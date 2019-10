SMI sucht die Richtung

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt sucht am Donnerstag die Richtung. Die Anleger befänden sich im Zusammenhang mit den heute beginnenden Handelsgesprächen der USA mit China zwischen Hoffen und Bangen. «Manche Marktteilnehmer hoffen auf teilweise Fortschritte im Handelskonflikt. Andere befürchten, dass die Verhandlungen wie meistens wieder ohne klares Ergebnis enden», sagt ein Händler.

Kaum Impulse kommen von dem am Vorabend veröffentlichten Protokoll der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank. Demnach sehen die Mitglieder des Fed wachsende Gefahren für die wirtschaftliche Entwicklung in den USA. Fed-Chef Jerome Powell signalisierte derweil in einer Rede am vergangenen Dienstag eine weitere Zinssenkung noch in diesem Jahr.

Der Swiss Market Index SMI (SMI 9830.96 0.01%) steht bei Eröffnung unverändert. Auch im Vormittagshandel zeigt er sich unentschlossen und pendelt zwischen der Gewinn- und der Verlustzone.

Höher notieren die Aktien von Swatch Group (UHR 255.4 0.55%) und Richemont (CFR 70.26 0.98%). Hoffnungen auf eine Entspannung im Handelsstreit und der unerwartet gute Quartalsbericht des französischen Luxusgüterkonzerns LVMH (MC 398.95 -0.01%) sorgen laut Händlern für anziehende Kurse. Der Weltmarktführer hat den Umsatz trotz Protesten in Hongkong im dritten Quartal um 11% gesteigert.

Mit Givaudan (GIVN 2765 1.02%) hat der erste Blue-Chip-Konzern den Reigen der Zwischenberichte in der Schweiz eröffnet. Der Aromen- und Riechstoffhersteller hat in den ersten neun Monaten des 2019 weiter zugelegt und vor allem beim organischen Wachstum die Erwartungen der Analysten geschlagen.

Die Aktien von LafargeHolcim (LHN 46.37 1.64%) gewinnen. Der Zementriese hat sich gemäss einem Bericht aus dem Bieterrennen um das Bauchemiegeschäft des Chemiekonzerns BASF zurückgezogen. Anleger reagieren auf die Nachricht mit Erleichterung.

Zu den Gewinnern zählen zudem die Banken Credit Suisse (CSGN 11.505 0.74%) und UBS (UBSG 10.595 0.9%).

Derweil binden Verluste der schwergewichtigen Titel den Index zurück. Besonders die Valoren des Nahrungsmittelkonzerns Nestlé (NESN 106.88 -0.61%) und des Pharmaunternehmens Novartis (NOVN 84.58 -0.49%) belasten den SMI.

Sunrise im Fokus

Im SMIM (SMIM 2547.064 -0.38%) gewinnen Sunrise (SRCG 79.4 2.32%) am stärksten. Insidern zufolge empfiehlt der einflussreiche Stimmrechtsberater ISS, die bis zu 2,8 Mrd. Fr. schwere Kapitalspritze für den UPC-Kauf abzulehnen.

Dagegen verlieren AMS (AMS 41.91 -1.5%). Obwohl die geplante Übernahme des Lichtkonzerns Osram (OSR 39.05 0%) gescheitert ist, bleibt der Sensorenhersteller an Osram interessiert. «Das deckelt den Kurs für längere Zeit nach oben», sagt ein Händler.

Mit Sonova (SOON 226.1 -2.04%), Temenos (TEMN 162.5 -1.6%) und Vifor Pharma (VIFN 159.7 -1.11%) gehören diejenigen Papiere zu den Verlierern, die sich im bisherigen Jahresverlauf deutlich besser als der Markt entwickelt haben.

Clariant (CLN 19.945 1.01%) steigen leicht. Der Chemiekonzern hat einen neuen Grossaktionär: Israel Englander hält mit seinem Hedge Fund Millennium neu 3,45%.

Auch Bossard (BOSN 136.2 0.81%) gewinnen. Die Schraubenhandelsfirma hat im dritten Quartal besser als erwartet abgeschnitten.

Am breiten Markt steigen die Aktien von Ascom (ASCN 9.89 1.75%) leicht, nachdem der Technologiekonzern einen 1,3 Mio. Fr. schweren Auftrag aus Deutschland erhalten hat.

Hochdorf (HOCN 77.5 -1.4%) fallen mit einem Minus auf. Bei dem in Schwierigkeiten geratenen Milchverarbeiter gebe es viele Fragezeichen, wie es weitergehen könne, sagte ein Händler. «Vor allem droht eine Kapitalerhöhung, wenn die Wende nachhaltig geschafft werden soll.»

Asien leicht im Plus

Die asiatischen Börsen notieren am Donnerstag grossteils leicht positiv. Der Nikkei in Tokio gewinnt 0,4%. Auch der Shanghai Composite (+0,5%) und der Hang Seng (+0,4%) in Hongkong notieren höher. Nach dem gestrigen Feiertag geht es mit dem koreanischen Kospi (–0,5%) nach unten.

Euro freundlich

Der Euro knüpft am Donnerstag an die Kursgewinne vom Vortag an. Die Gemeinschaftswährung steigt zum Dollar klar auf 1.1024 $. Zum Franken bewegt sie sich ebenfalls aufwärts. Das Währungspaar Euro-Franken steht zuletzt bei 1.0935 Fr. Der Dollar ermässigt sich zur Schweizer Währung auf 0.9919 Fr.

Goldpreis stabil

Der Ölpreis sinkt am Donnerstag leicht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 58.16 -0.17%) kostet knapp 58 $. Der Goldpreis bewegt sich in einer engen Spanne. Die Feinunze liegt derzeit bei 1507 $.