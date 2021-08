SMI setzt Rekordlauf fort

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt bewegt sich am Dienstag weiter in luftigen Höhen. Gleich den zweiten Tag in Folge erklimmt der Leitindex SMI (SMI 12'361.34 +0.41%) damit neue Rekordstände. Getragen werde er von einer insgesamt guten Stimmung, trotz zahlreicher Unsicherheitsfaktoren. Einen grösseren Rücksetzer erwarte er denn auch nicht, kommentiert ein Händler. Wie bereits am Vortag wird der Markt erneut eher durch Einzelwerte getragen. Ein wichtiges Thema ist dabei das US-Infrastrukturprogramm über eine Billion US-Dollar, das kurz vor seiner Unterzeichnung steht. Das sorgt auch hierzulande für Fantasie bei einzelnen Titeln. Nur kurz wird die Stimmung durch den deutlichen Rückgang des deutschen ZEW-Indikators getrübt.

Mit Blick auf die noch laufende Berichtssaison hebt ein weiterer Börsianer hervor, es sei auffällig, dass die Kursgewinne bei den Unternehmen mit positiven Überraschungen weniger deutlich ausgefallen sind als in vorangegangenen Quartalen. Oft nahmen die Investoren nach den positiven Nachrichten Gewinne mit. «Das ist ein Hinweis darauf, dass die optimistischen Erwartungen bereits zu einem Grossteil in die hohen Niveaus, auf denen sich die Börsen befinden, eingepreist waren und immer noch sind», so der Händler. Dies könne zusammen mit der Sorge um eine Verlangsamung der konjunkturellen Erholung durch die Delta-Variante und einer bevorstehenden Reduzierung der Fed-Anleihenkäufe allerdings zu kleineren Rücksetzern auf dem Weg nach oben führen, heisst es dazu.

Der Nachrichtenfluss bei den Blue Chips ist überschaubar. So hatte der Nahrungsmittel-Konzern Nestlé (NESN 113.68 -0.04%) am Vorabend mitgeteilt, den Kauf der Kernmarken der US-Firma The Bountiful Company abgeschlossen zu haben. Gemäss den damaligen Angaben hat Nestlé dafür 5,75 Mrd. $ bezahlt, Verkäufer war der US-Finanzinvestor KKR.

An der Spitze des SMI stehen Partners Group (PGHN 1'626.00 +1.34%). Ausserdem liegen die zyklischen Werte von Geberit (GEBN 762.80 +0.66%), ABB (ABBN 34.10 +1.16%) und Sika (SIKA 324.50 +0.46%) im Plus.

Uneinheitlich entwickeln sich derweil andere Finanzwerte. Während Swiss Re (SREN 84.98 +0.26%), UBS (UBSG 15.52 +0.13%) und Zurich auf der Gewinnerseite zu finden sind, hinken Credit Suisse (CSGN 9.66 -0.27%) hinterher.

Stärker als die beiden Finanzwerte fallen Richemont (CFR 115.70 -0.43%). Auch Swatch Group (UHR 301.50 -0.2%) werden eher gemieden. Gerade die beiden Uhrenhersteller reagieren sensibel auf die steigenden Coronafallzahlen in Asien.

Darüber hinaus findet das Geschehen an diesem Tag eher in den hinteren Reihen statt. Dabei steht vor allem der Reisedetailhändler Dufry (DUFN 47.65 +0.19%) im Fokus. Dieser leidet weiter unter der Coronapandemie, wie die Zahlen zum ersten Semester zeigen. Dennoch hat der Konzern gerade unter dem Strich besser abgeschnitten als befürchtet und auch die Aussagen zum Ausblick werden als ermutigend gewertet.

Eine Abstufung durch Kepler Cheuvreux macht laut Händlern den Aktien von Galenica (GALE 69.25 -0.57%) zu schaffen. Ems-Chemie (EMSN 1'015.00 +0.79%) wiederum sind nur optisch tiefer. Sie werden an diesem Tag ex Dividende (17 Fr.) gehandelt.

Zahlen gab es zudem von Tornos (TOHN 6.83 +6.72%). Der Werkzeugmaschinenhersteller spürt eine kräftige Belebung des Geschäfts.

Auch Phoenix Mecano (PM 475.50 +2.04%) und die Genfer Kantonalbank (BCGE (BCGE 165.00 +0.3%)) haben gute Zahlen vorgelegt.

Mehrheitlich Gewinne an den asiatischen Märkten

In den Aktienmärkten Asiens ist am Dienstag wenig Bewegung. Auch ist die Richtung ist mehrheitlich aufwärts. In Japan notiert der Topix 0,2% höher. Der Nikkei 225 verzeichnet einen Gewinn von 0,4%. Der Leitindex Hang Seng in Hongkong rückt 1,1% vor. Die Börsen in Festlandchina gewinnen. Der Shanghai Composite legt 0,5 und der Shenzhen Composite 0,6% zu. In Korea verliert der Kospi 0,5%.

Euro bei 1.08 Fr.

Der Euro hat sich am Dienstag leicht abwärts bewegt. Aktuell wird die Gemeinschaftswährung zum Dollar bei 1.1725 $ gehandelt. Zum Franken kann der Euro die 1.08er-Marke verteidigen, die er am Vorabend bereits zurückerobert hatte. Aktuell geht die Gemeinschaftswährung zu 1.0805 Fr. um. Auch der Dollar kann bei einem Stand von 0.9214 Fr. die 0.92er-Marke verteidigen, die er ebenfalls am Vorabend wieder übersprungen hat.

Öl im Plus

Der Goldpreis tendiert seitwärts und hält sich am Dienstag über der Marke von 1700 $, unter die er am Vortag zeitweise gerutscht ist. Das Edelmetall kostet derzeit 1730 $.

Der Ölpreis stabilisiert sich nach den jüngsten Verlusten. Die Nordseesorte Brent (Brent 70.13 +1.11%) liegt pro Barrel (159 Liter) bei 70 $.