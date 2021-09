SMI notiert fester

(AWP/SPU) Nach den Verlusten der Vortage kommt es am Schweizer Aktienmarkt zum Wochenausklang zu einer gewissen Stabilisierung. Der SMI (SMI 12'142.65 +0.22%) notiert bei Eröffnung wenig bewegt, im frühen Handel dreht er in die Gewinnzone. Am Donnerstag war er um 0,8% getaucht, am Mittwoch um 0,9% und am Dienstag um 0,7%. Thema an den Finanzmärkten bleiben die geldpolitischen Aussagen der EZB am Vortag. Die Europäische Zentralbank hatte beschlossen, dass der Kauf von Anleihen im Rahmen des Notprogramms im vierten Quartal etwas reduziert werden soll.

«Die Europäische Zentralbank hat der Börse gestern nicht weh getan», kommentiert ein Marktbeobachter. «Wie erwartet etwas weniger Anleihekäufe in den kommenden Monaten mit dem Verweis auf die Sitzung im Dezember, wo es dann darum gehen soll, ob und in welcher Form das PEPP-Programm weiterlaufen soll», hiess es. «Damit ist und bleibt zunächst alles offen, ein Tapering sieht anders aus», sagte Experten. Die Börsenampeln blieben damit zumindest aus geldpolitischer Sicht weiter auf grün.

Auffällig zeigen sich Holcim (HOLN 48.19 +0.75%). Der Baustoff-Hersteller verkauft seine Geschäfte in Brasilien, der Wert dieser wird vom Unternehmen mit 1,025 Mrd. $ beziffert. Mit dem Geld will Holcim den Verschuldungsgrad «deutlich» reduzieren und in den Geschäftsbereich Wachstum investieren.

Partners Group (PGHN 1'591.50 +0.63%) tendieren ebenfalls etwas besser nach einer bestätigten Kaufempfehlung und einer Kurszielerhöhung durch Goldman Sachs (GS 404.58 -0.1%). Die anhaltend starke Transaktionsaktivität im zweiten Quartal sowie der steigende Anteil an direkten Aktienanlagen sollten beim Vermögensverwalter für eine weitere Beschleunigung der Performance Fees sorgen, hiess es.

Am breiten Markt tendieren die Titel ebenfalls leicht tiefer. Ausnahmen sind Cosmo (COPN 81.20 -0.73%) und SoftwareOne (SWON 23.90 0%). Der IT-Dienstleister kündigte am Morgen eine Übernahme in Grossbritannien an ohne finanzielle Details zu nennen.

Derweil kommt es am Schweizer Aktienmarkt im vierten Quartal zu einem Neuzugang. Der Luxusuhren-Händler Chronext will dann Schritt auf das Börsenparkett wagen.

Cassiopea (SKIN 37.10 -4.87%) büssen deutlich ein. Eine Studie mit einem Mittel gegen Haarausfall ist nicht so ausgegangen, wie das Pharmaunternehmen erwartet hatte.

Asien im Plus

In Asien geht es für die Börsen am Freitag nach oben. In Tokio steigt der Nikkei 225 um 1% und der breiter gefasste Topix um 0,9%. Der Hongkonger Hang Seng gewinnt 1,7%. Auf dem chinesischen Festland klettert der CSI 300 1% hinauf, vor allem Technologieaktien gewinnen an Wert. Der koreanische Kospi steigt 0,4%, und in Taiwan legt der TWSE 0,6% zu.

Euro über 1.18 $

Der Euro notiert am Freitag weiter stabil über der Marke von 1.18 $. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1.1833 $ und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Zum Franken notiert der Euro bei 1.0843 Fr. Der Dollar kostet 0.9162 Fr.

Ölpreis fester

Der Ölpreis steigt am Freitag. Ein Rückgriff Chinas auf seine nationalen Ölreserven bewegt die Märkte nur zwischenzeitlich. Momentan kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 72.36 +1.57%) 72 $.

Gold (Gold 1'800.03 +0.31%) erreicht die Marke von 1800 $. Das Edelmetall kostet 1802 $ pro Feinunze.

Bitcoin (Bitcoin 46'250.00 -0.26%) zeigt sich wenig verändert bei einem Preis von knapp 47’000 $.