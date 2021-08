SMI setzt Rekordkurs fort

Aktien New York: Dow zum Start auf Rekordhoch – Insgesamt aber wenig Bewegung

Zum Börsenstart am Donnerstag ist der US-Leitindex Dow Jones (Dow Jones 35'379.64 -0.3%) Industrial auf ein weiteres Rekordhoch gesprungen. Zuletzt notierte er etwas darunter prozentual unverändert mit 35 486,68 Punkten. Der S&P 500 (S&P 500 4'440.60 +0.24%) gab um 0,12% auf 4442,45 Punkte nach. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 (Nasdaq 100 14'994.36 -0.22%) verlor 0,37% auf 14 972,91 Punkte vor.

Zur Wochenmitte hatten die Anleger mit Erleichterung darauf reagiert, dass die bereits recht hohe Inflationsrate in den Vereinigten Staaten nicht weiter gestiegen ist. Am Donnerstag wurde bekannt, dass die US-Erzeugerpreise überraschend deutlich angezogen haben. Das dürfte die Inflationserwartungen in den USA weiter anheizen. Die Erzeugerpreise beeinflussen die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet.

Der Schweizer Aktienmarkt setzt am Donnerstag seine Rekordjagd fort und tendiert auch am Nachmittag über 12’400 Punkten. Die Luft dürfte auf dem hohen Niveau allerdings immer dünner werden, heisst es im Handel. Allerdings sei eine grössere Korrektur nicht in Sicht, meinte ein Händler. Dies sei wohl auf fehlende Alternativen zurückzuführen. Es zeigen sich bei manchen Unternehmen aber trotz guter Firmenergebnisse Gewinnmitnahmen, was ebenfalls auf eine gewisse Sättigung hindeute.

Die mit Spannung erwarteten Anträge auf Arbeitslosenhilfe aus den USA, die um 14.30 Uhr veröffentlicht wurden, gaben dem Schweizer Leitindex derweil keine grossen Impulse. Die Zahlen fielen mit 375’000 genau im Rahmen der Erwartungen aus. Ebenfalls keine Bewegung lösten die US-Produzentenpreise vom Juli aus, auch wenn sie etwas höher ausfielen als erwartet.

Der SMI (SMI 12'426.24 +0.31%) steigt um 14.50 Uhr um 0,31% auf 12’426,89 Punkte. Das Rekordhoch markierte der Leitindex am frühen Nachmittag bei 12’443 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewinnt 0,46% auf 2013,58 und der breite SPI (SXGE 15'907.41 +0.29%) 0,27% auf 15’904,27 Zähler. Bei den 30 Blue Chips stehen 23 Gewinner sieben Verlierern gegenüber.

Klar grösster Gewinner dabei sind die Aktien der Zurich Gruppe (+4,2%), deren Ergebnis die Anleger überzeugt hat. Der Versicherer hat den Gewinn im ersten Halbjahr 2021 stärker als erwartet gesteigert und will angesichts der starken Ergebnisse weiterhin «attraktive Dividenden» auszahlen. Aber auch ein Short Squeeze könnte laut Händlern eine Rolle spielen: So seien offenbar mächtige Marktakteure von den Zahlen auf dem falschen Fuss erwischt worden. Auch die Branchennachbarn Swiss Re (SREN 86.52 +0.89%) (+1,3%) und Swiss Life (SLHN 491.50 +0.53%) (+1,0%) sind in diesem Umfeld gefragt.

Auch die beiden Pharmaschwergewichte Novartis (NOVN 85.70 +0.47%) (+0,4%) und Roche (ROG 366.85 -0.15%) (+0,2%) tragen den SMI mit. Das dritte Schwergewicht Nestlé (NESN 113.60 -0.26%) büsst derweil -0,3% ein.

Am unteren Ende tendieren Alcon (ALC 65.06 -0.76%) mit einem Minus von 1,3%. Marktteilnehmer verweisen auf eine Branchenschwäche, ausgelöst durch die Straumann-Zahlen. Die Aktien des Dentalimplantate-Hersteller selbst zeigen sich nach Veröffentlichung eines Rekordumsatzes für das erste Halbjahr relativ volatil: Nach einem festen Start kam es schnell zu deutlichen Gewinnmitnahmen, mittlerweile notiert das Papier aber wieder im grünen Bereich (+0,4%).

Am breiten Markt gehören u.a. Autoneum (AUTN 180.30 +5.5%) (+5,3%) und Gurit (GUR 2'180.00 +3.81%) (+5,2%) ohne News zu den grössten Gewinnern, beide auch mit überdurchschnittlichen Handelsvolumina. Hier könnten Anleger auf bisher vernachlässigte Aktien abzielen, heisst es am Markt. Zumindest Gurit sind im bisherigen Jahresverlauf (-15,3%) deutlich hinter dem Markt zurückgeblieben.

Ölpreise bewegen sich kaum

Die Ölpreise sind am Donnerstag etwas gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 71.42 -0.18%) kostete gegen Mittag 71,52 $. Das waren acht Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WTI 69.24 +0.1%)) stieg ebenfalls geringfügig um drei Cent auf 69,28 $.

Die Ölpreise konnten damit die Gewinne der vergangenen beiden Handelstage halten. Marktbeobachter verwiesen auf Aussagen der US-Investmentbank Goldman Sachs (GS 412.06 -0.44%), wonach die ansteckendere Delta-Variante des Coronavirus wahrscheinlich nur moderate Auswirkungen auf die weitere Entwicklung der Weltwirtschaft haben dürfte.

Eine neue Nachfrageprognose der Internationalen Energieagentur (IEA) konnte die Ölpreise nicht belasten. Der Interessenverband führender Industriestaaten hatte am Vormittag die Prognose für die weltweite Nachfrage nach Rohöl wegen der jüngsten Entwicklung der Corona-Krise gesenkt. «Die Ausbreitung der Delta-Variante des Virus könnte die Erholung der Nachfrage zum Entgleisen bringen», hiess es im Monatsbericht. Die IEA rechnet im laufenden Jahr nur noch mit einer weltweite Nachfrage von durchschnittlich 96,2 Mio. Barrel pro Tag, nach zuvor 96,4 Mio. Barrel.

In der vergangenen Woche hatte die Sorge vor schärferen Massnahmen im Kampf gegen die Corona-Krise die Ölpreise noch belastet. Vor allem Meldungen über Einschränkungen der Mobilität in China hatten am Ölmarkt immer wieder die Spekulation über einen Rückgang der Nachfrage angeheizt. China ist einer der wichtigsten Ölimporteure der Welt.

Devisen: Euro kaum verändert – Wachstumsdaten bewegen Pfund nicht

Der Euro hat sich am Donnerstag wenig bewegt und die Kursgewinne vom Vortag gehalten. Gegen Mittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1741 $ gehandelt und damit nahezu zum gleichen Kurs wie am Vorabend.

Auch zum Schweizer Franken machte der Euro keine grossen Sprünge. Derzeit wird er zu 1,0825 nach 1,0821 am früheren Morgen und 1,0824 Fr. am Vorabend gehandelt. Der Dollar wird derweil zu 0,9220 Fr. umgesetzt.

Zur Wochenmitte hatte noch eine leichte Dollar-Schwäche dem Euro Auftrieb verliehen, nachdem die Inflation in den USA auf hohem Niveau stagnierte und nicht weiter zulegte.

Wenig verändert zeigte sich auch das britische Pfund, nachdem am Morgen Daten zum britischen Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal veröffentlicht wurden. Die Wirtschaftsleistung legte von April bis Juni um 4,8% im Quartalsvergleich zu. Dieser Anstieg war am Markt erwartet worden.

Zu den Verlieren zählte hingegen der australische Dollar, der zu allen anderen wichtigen Währungen unter Druck stand. In Australien hat sich die Corona-Krise verschärft und bedroht die konjunkturelle Entwicklung des Landes. Nach Melbourne und Sydney müssen auch die Bewohner der australischen Hauptstadt Canberra in einen Lockdown.

Im Tagesverlauf dürfte der Fokus am Devisenmarkt weiter auf Konjunkturdaten gerichtet bleiben. Am Nachmittag werden in den USA Zahlen zu den Erzeugerpreisen veröffentlicht, die weiteren Aufschluss über die Preisdynamik geben dürften. Zudem stehen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf dem Kalender. Die Fed schaut derzeit genau auf die Entwicklung auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt.