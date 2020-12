SMI schliesst tiefer

(AWP/SPU) Die Schweizer Börse hat am Donnerstag tiefer geschlossen – die frühen Avancen verpufften nach dem EZB-Entscheid. Der SMI (SMI 10'391.76 -0.04%) notierte bei Eröffnung noch 0,3% höher. Im weiteren Handel hielt er zunächst sein Niveau zwischen 10’450 und 10’500. Am Nachmittag geriet der Schweizer Aktienmarkt im Anschluss an die Entscheide der Europäische Zentralbank (EZB) unter Druck und rutschte in die Verlustzone. Zwar seien die EZB-Beschlüsse in etwa so ausgefallen wie man das habe erwarten können, hiess es im Handel. Einige Anleger hätten aber wohl trotzdem auf eine noch stärkere Lockerung der Geldpolitik in der Eurozone gehofft. Schwache Signale vom US-Arbeitsmarkt belasteten die Stimmung zusätzlich. Bei Handelsschluss lag der SMI in der Nähe seines Tagestiefs.

Aus New York kamen gemischte Signale. Nach einer schwachen Eröffnung suchten die Wallstreet-Hauptindizes bei Börsenschluss in Zürich noch die Richtung. Der S&P 500 (S&P 500 3'661.20 -0.2%) drehte ins Plus und stieg 0,1%. Der Dow Jones (Dow Jones 30'046.37 +0.16%) verlor 0,2%. Die Technologiebörse baute ein deutliches Minus ab. Am Abend in der Schweiz notierte der Nasdaq Composite +0,5%.

SMI-Schwergewichte stabilisierten

Am Abend blieben im SMI nur noch wenige Gewinner übrig. Die Kurse von Novartis (NOVN 81.56 +0.32%) und Roche (ROG 305.65 -0.08%) waren stabil. Dies, nachdem Jefferies das Kursziel für beide leicht gesenkt hat. Die Analysten empfehlen die Anteile der Pharmariesen aber weiterhin zum Kauf. Ausserdem schlossen Nestlé (NESN 100.62 +0.72%) wenig verändert, was dem Index als Stütze diente und grössere Verluste verhinderte.

Finanzwerte kamen nach dem EZB-Entscheid unter Druck. So drehten die Versichererwerte Swiss Life (SLHN 395.10 -1.96%), Swiss Re (SREN 79.96 -2.06%) ins Minus. Zurich Insurance (ZURN 357.70 -2.19%) waren die Ausnahme. Bankvaloren wie UBS (UBSG 12.41 -1.19%) und Credit Suisse (CSGN 11.11 -2.11%) weiteten ihre Abgaben aus.

LafargeHolcim (LHN 46.13 -1.01%) gaben nach. In Indien sind Tochterunternehmen des Zementherstellers ins Visier der Wettbewerbsbehörden geraten.

SGS (SGSN 2'622.00 +1.27%) konnten ihre anfänglichen Avancen nicht halten. JPMorgan hatte die Titel des Inspektionskonzerns von «Neutral» auf «Overweight» hochgestuft und das Kursziel von 2750 auf 2900 Fr. erhöht.

Anstiege verbuchten die Aktien des Augenheilspezialisten Alcon (ALC 56.86 -0.42%) und die Titel des Bauchemiekonzerns Sika (SIKA 230.80 +0.79%).

Schwache Tech-Aktien

Die Aktien von AMS (AMS 18.65 -2.05%) schwankten nach den massiven jüngsten Abschlägen weiter. Heute gehörten die Chipaktien zu den grössten Verlierern. Andere Werte aus dem Technologiesektor, namentlich Temenos (TEMN 116.10 -1.69%) und Logitech (LOGN 80.10 +1.06%), präsentierten sich ebenfalls schwächer.

Die Titel Flughafen Zürich (FHZN 153.00 -0.78%) gaben leicht nach. Der Flughafen hatte im November wegen der zweiten Coronawelle einen beschleunigten Rückgang erlitten. Grösser waren die Einbussen beim Branchennachbarn. So verloren die Aktien des Reisedetailhändlers Dufry (DUFN 51.00 -3.04%) deutlich.

Die Papiere von Sonova (SOON 221.90 -0.31%) schlossen unverändert. Der Hörgerätehersteller kann in den USA Cochlea-Implantate (CI) um technologische Lösungen seiner Hörgeräteplattform Marvel erweitern. Die Gesundheitsbehörde FDA hatte zwei Soundprozessoren des Unternehmens die Zulassung erteilt.

Zu den Gewinnern im SMIM (SMIM 2'756.42 -0.09%) gehörten die Immobilienwerte von PSP (PSPN 114.40 +1.87%) und Swiss Prime Site (SPSN 87.10 +1.22%) SPS.

Idorsia (IDIA 25.10 -2.71%) verloren klar. Baader Helvea hatte die Abdeckung mit der Einstufung «Sell» gestartet.

Asien kaum verändert

Auch die asiatischen Börsen legten am Donnerstag eine Verschnaufpause ein. In Japan schloss der Leitindex Nikkei 225 0,2% tiefer. Der breite Topix ging ebenfalls mit einem leichten Minus von 0,2% aus dem Handel. In China handelte der Shanghai Composite mit knapp 0,1% im Plus. In Hongkong gab der Hang Seng 0,5% nach. Und in Südkorea schrumpfte der Kospi 0,3%.

Euro trotz EZB-Lockerung fester

Der Euro legte am Donnerstag trotz einer erneuten geldpolitischen Lockerung im europäischen Währungsraum zum Dollar und Franken zu. In der Spitze kostete die Gemeinschaftswährung 1.2159 $. Bei Börsenschluss in Europa notierte der Euro bei 1.2127 $. Zum Schweizer Franken rückte der Euro ebenfalls vor. Um 17.30 Uhr MEZ kostete der Euro 1.0761 Fr. Der Dollar fiel derweil mit 0.8870 Fr. noch deutlicher unter die Marke von 0.89 Fr.

Ölpreis zog an – fast 51 $

Der Ölpreis steigt am Donnerstag massiv. Zum ersten Mal seit März – also vor Beginn der Coronakrise – erreichte die Nordseesorte Brent (Brent 50.12 +0.34%) wieder die Marke von 50 $. Ein Barrel (159 Liter) kostete am Abend knapp 51 $. Gold (Gold 1'839.63 +0.16%) lag etwas tiefer bei einem Kurs von 1833 $ pro Feinunze.