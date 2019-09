SMI notiert unter 10’000

(AWP/SPU) Die Schweizer Börse zeigt sich am Dienstag schwächer. Die Gewinnmitnahmen in den defensiven Schwergewichten halten an, während sich die Banktitel einer verstärkten Nachfrage erfreuen. «Wir sehen eine Sektorrotation hinaus aus defensiven Werten und hinein in Finanzwerte und Zykliker», sagte ein Händler. Ob es sich dabei um wirkliche Neupositionierungen handelt, muss sich noch zeigen. «Die definitive Richtung des Marktes dürfte wohl erst am Donnerstag mit den Beschlüssen der EZB festgelegt werden», so der Händler.

Die Erwartungen an die Europäische Zentralbank (EZB) sind hoch. Erwartet werden neben einer Zinssenkung ein Anleihenkaufprogramm und weitere geldpolitische Lockerungen. Zuletzt ist die EZB aber auf Widerstand aus den eigenen Reihen und zunehmend auch in der Politik gestossen. Dies sorgte an den Bondmärkten zuletzt für fallende Kurse und steigende Renditen. Neben der EZB bleibt auch der Brexit ein Thema. In der vergangenen Nacht erlitt der britische Premierminister Boris Johnson eine weitere Niederlage, indem er zum zweiten Mal mit seinem Antrag auf eine Neuwahl scheiterte. «Daher werden die Anleger keine unnötigen Risiken eingehen», sagte ein Händler

Der Swiss Market Index SMI (SMI 9999.2 -0.6%) steht bei Eröffnung 0,3% tiefer. Im frühen Handel weitet er sein Minus aus und rutscht unter die Marke von 10’000. Am Vortag hat der Leitindex 0,1% verloren. Der Markt habe etwas an Breite eingebüsst. «Und wenn die Korrektur bei den defensiven Schwergewichten anhält, werden wir die Marke so schnell nicht wiedersehen», sagt ein Börsianer. Am Vortag hatten vor allem Kursabschläge bei Nestlé (NESN 109.04 -1.59%) und den Pharmaschwergewichten Novartis (NOVN 87.16 -1.56%) und Roche (ROG 267.65 -1.51%) den SMI trotz höher notierender Finanzwerte und Zykliker im Minus schliessen lassen.

Die Papiere von UBS (UBSG 11.39 3.73%) legen zu. Die Analysten von Kepler Cheuvreux haben die Empfehlung für die Grossbanktitel auf «Buy» von «Hold» mit Kursziel 13 Fr. hochgestuft. Auch Credit Suisse (CSGN 12.79 2.4%) gewinnen. Der Sektor zieht gemäss Händlern wegen der anziehenden Bondrenditen Käufer an.

Gesucht sind ausserdem zyklische Werte wie etwa Adecco (ADEN 56.44 2.62%), LafargeHolcim (LHN 48.8 1.88%) und ABB (ABBN 19.76 1.52%).

Schwächer präsentieren sich die Schwergewichte. Roche und Novartis verlieren. Der Pharmakonzern Novartis hat anlässlich einer Fachtagung neue Daten zu seinen MS-Medikamenten angekündigt. Mit Lonza (LONN 345.2 -4.38%) und Alcon (ALC 58.14 -0.29%) gehören weitere Valoren aus dem Gesundheitssektor zu den Verlierern. Zudem geben Nestlé nach. Hier halten die Gewinnmitnahmen an. Der Lebensmittelriese hat aufgrund seiner hohen Marktkapitalisierung mit dem Kursanstieg von 40% im laufenden Jahr einen Gutteil zur Performance des Gesamtmarktes beigetragen.

Partners Group unter Druck

Im SMIM (SMIM 2579.363 -1.09%) fallen Partners Group (PGHN 775.2 -4.27%) negativ auf. Der Asset-Manager hat mit seinem Halbjahresergebnis für einmal die Erwartungen der Analysten verfehlt.

Verluste fahren auch die Tech-Werte um Temenos (TEMN 163.75 -4.38%) oder AMS (AMS 43.31 1.38%) ein. Anders VAT Group (VACN 131.2 1.23%), die Aktien des Vakuumventileherstellers sind zuletzt klar erstarkt und haben die Hürde von 130 Fr. passiert.

Die Aktien von Sonova (SOON 219.3 -2.58%) können nicht von einem Analystenkommentar profitieren. Jefferies hat laut Händlern das Rating für die Titel des Hörsystemherstellers auf «Buy» von «Hold» erhöht. Auch andere Werte aus dem Sektor – namentlich Vifor Pharma (VIFN 155.15 -1.4%) und Straumann (STMN 822.8 -1.37%) – büssen ein.

Am breiten Markt steigen Poenina (PNHO 44.6 3.72%). Der Haustechniker ist im ersten Halbjahr stark gewachsen und hat sich positiv über die weiteren Aussichten geäussert.

Polyphor (POLN 6.29 -6.81%) ziehen erneut kräftig an. Der Titel ist am Montag bereits um 30% geklettert, nachdem sich der Firmenchef im FuW-Interview positiv über einen Produktkandidaten geäussert hatte.

Credit Suisse hat die Abdeckung von Siegfried (SFZN 406.5 0.62%) mit dem Rating «Outperform» aufgenommen.

Santhera (SANN 13.2 0.46%) profitieren von Studiendaten. Das Biotechnologie-Unternehmen hat Daten zur klinischen Phase-I-Studie mit seinem Wirkstoffkandidaten POL6014 bei Patienten mit Mukoviszidose im «Journal of Cystic Fibrosis» publiziert. Die frühen Daten seien ermutigend ausgefallen, teilte Santhera am Dienstag mit.

Gewinnmitnahmen belasten die Aktien von Molecular Partners (MOLN 14.84 -2.37%). Der Titel hat am Vortag 8,7% gewonnen.

Chinas Börsen in Minus

In Asien geraten vor allem die chinesischen Aktienmärkte unter Druck. Zuvor hat Peking mitgeteilt, dass die Produzentenpreise in der Volksrepublik mit –0,8% im August so stark gesunken sind wie seit drei Jahren nicht mehr. Es war der zweite Monat in Folge mit einer negativen Jahresrate.

In Tokio rückt der Nikkei 225 um 0,3% vor, der breiter gefasste Topix um 0,4%. Der Hang Seng in Hongkong notiert unverändert, und Chinas Leitindex CSI 300 verliert im späten Handel 0,5%. Der südkoreanische Kospi liegt dagegen mit 0,5% im Plus, der australische S&P/ASX 200 sinkt um 0,7%.

Euro tiefer zum Franken

Der Euro zeigt sich am Dienstag zum Dollar wenig bewegt. Die Gemeinschaftswährung liegt weiter stabil über der Marke von 1.10 $ bei 1.1045 $. Gegenüber dem Schweizer Franken verliert der Euro. Aktuell kostet er 1.0938 Fr. Der Dollar geht nach Einbussen zu 0.9903 Fr. um.

Goldpreis leicht tiefer

Der Ölpreis notiert am Dienstag nach den deutlichen Gewinnen vom Wochenauftakt stabil. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 63.19 0.75%) kostet zuletzt knapp 63 $. Der Goldpreis unterschreitet die Marke von 1500 $ pro Feinunze. Das Edelmetall notiert bei 1495 $.