SMI notiert im Minus

(AWP) Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Mittwoch im frühen Handel belastet vor negativen Vorgaben schwächer. Vor der Veröffentlichung der US-Inflationszahlen am Nachmittag halten sich die Anleger laut Händler mehrheitlich zurück. Am Markt ist von der berühmten «Ruhe vor dem Sturm» die Rede.

Zu einem Sturm an den Märkten könnte es dann kommen, wenn die US-Inflation im Juli stark von den Erwartungen abweicht. Ökonomen gehen davon aus, dass sich die Inflation im Juli etwas abgeschwächt hat. Im Juni war die Inflationsrate noch bis auf 9,1% gestiegen. Ohne böse Überraschung könnte die Hoffnung auf einen kleineren Zinsschritt des Fed im September von 0,5 statt 0,75% gestärkt werden, heisst es bei der Credit Suisse (CSGN 5.15 -0.73%). Bis zu den US-Inflationszahlen richten die Händler den Fokus noch auf die Aktien der Firmen, die Ergebnisse vorgelegt haben. Dabei steht vor allem der Augenheilmittelkonzern Alcon (ALC 69.06 -4.59%) im Fokus.

Der SMI (SMI 11'093.72 -0.35%) verliert gegen 9.15 Uhr 0,30% auf 11’098,64 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, sinkt um 0,59% auf 1712,39 Punkte und der breite SPI (SXGE 14'328.71 -0.56%) um 0,56% auf 14’328,71 Zähler. Im SLI geben 23 Aktien nach und sieben legen zu.

Unter Druck stehen die Aktien von Alcon. Das Unternehmen hat im zweiten Quartal den Umsatz gesteigert, aber weniger Gewinn erzielt. Auf die Stimmung drückt, dass die Umsatzprognose für das Gesamtjahr leicht gesenkt wurde. «Die Reduktion der Guidance ist ärgerlich, wegen der unvorteilhafteren Währungsentwicklung jedoch nachvollziehbar», kommentiert die ZKB.

Sika (SIKA 224.80 -2.26%) büssen 2,3% ein. Der Bauchemiekonzern erwartet den Abschluss der Akquisition von MBCC nun erst 2023. Denn die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (CMA) will eine vertiefte Prüfung im britischen Markt durchführen. Bisher wurde der Abschluss Ende 2022 erwartet.

Unter Druck stehen zudem die Technologie- und Wachstumswerte VAT, Sonova (SOON 331.80 -2.04%) und Straumann (STMN 124.50 -2.08%).

Festere Kurse gibt es für die als defensiv taxierten Swisscom (SCMN 516.60 +0.54%), Roche und Novartis (NOVN 83.43 +0.20%). Auch Zurich legen zu. Der Versicherer veröffentlicht am Donnerstag den Zwischenbericht.

Eurokurs hält sich kaum verändert über 1,02 $

Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch vor der Veröffentlichung wichtiger US-Konjunkturdaten über 1,02 $ gehalten. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,0215 $ gehandelt und damit nahezu zum gleichen Kurs wie am Vorabend.

Gegenüber dem Franken zeigt sich der Euro im frühen Geschäft mit 0,9740 Fr. ebenfalls praktisch unverändert gegenüber dem Vorabend (0,9735). Auch der Dollar tritt mit 0,9538 Fr. praktisch an Ort. Am Dienstagabend kostete der Greenback 0,9540 Fr.

Bis zum Nachmittag wird am Devisenmarkt nicht mit stärkeren Kursbewegungen gerechnet. Die Anleger warten auf die Veröffentlichung neuer Daten zur Entwicklung der Verbraucherpreise in den USA. Es wird damit gerechnet, dass sich die Inflation im Juli etwas abgeschwächt hat. Im Juni war die Inflationsrate in der grössten Volkswirtschaft der Welt noch bis auf 9,1% gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit mehr als 40 Jahren.

Von der Preisentwicklung in den USA versprechen sich die Anleger am Devisenmarkt wichtige Hinweise auf die weitere Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Diese hatte zuletzt mit starken Zinserhöhungen gegen die hohe Inflation angekämpft. Ein Rückgang der Inflation dürfte am Markt als Signal gedeutet werden, dass die Fed beim Tempo der Zinserhöhungen etwas nachlassen könnte.

Ölpreise geben etwas nach – Anstieg nach Pipeline-Schliessung nur zeitweise

Die Ölpreise sind am Mittwoch leicht gesunken. Der Stopp von russischen Öllieferungen über die Pipeline Druschba (Freundschaft) nach Ungarn konnte die Ölpreise nur zeitweise etwas nach oben treiben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete am Morgen 96,15 $. Das waren 16 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 90.65 -0.09%)) zur September-Lieferung fiel um 23 Cent auf 90,27 $.

Am Dienstag waren die Ölpreise zeitweise jeweils mehr als einen Dollar gestiegen, nachdem die Lieferung von russischem Öl über den Südstrang der Pipeline Druschba eingestellt wurde. Über die Nordroute der Druschba-Pipeline, die durch Belarus und Polen bis nach Deutschland führt, wird hingegen weiterhin Rohöl geliefert.

Ausserdem wurden die Ölpreise am Morgen durch einen Anstieg der Ölreserven in den Vereinigten Staaten gebremst. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Anstieg der Lagerbestände an Rohöl um 2,156 Mio. Barrel verzeichnet hat. Ein Anstieg der amerikanischen Ölreserven belastet in der Regel die Ölpreise.

Am Nachmittag werden die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung erwartet, die für neue Impulse bei den Ölpreisen sorgen könnten.

USA beendet Handel negativ

Die US-Börsen haben den Handel am Dienstag leicht schwächer beendet. Besonders unter Druck standen Technologieaktien. Der technologielastige Nasdaq 100 fiel 1,2% auf 13’008 Punkte. Die Standardaktien im Dow Jones Industrial verloren 0,2% auf 32’774 Punkte, und der breiter gefasste S&P 500 gab 0,4% auf 4122 Zähler nach. Im Fokus standen bereits die Inflationsdaten für den Juli, die heute publiziert werden.

Nach der Umsatzwarnung von Chiphersteller Nvidia (NVDA 170.86 -3.97%) vom Montag warnte am Dienstag der Halbleiterhersteller Micron, dass das Umsatzziel im vierten Quartal verfehlt werden könnte. Die Titel gaben 3,7% nach und zogen auch die Konkurrenz nach unten. Noch schlechter erging es Novavax. Nachdem der Impfstoffhersteller die Umsatzprognose für das Jahr zusammengestrichen hatte, büssten die Valoren 30% ein.

Der Terminkontrakt (Futures) auf den S&P 500 handelt am Mittwochmorgen unverändert, auf amerikanische Technologieaktien an der Nasdaq sinkt er 0,1%. Auf den Euro Stoxx 50, den deutschen Dax sowie den Schweizer SMI fällt der Kontrakt um 0,2%.

Aktienmärkte in Asien tendieren schwächer

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte tendieren am Mittwoch schwächer. Der japanische Nikkei 225 fällt 0,7%, und der breiter gefasste Topix gibt 0,3% nach. Der Hang Seng in Hongkong verliert 2,1%, Chinas Leitindex CSI 300 notiert im späten Handel 0,9% im Minus, und der Shanghai Composite gibt 0,4% nach. Der südkoreanische Kospi büsst 0,7% ein, und der australische S&P/ASX 200 tendiert 0,3% schwächer.