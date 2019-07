SMI dämmt Minus etwas ein

(AWP/SPU) Für den Schweizer Aktienmarkt geht es auch zur Wochenmitte erst einmal abwärts. Damit knüpft der Leitindex an seine etwas schwächere Vortagestendenz an. Laut Händlern halten sich Investoren vor der zweitägigen Anhörung von Fed-Chef Jerome Powell vor dem US-Kongress zurück.

Immerhin könnten die Aussagen Powells die weitere Richtung der Märkte bestimmen. Sollte der US-Notenbankchef die Fantasie über den für Juli erwarteten Zinsschritt hinaus wieder verstärken, dürften die Börsen laut Marktbeobachtern positiv reagieren. Allerdings hat die Börse in den vergangenen Wochen schon viel davon eingepreist. Damit sei auf der anderen Seite auch enormes Enttäuschungspotenzial entstanden. Einig sind sich Händler und Strategen, dass der Anhörung ein grosses Gewicht beigemessen werde und die Aufgabe für den Notenbankchef keine einfache sei.

Der Swiss Market Index SMI (SMI 9972.25 0.11%) steht bei Eröffnung 0,3% tiefer und verharrt im frühen Handel auf ähnlichem Niveau. Gegen die Mittagszeit baut der Leitindex einen Teil seiner Verluste ab. Fester notieren die Aktien der Grossbanken UBS (UBSG 11.96 0.97%) und Credit Suisse (CSGN 12.015 1.01%).

Die Indexschwergewichte Novartis (NOVN 90.79 -0.01%), Roche (ROG 276.6 0.13%) und Nestlé (NESN 102.94 -0.06%) erweisen sich als belastend. Die Luxusgüterhersteller finden keine einheitliche Richtung. Während Swatch Group (UHR 276.6 0.77%) gewinnen, büssen Richemont (CFR 82.22 0.34%) ein.

Am Ende der Kurstafel stehen mit Sika (SIKA 159.4 -1.3%) und Adecco (ADEN 53.6 -0.11%) dieselben Werte, die bereits am Dienstag zu den grössten Verlierern gezählt haben. Nachdem sich am Vortag die Experten von Goldman Sachs (GS 207.77 0.98%) vorsichtig über die Aussichten für Adecco geäussert hatten, heisst es nun in einer Branchenstudie der UBS, man sehe für den Dienstleistungssektor mehr Risiken als Chancen für die anstehende Berichtssaison.

Sika haben schon am Vortag unter der Gewinnwarnung des deutschen Branchenkollegen BASF (BAS 60.1 -0.68%) gelitten. Die Schwäche der Branche setzt sich auch zur Wochenmitte europaweit fort.

Mit SGS (SGSN 2460 -0.2%) und Geberit (GEBN 457.1 -0.15%) fallen weitere Zykliker zurück.

GAM legen zu

Im SMIM (SMIM 2527.994 0.32%) gewinnen GAM (GAM 4.404 3.77%) deutlich, nachdem der Vermögensverwalter eine erste Einschätzung über den Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr gegeben hat. Aufgrund tieferer verwalteter Vermögen hat das Unternehmen einen Verlust erlitten. Allerdings sind die verwalteten Vermögen bis Ende Juni im Vergleich zum Stand Ende März nicht weiter eingebrochen.

AMS (AMS 40.9 5.55%) avancieren. Die Aktien des österreichischen Chipherstellers profitieren zusammen mit ihren europäischen Branchenkollegen von guten monatlichen Absatzzahlen des taiwanesischen Konkurrenten Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Temenos (TEMN 173.8 -0.37%), ein anderer Tech-Wert im SMIM, büssen ein.

Auf der anderen Seite sind Ems-Chemie (EMSN 580 -0.26%) zu finden. Kepler Cheuvreux erhöht das Kursziel für die Aktien des Spezialitätenchemieunternehmens von 440 auf 450 Fr. und belässt die Einstufung auf «Reduce». Ems-Chemie gibt am Freitag, 12. Juli, die Ergebnisse zum ersten Halbjahr bekannt.

Im breiten Markt brechen Interroll (INRN 1920 -20%) trotz starker Halbjahreszahlen ein. Während die Geschäfte in den ersten sechs Monaten sehr gut gelaufen sind, lässt ein tieferer Bestellungseingang eine Verlangsamung in der zweiten Jahreshälfte erwarten.

Baloise (BALN 178.9 1.3%) profitieren kaum. Der Versicherer blickt auf ein gutes erstes Halbjahr zurück und rechnet mit einer deutlichen Steigerung des Gewinns. Der Grund dafür ist ein einmaliger, positiver Steuereffekt.

Emmi (EMMN 816.5 -8.77%) leiden unter einer neu ausgesprochenen Verkaufsempfehlung durch UBS. Der Analyst reduziert das Kursziel von 880 auf 815 Fr.

Gemischtes Bild in Asien

Die asiatischen Aktienmärkte entwickeln sich unterschiedlich. In Japan rutschen die heimischen Güterpreise der Unternehmen in der Jahresrate erstmals seit Ende 2016 wieder ins Minus, in China stagnieren die Produzentenpreise auf Jahressicht. In Tokio gibt der Nikkei 225 0,1% ab, der breiter gefasste Topix verliert 0,3%. Der Hang Seng in Hongkong gewinnt 0,3%, und Chinas Leitindex CSI 300 steigt im späten Handel 0,1%. Der südkoreanische Kospi rückt 0,6% vor, und der australische S&P/ASX 200 liegt 0,3% im Plus.

Euro uneinheitlich

Der Euro zeigt sich am Mittwoch vor der mit Spannung erwarteten Anhörung des US-Notenbankpräsidenten Powell orientierungslos. Zum Greenback wird die Gemeinschaftswährung fester zu 1.1222 $ gehandelt. Zum Franken handelt sie mit 1.1123 Fr. etwas leichter. Der Dollar büsst zur Schweizer Währung ein und geht derzeit zu 0.9910 Fr. um.

Ölpreis höher

Der Ölpreis steigt nach Meldungen über einen Rückgang der US-Ölreserven. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 65.64 2.18%) kostet gut 65 $. Der Goldpreis notiert wenig verändert bei aktuell 1396 $ pro Feinunze.