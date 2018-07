SMI schliesst fester

(AWP/Reuters/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt hat nach einem impulslosen Vormittagshandel an die Gewinne der Vortage angeknüpft. Insgesamt gab es am Schweizer Markt aber kaum starke Impulse, und auch die Volumen seien sommerlich dünn, sagte ein Händler am Schweizer Markt. Immerhin sei der Handelskonflikt wieder etwas in den Hintergrund gerückt, nachdem er sich in den letzten Tagen nicht mehr zugespitzt habe. Der Swiss Market Index SMI (SMI 8768.91 0.1%) eröffnete 0,1% höher und pendelte am Vormittag um seinen Schlusskurs vom Montag. Um die Mittagszeit notierte er auf dem Tageshöchst. Bei Börsenschluss resultierte dann ein kleiner Gewinn von 0,1%. Am Vortag war der Leitindex 0,7% gestiegen.

An Wallstreet setzten die Anleger auf steigende Unternehmensgewinne. Im Vorfeld der neuen Berichtssaison, die Ende der Woche mit einer Reihe von Bankenbilanzen einen ersten Höhepunkt erreichen wird, deckten sich Anleger mit Aktien ein. Der Dow Jones (Dow Jones 24919.66 0.58%) legte um 17:30 Uhr MESZ 0,5% zu, nachdem er am Montag schon über 1% gewonnen hatte. Der S&P 500 (SP500 2793.84 0.35%) und der Nasdaq Composite zogen jeweils 0,2% an.

SMI: Luxusgüteraktien stiegen

Im SMI gewannen die Titel des Pharmazulieferers Lonza (LONN 282.8 2.5%) am stärksten. Auch die Werte der Luxusgüterhersteller Richemont (CFR 85.14 1.33%) und Swatch Group (UHR 465.9 1.55%) verzeichneten Avancen. Eher schwächer schlossen die Bankaktien um Credit Suisse (CSGN 15.095 -0.36%), UBS (UBSG 15.16 -0.36%) und Julius Bär (BAER 59.78 0.2%), nachdem sie bei Eröffnung allesamt stark gestartet waren.

Verluste verzeichneten auch die Versicherer. Swiss Life (SLHN 346.8 -0.8%), Zurich Insurance (ZURN 297.8 -0.3%) und Swiss Re (SREN 87.7 -0.16%) gaben nach. Die Schwergewichte wirkten eher bremsend. Nestlé (NESN 79.46 -0.13%) und Novartis (NOVN 76.82 -0.03%) handelten den ganzen Tag kaum verändert. Roche (ROG 225.1 -0.04%) gaben im Nachmittagshandel ihre Avancen wieder preis.

LafargeHolcim (LHN 48.04 -0.33%) konnten sich von ihren klaren Abgaben erholen. Die Deutsche Bank (DBK 9.74 -0.53%) blieb in einer Studie für die Titel des Zementkonzerns bei ihrer Einstufung «Hold» und leicht gesenktem Kursziel.

Cassiopea im Hoch, Meier Tobler im Tief

Am breiten Markt fielen vor allem Cassiopea (SKIN 53 75.5%) auf. Sie schlossen mit einem Kurssprung von 75,5% (bei Eröffnung +40%). Die Kursreaktion war so massiv, weil das Pharmaunternehmen einen wichtigen Schritt in Richtung einer ersten Zulassung gemacht hatte.

Interroll (INRN 1788 8.36%) gewannen klar. Der Förderlogistiker wird zum Semesterabschluss deutlich bessere Zahlen erzielen.

Markant waren indes die Einbussen bei Meier Tobler (MTG 22.6 -23.39%). Eine Warnung vor einem Umsatzrückgang und ein Dividendenverzicht drückten die Aktien des Gebäudetechnikers tief ins Minus.

Bei den Nebenwerten notierten DKSH (DKSH 70.35 1.08%) etwas höher. Die Logistikfirma verkauft das Pharma-, Consumer-Health- und Medizintechnikgeschäft in China an den Finanzinvestor Warburg Pincus. Der Verkaufspreis dürfte bei rund 100 Mio. Fr. liegen.

Einen Kurszuwachs gab es für die bereits seit Tagen anziehenden Titel des Pharmaunternehmens Vifor Pharma (VIFN 174 1.28%), die zwischenzeitlich neue Höchstwerte erreichten. Am Markt wurde auf vermehrte Käufe der Valoren durch Fonds hingewiesen.

Ebenfalls höher handelten die Schliesstechnikfirma Dormakaba (DOKA 723.5 2.92%), die Apothekengesellschaft Galenica (GALE 54.35 3.72%) und der Derivatanbieter Leonteq (LEON 57.95 0.78%).

Temenos (TEMN 155.1 -0.19%) liessen sich von einer Analystenmeinung nicht beunruhigen. Barclays (BARC 186.34 -1.32%) senkte das Rating für die Aktien des Bankensoftwarespezialisten im Rahmen einer Sektorstudie von «Equal Weight» auf «Underweight». Das Kursziel blieb allerdings unverändert 120 Fr.

Asien verzeichnete Gewinne

Die asiatischen Börsen tendierten höher. Der japanische Nikkei (+1%), der Hang Seng (+0,5%) in Hongkong und der Kospi (+0,5%) in Korea gewannen. Der Shanghai Composite (+0,1%) zeigte sich kaum verändert.

Euro tiefer

Der Kurs des Euros sank gegen den Dollar. Die Gemeinschaftswährung wurde um 17:30 Uhr MESZ bei 1.1721 $ gehandelt. Zum Franken gab sie leicht ab und lag bei 1.1644 Fr. Der Dollar wurde zur Schweizer Valuta fester bei 0.9930 Fr. gehandelt.

Ölpreis zog an

Öl befand sich wieder im Aufwärtstrend. Ein Barrel (159 Liter) der Sorte Brent handelte bei Börsenschluss in Europa bei gut 79 $. Der Goldpreis notierte indes leichter. Die Feinunze des Edelmetalls kostete 1253 $.