte, um die Inflation einzudämmen.

Unter den Einzelwerten könnten wieder einmal die Tesla-Aktien im Fokus stehen. Die US-Verkehrsbehörde hat ihre Untersuchung von Teslas Fahrassistenzsystem «Autopilot» nach einer Reihe von Auffahrunfällen ausgeweitet. Seit Aufnahme der Ermittlungen im August stellte sie sechs weitere Zwischenfälle fest, bei denen Teslas mit eingeschaltetem «Autopilot»-System auf am Strassenrand parkende Einsatzfahrzeuge auffuhren. Ursprünglich ging es um elf solcher Unfälle. Die Papiere des Elektroautobauers gaben im vorbörslichen Handel zuletzt um knapp 2% nach.

Die Titel von Netflix (NFLX 205.09 +6.31%) und Ebay sackten vorbörslich um 7% und 6% ab. Die US-Investmentbank Goldman Sachs (GS 304.22 -3.32%) hatte die Anteilsscheine des Streaminganbieters und des Online-Auktionshauses jeweils von «Neutral» auf «Sell» abgestuft und die Kursziele erheblich reduziert. Analyst Eric Sheridan senkte seine Geschäftsprognosen für viele US-Technologie- und Internetunternehmen. Bei Netflix fürchtet er einen verstärkten Wettbewerb sowie negative Auswirkungen einer Rezession auf das Verbraucherverhalten. Bei Ebay sieht der Experte das künftige Umsatzwachstum gefährdet.

Die Aktien von Docusign brachen nach enttäuschenden Quartalszahlen der E-Signatur-Plattform vorbörslich um ein Viertel ein. Bei DocuSign verschlechterte sich die Umsatzdynamik im ersten Geschäftsquartal erneut.

Euro gibt weiter nach

Der Euro hat am Freitag weiter nachgegeben und ist unter die Marke von 1,06 $ gefallen. Am frühen Nachmittag notiert die Gemeinschaftswährung bei 1,0595 $ und damit deutlich tiefer als zuletzt. Am Donnerstag lag der Kurs zeitweise noch über der 1,07er-Marke.

Auch gegenüber dem Schweizer Franken gab der Euro nach. Der Kurs ist wieder unter 1,04 gefallen und liegt am frühen Nachmittag bei 1,0398 Fr. Ein Dollar kostet derweil 0,9817 Fr. und notiert damit wieder höher.

Marktteilnehmer erklärten die Euro-Verluste mit der trüben Aktienmarktstimmung. Der Dollar als sicherer Alternative erhielt daher Auftrieb, während viele andere Währungen unter Druck gerieten. Ansonsten hielten sich die Impulse in engen Grenzen.

Schon am Donnerstagabend hatte der Euro deutlich nachgegeben, obwohl die EZB einen recht klaren Ausblick auf die von ihr erwartete Zinswende gegeben hatte. Die Notenbanker wollen ihre Leitzinsen im Juli erstmals seit mehr als einem Jahrzehnt anheben. Grund ist die hohe Inflation. Im September könnte sogar ein grosser Zinsschritt folgen. Danach soll die Straffung von der Konjunktur- und Inflationslage abhängen.

Am Nachmittag steht ebenfalls die Geldpolitik im Fokus, allerdings in den USA. Mit den Verbraucherpreisen werden die wohl wichtigsten Daten veröffentlicht, an denen die US-Notenbank (Fed) ihren Kurs ausrichtet. Die Inflation dürfte zwar leicht sinken, mit mehr als 8% aber hoch bleiben. Das Fed hat sich dem Inflationskampf früher als die EZB verschrieben und ihren Leitzins bereits deutlich angehoben.

Ölpreise legen etwas zu

Die Ölpreise haben am Freitag etwas zugelegt. Die Kursausschläge hielten sich aber in Grenzen. Im Wochenverlauf haben die Preise bisher merklich zugelegt. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 123,74 $. Das waren 66 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 117.46 +2.28%)) stieg um 54 Cent auf 122,00 $.

Entscheidend für die Entwicklung der Rohölpreise ist derzeit die Corona-Lage in China. Gibt es von dort positive Nachrichten, sorgt das am Ölmarkt für Aufschwung – und umgekehrt. Hintergrund ist die strenge Corona-Politik der chinesischen Führung, die gegen das Virus mit Ausgangssperren vorgeht, die die Konjunktur belasten und den Energieverbrauch dämpfen. Zuletzt hat sich die Lage in der Metropole Schanghai wieder eingetrübt.

Insgesamt bewegen sich die Erdölpreise auf hohem Niveau. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine hat für ein äusserst knappes Ölangebot gesorgt, da russische Anbieter wegen Sanktionen des Westens Probleme haben, Abnehmer für ihr Erdöl zu finden. Das Ölkartell Opec+, dem Russland angehört, tut sich aus verschiedenen Gründen seit längerem schwer, seine selbstgesetzten Produktionsziele zu erfüllen.