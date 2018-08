SMI notiert klar schwächer

(AWP/Reuters/SPU) Die Schweizer Börse handelt am Freitag im Minus. Negative Vorgaben aus den USA und Asien drücken auf die Kurse, sagen Händler. Ausserdem sorgten sie sich weiter um den Handelsstreit der USA mit China sowie wegen der Spannungen der USA mit Iran und Russland. Die USA haben jüngst Sanktionen gegenüber die beiden Ländern verhängt.

Der Swiss Market Index SMI (SMI 9068.53 -0.84%) eröffnet 0,5% niedriger und gibt im frühen Handel weiter nach. Am Donnerstag ist der Leitindex um 0,3% gesunken. Die Impulse seien dünn gesät. «Die SMI-Konzerne haben zu einem Grossteil ihre Ergebnisse vorgelegt», sagt ein Händler.

Im Leitindex büssen vor allem die Aktien der Banken ein. So verlieren UBS (UBSG 15.73 -1.38%), Credit Suisse (CSGN 15.42 -1.25%) und Julius Bär (BAER 54.32 -1.45%) überdurchschnittlich. Marktteilnehmen verweisen auf die Schwäche des gesamten Sektors auch an anderen europäischen Börsen. Auslöser ist die Währungskrise in der Türkei und deren möglich Folgen für die privaten und öffentlichen Fremdwährungsschulden.

Mit vergleichsweise leichten Abgaben verhindern die Schwergewichte Novartis (NOVN 82.08 -0.56%) und Nestlé (NESN 81.12 -0.76%) ein stärkeres Abrutschen des SMI.

Einzig die Aktien des Pharmazulieferers Lonza (LONN 318.6 0.03%) stemmen sich gegen den Trend.

Aryzta weiter schwach

Nach der Präsentation der Halbjahreszahlen büssen Dätwyler (DAE 188.6 -4.55%) klar ein. Zwar hat das Industrieunternehmen Umsatz und Gewinn deutlich steigern können, doch die Erwartungen hat es dennoch verfehlt.

Derweil legen Conzzeta (CON 1132 7.4%) markant zu. Der Mischkonzern hat sich im ersten Semester klar gesteigert.

Die Titel des Backwarenkonzerns Aryzta (ARYN 9.756 -4.73%) kennen derzeit nur eine Richtung – nach unten. Zwischenzeitliche Gegenbewegungen können die Aktie nicht davor bewaren, unter die Marke von 10 Fr. zu fallen.

Asien mit Abgaben

In Japan profitiert der Nikkei 225 am Freitag nicht von den guten Wirtschaftsdaten. Er notiert 0,7% tiefer. Die japanische Wirtschaft ist im zweiten Quartal stärker gewachsen, als erwartet worden war. Auch der breiter gefasste Topix verliert 0,6%.

In China gibt der CSI 300, der die 300 wichtigsten Aktien an den Börsen in Schanghai und Shenzhen umfasst, 0,2% nach, nachdem er am Donnerstag noch deutlich zugelegt hat. Sowohl der Hang Seng an der Hongkonger Börse als auch er koreanische Kospi notieren 0,7% tiefer.

Euro bei 1.14 Fr.

Der Euro knüpft an die Kursverluste vom Vortag zu Dollar und Franken an. Die Gemeinschaftswährung fällt unter 1,15 $. Aktuell liegt die Notierung auf 1.1462 $. Auch zum Franken sinkt der Wert der Gemeinschaftswährung spürbar. Im Tief ging es hier im frühen Handel bis auf 1.1392 Fr. hinab. Aktuell notiert der Euro zu 1.1402 Fr. Der Dollar zieht demgegenüber zum Franken auf 0.9947 Fr. an.

Gold nahe 1200 $

Der Goldpreis kann sich nicht von der Marke bei 1200 $ lösen. Die Feinunze kostet 1208 $. Der Ölpreis notiert stabil. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet knapp 72 $.