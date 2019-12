SMI dämmt Minus ein

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt büsst am Dienstag ein. Der Swiss Market Index SMI (SMI 10393.81 -0.39%) verliert bei Eröffnung lediglich 0,2%. Er fällt im frühen Handel unter die Marke von 10’400 und gibt daraufhin noch stärker nach, bis zum Tagestief von 10’295. Am Nachmittag baut der SMI einen Teil seiner Verluste ab und arbeitet sich wieder in Richtung 10’400 vor.

Auch in New York geben die Kurse mehrheitlich nach – wenn auch geringer als in der Schweiz. Der Dow Jones (Dow Jones 27919.75 0.04%) verliert 0,2%. Der breiter gefasste S&P 500 (SP500 3138.44 0.08%) liegt ebenfalls 0,1% im Minus. Der Nasdaq Composite der US-Technologiebörse verliert 0,1%.

Erneut treibt der US-chinesische Zollstreit die Anleger um. Laut Händlern werden Investoren vor der nächsten Frist in dem seit mehr als einem Jahr andauernden Handelsstreit zunehmend nervös. So läuft am Sonntag eine Frist ab, die zu weiteren US-Strafzöllen auf chinesische Importe wie etwa Smartphones führen könnte. Am Nachmittag verleiht ein Medienbericht über einen Aufschub für die geplante Verschärfung der US-Strafzölle auf chinesische Waren etwas Hoffnung.

Hinzu kommen an den nächsten zwei Tagen die Treffen der führenden Notenbanken Fed, SNB (SNBN 5090 -0.78%) und EZB. Auch hier könnten die begleitenden Kommentare die Investorengemüter bewegen. Zudem wählen die Briten am Donnerstag eine neue Regierung, womit sie auch über den weiteren Brexit-Kurs abstimmen.

Alle Valoren im Blue-Chip-Index verlieren. ABB (ABBN 22.39 0.4%) können ihre Avancen nicht halten. Gleich zwei Analysehäuser haben sich am Morgen positiv über den Industriekonzern geäussert. Bei UBS (UBSG 11.86 -0.59%) werden die Papiere neu zum Kauf empfohlen. Hier erwartet der zuständige Analyst ab 2021 mehr Ertrag und Cashflow. Barclays (BARC 169.38 -0.98%) nimmt die Bewertung der Titel mit «Overweight» wieder auf. Vor allem der neue CEO Björn Rosengren, der Anfang 2020 startet, dürfte den Unternehmenswandel beschleunigen, so der zuständige Experte.

Die Pharmaschwergewichte Novartis (NOVN 91.17 -0.01%) und Roche (ROG 302.6 -0.26%) weiten ihre Verluste aus. Novartis hat Ergebnisse aus der Behandlung von Patienten mit Kymriah veröffentlicht. Dabei habe die Zelltherapie im Vergleich zu den Studien stetige Resultate bei Wirksamkeit und Sicherheit gezeigt, wie es in einer Medienmitteilung vom Montagabend hiess. Als grössere Belastung erweisen sich Nestlé (NESN 103 -0.85%).

Mit Richemont (CFR 74.48 -0.72%) und Swatch Group (UHR 274.9 -0.07%) präsentieren sich die Aktien der Luxusgüterhersteller schwächer. Die jüngsten Konjunkturdaten aus China sind teilweise schlechter als erwartet ausgefallen, was die Sorgen über die dortige Wirtschaftslage verstärkt. Im hinteren Feld des SMI liegen auch UBS und Credit Suisse (CSGN 12.955 -0.54%).

Tech-Werte schwach

Von den gestrigen Verlusten können sich die Aktien des Chipspezialisten AMS (AMS 44 -4.53%) nur zu Handelsbeginn erholen, doch rasch drehen sie ins Minus. Die Österreicher halten mittlerweile gut 59% an Osram. Verluste fahren auch die anderen Tech-Titel wie Temenos (TEMN 146.95 -3.13%) und Logitech (LOGN 43.03 -0.02%) ein.

Schmolz + Bickenbach (STLN 0.2565 -0.58%) legen erneut zu, nachdem der finanziell angeschlagene Stahlhersteller die Details zur Kapitalerhöhung veröffentlicht hat.

Conzzeta (CON 1076 -0.92%) korrigieren nach den starken Avancen vom Montag. Die Zürcher wollen sich auf den Bereich Blechbearbeitungsmaschinen fokussieren und die anderen Sparten verkaufen.

Gegen den Trend entwickeln sich MCH Group (MCHN 27.1 4.63%). Die Aktien der Messebetreiberin machen ihre Vortagsverluste mehr als wett.

Newron Pharma (NWRN 6.26 -12.45%) büssen klar ein. Die FDA will mit dem Biopharmaunternehmen über seine Studie zum Produktkandidaten Sarizotan diskutieren. Die amerikanische Gesundheitsbehörde habe Newron vorgeschlagen, sich zu treffen, teilte das Unternehmen am Montagabend mit.

Asien handelt unverändert

Die näher kommende Deadline im Handelskonflikt zwischen Washington und Peking schlägt auf die Stimmung in Asien durch. Der Nikkei 225 schliesst unverändert. Der Hang Seng in Hongkong stagniert ebenfalls. Auch der Shanghai Composite tritt auf der Stelle. Der koreanische Kospi legt derweil 0,4% zu.

Franken stärker

Der Euro weist am Dienstag keine klare Tendenz auf. Die europäische Gemeinschaftswährung kostet zum Dollar etwas mehr und liegt bei 1.1072 $. Zum Franken notiert sie bei 1.0919 Fr. indes leichter. Der Dollar zeigt sich zur Schweizer Währung schwächer, bei einem Stand von 0.9861 Fr.

Ölpreis kaum verändert

Der Ölpreis bewegt sich am Dienstag kaum von der Stelle. Händler sprechen von fehlenden Impulsen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 64.31 -0.06%) kostet gut 64 $. Gold (Gold 1464.72 0.29%) notiert fester bei einem Preis von 1465 $ pro Feinunze.