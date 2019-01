SMI schliesst über 8800-Punkte-Marke

(AWP/Reuters/SPU) Die Schweizer Börse hat am Freitag zugelegt und die erste vollständige Handelswoche im neuen Jahr freundlich beendet. Der Swiss Market Index SMI (SMI 8828.22 0.3%) eröffnete 0,4% höher und hielt sich im frühen Handelsverlauf auf diesem Niveau. Am Nachmittag schaltete er allerdings einen Gang zurück und baute einen Teil seiner Gewinne ab. Am Donnerstag hatte der Leitindex 1,3% zugelegt.

An Wallstreet zeigten sich die Anleger zurückhaltend. Die grossen Indizes in New York notierten bei Börsenschluss in Europa allesamt im Minus. So büsste der Dow Jones (Dow Jones 23995.95 -0.02%) 0,5% ein. Der breiter gefasste S&P 500 (SP500 2596.26 -0.01%) verlor 0,4%, während der Index der Technologiebörse Nasdaq Composite 0,6% nachgab.

Richemont vorn

Die Titel von Richemont (CFR 67.64 2.8%) waren die Gewinner im Schweizer Leitindex. Der Luxusgüterkonzern hatte seinen Umsatz im dritten Quartal 2018/19 gesteigert. Ein starker Zuwachs in China habe den Rückgang im Nahen Osten und in Europa ausgeglichen. Die Anteilsscheine von Konkurrent Swatch Group (UHR 296.9 0%) bauten ihre Gewinne ab, schlossen aber ebenfalls höher.

Gewinne verzeichneten die Aktien von LafargeHolcim (LHN 44.37 1.42%). Der Zementkonzern profitierte von einer Kaufempfehlung der Bank of America (BAC 26.03 1.17%) Merrill Lynch.

Die Aktien der Credit Suisse (CSGN 11.665 0.91%) avancierten. Die Grossbank will demnächst ihr Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 1,5 Mrd. Fr. beginnen. Insgesamt zeigten sich die Banktitel fester. UBS (UBSG 12.935 0.43%) und Julius Bär (BAER 38.66 0.83%) stiegen leicht.

Die Aktien des Pharmaschwergewichts Novartis (NOVN 86.8 0.51%) legten zu und stützten den Index. Ebenso waren Nestlé (NESN 83.36 0.39%) im Plus. Roche (ROG 256.05 0.02%) schlossen minimal leichter.

Im Minus schlossen ABB (ABBN 19.11 -1.92%). Marktbeobachtern zufolge belastete eine am Vorabend ausgesprochene Gewinnwarnung des deutschen Roboterhersteller Kuka (KU2 57.3 -4.82%) die Stimmung der ABB-Anleger. Zu den Verlierern gehörten auch die beiden Überflieger der vergangenen Tage Lonza (LONN 281.5 -1.61%) und Sika (SIKA 129 -0.39%). Die EU-Kommission hatte dem von Lonza und Takeda entwickelten Medikament Alunbrig die Marktzulassung für die Behandlung von Lungenkrebs erteilt.

Straumann kletterten

Im breiten Markt fielen die Aktien des Messtechnikunternehmens Inficon (IFCN 482.2 -3.56%). Am Vorabend hatte Inficon berichtet, 2018 den Umsatz und den Betriebsgewinn deutlich gesteigert zu haben.

Straumann (STMN 665 3.18%) zogen an. Laut dem Verwaltungsratspräsidenten des Dentalimplantatherstellers, Gilbert Achermann, soll der Fokus nun auf dem organischen Wachstum liegen. In sieben bis zehn Jahren gehe er von einem Umsatz von 5 Mrd. Fr. sowie von mehr als 10’000 Mitarbeitenden aus, wie Achermann in der NZZ (NZZ 5100 0%) sagte. 2017 hatte Straumann erstmals einen Umsatz von über 1 Mrd. Fr. erzielt, gegen 6000 Angestellte arbeiten für den Konzern. Jefferies erhöhte das Rating für Straumann von «Hold» auf «Buy», senkte aber das Kursziel von 802 auf 755 Fr.

Auch andere Titel aus dem Gesundheitssektor konnten Gewinne verzeichnen. So stiegen zum Beispiel Sonova (SOON 166.5 0.73%), aber auch Vifor Pharma (VIFN 117.2 1.65%).

Flughafen Zürich (FHZN 176.6 2.02%) profitierten davon, dass mehr als 31 Mio. Menschen im vergangenen Jahr über den Flughafen gereist waren.

Freundliche Stimmung in Asien

Die asiatischen Märkte nahmen den Schwung aus den USA auf und tendierten freundlich, wobei auch Optimismus in Sachen Verhandlungen im Handelsstreit USA/China half. Der Yuan kletterte auf den höchsten Stand seit Juli. Der Nikkei 225 in Tokio stieg 1%, der Hang Seng (Hang Seng 26667.27 0.55%) in Hongkong avancierte 0,6%, und der Shanghai Composite legte 0,7% zu.

Euro unter 1.13. Fr.

Der Euro notiert schwächer zum Franken und zum Dollar. So handelte er bei Börsenschluss in Europa zur Schweizer Währung mit 1.1287 Fr. wieder unter der 1.13-Marke. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde zur US-Valuta bei 1.477 $ gehandelt. Der Dollar bewegte sich zur Schweizer Valuta bei einem Stand von 0.9834 Fr. etwas abwärts.

Ölpreis über 60 $

Der Ölpreis verlor nach starken Gewinnen im Verlauf der vergangenen Handelstage am Freitag. Ein Barrel der Nordseesorte Brent (Brent 60.43 -1.58%) (159 Liter) kostete bei Börsenschluss in Europa gut 60 $. Der Goldpreis notierte fester bei 1290 $ pro Feinunze.