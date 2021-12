SMI dreht ins Plus – Wallstreet fester

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt notiert zu Wochenschluss wenig verändert. Der SMI (SMI 12'604.38 -0.03%) gibt bei Eröffnung 0,2% nach und weitet die Abgaben im frühen Handel aus. Seit dem Mittag entfernt der Leitindex sich zusehends von seinem Tagestief und dreht am Nachmittag ins Plus.

Fester präsentieren sich auch die US-Börsen. Der breit gefasste S&P 500 avanciert 0,6%. Der Dow Jones steigt 0,4%. Die Technologiebörse, gemessen am Nasdaq Composite, legt 0,4% zu.

Die mit grosser Spannung erwarteten US-Inflationsdaten sind insgesamt im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Mit 6,8% resultierte im November allerdings die höchste Inflationsrate seit 1982. Für die US-Notenbank werde die Luft nun ziemlich dünn, kommentierte VP Bank-Ökonom Thomas Gitzel. Er rechne nun damit, dass sie in der kommenden Woche den beschleunigten Ausstieg aus den monatlichen Wertpapierkäufen verkünden werde. Das Fed ebne sich damit den Weg für Leitzinserhöhungen in der zweiten Jahreshälfte 2022, bekräftigte ein weiterer Kommentator.

Auch die Nachrichten rund um die Omikronvariante des Coronavirus blieben unter Beobachtung der Anleger. Denn die Lage bleibt unübersichtlich, die Investoren sind daher vorsichtig. Ebenfalls nicht zu vergessen sind die Nachrichten um die verschuldeten Immobilienkonzerne Evergrande (3333 0.20 +4.56%) und Kaisa, die Dollarzahlungen nicht bedienen konnten.

Uneinheitlich zeigen sich die SMI-Schwergewichte. Novartis (NOVN 74.49 -0.2%) liegen im Minus. Ein möglicher Verkauf der Generikatochter Sandoz stösst offenbar auf Interesse, sagte Vas Narasimhan gegenüber FuW. Vor allem die GS des Pharmakonzerns Roche (ROG 376.75 +0.71%) aber auch Nestlé (NESN 124.84 +0.35%) stützen den Markt. Schwach zeigen sich derweil die zuletzt gut gelaufenen Aktien des Augenheilmittel-Spezialisten Alcon (ALC 77.42 -2%).

Swiss Life (SLHN 546.80 -0.26%) und Swiss Re (SREN 88.50 -0.43%) zeigen sich wenig bewegt. Der Rückversicherer hat seine Lebensversicherungstochter ElipsLife an Swiss Life International verkauft.

Durchzogen zeigen sich auch die Bankenwerte: Während Partners Group (PGHN 1'489.00 -1.94%) deutlich nachgeben, legen die Titel des Vermögensverwalters Julius Bär (BAER 59.40 -0.5%) zu. Die Grossbankenwerte UBS (UBSG 16.46 -0.63%) und Credit Suisse (CSGN 8.83 -1.08%) notieren dagegen im Minus.

Fester notieren für einmal die im laufenden Jahr schwach gelaufenen Titel des Zementkonzerns Holcim (LHN 45.15 -0.04%). Die deutlichsten Gewinne entfallen auf die Titel des Bauchemiekonzerns Sika (SIKA 378.10 +0.56%). Die Aktien gehören zu den Favoriten im Industriebereich hinsichtlich ESG-Themen, meinen die Aktienexperten von Stifel.

Vifor Pharma (VIFN 118.80 -2.98%) sacken ab. Das Pharmaunternehmen hat mit einer potenziellen Nierenbehandlung einen Forschungsrückschlag erlitten – bereits den zweiten in Folge. Und schon in den vergangenen Tagen hatte sich die Aufregung um das angebliche Kaufinteresse von CSL an Vifor deutlich gelegt.

Georg Fischer (FI-N 1'413.00 -1.12%) erhalten keinen Auftrieb von der Hochstufung auf «Marktgewichten» durch die ZKB. Die Papiere seien nun mittlerweile fair bewertet, urteilt der Analyst.

Auf den hinteren Rängen fallen Edisun (ESUN 123.00 +2.5%) Power negativ auf. Der Solarstromproduzent stellt sich neu auf. Es kommt zu einer grösseren Akquisition – Kapitalerhöhung inklusive. Und der CEO verlässt das Unternehmen.

Asien im Minus

Die Börsen in Asien nehmen die negativen Vorgaben aus den USA auf und tendieren am Freitag im roten Bereich. In Japan handelt der Topix 0,8% tiefer. Der Nikkei 225 liegt 1% niedriger. Der koreanische Leitindex Kospi schliesst bei 3010 Punkten, was einem Minus von 0,6% entspricht. Auch die chinesischen Börsenplätze Schanghai und Shenzhen können sich dem Trend nicht entziehen. Der Shanghai Composite Index verliert 0,4%, während der Shenzhen Component Index 0,28% auf 15’105,96 Zähler abgibt.

Euro bei 1.13 $

Der Euro notiert am Freitag weiter an der Marke von 1.13 $. Derzeit kostet die Gemeinschaftswährung 1.1285 $ und damit geringfügig weniger als am Vorabend. Auch zum Franken hat sie sich in der Nacht auf Freitag kaum bewegt. Aktuell wird sie zu 1.0420 Fr. gehandelt. Der Dollar notiert bei 0.9242 Fr.

Ölpreis im Plus

Der Ölpreis dreht am Freitag in die Gewinnzone. Aktuell kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 74.50 $.

Gold steht wenig verändert bei einem Preis von 1773 $ pro Feinunze.

Bitcoin (Bitcoin 47'753.28 -0.48%) tendiert seitwärts nach den gestrigen Verlusten. Die Cyberdevise liegt bei 48’000 $.