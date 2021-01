SMI dank Roche über 10’800 – Wallstreet schwächer

(AWP/SPU) Die Schweizer Börse tendiert zum Wochenbeginn aufwärts. Der Leitindex SMI (SMI 10'848.56 +0.47%) liegt bei Eröffnung unverändert. Im frühen Handel sucht er die Richtung und pendelt zwischen Gewinn- und Verlustzone. Am frühen Nachmittag erreicht er sein bisheriges Tageshöchst. Es sind vor allem die Bons von Pharamschwergewicht Roche (ROG 311.60 +3.28%), die den Leitindex im Plus halten.

Trotz der Korrekturen sei Stimmung weiterhin gut. Die Anleger hofften, dass mit den Impfungen gegen Covid-19 das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben wieder normaler werde. Daher habe auch der am Freitag veröffentlichte enttäuschende US-Arbeitsmarktbericht den Aufwärtstrend kaum gebremst. Die Investoren hielten sich aber etwas zurück, weil sie auf konkretere Angaben zu dem vom designierten US-Präsidenten Joe Biden in Aussicht gestellten Konjunkturstützungspaket warten wollten.

Das bereits kürzlich verabschiedete Konjunkturprogramm und die Aussicht auf weitere fiskalische Anreize der Biden-Administration sollten den Weg für eine Verbesserung der Lage aber ebenfalls ebnen, heisst es in einem Kommentar der Credit Suisse (CSGN 12.21 +0.87%). «Auch wenn es zwischenzeitlich immer mal wieder zu kleinen Rücksetzern kommen kann, ist der Aufwärtstrend – ganz nach dem Motto Buy the Dips – immer noch intakt, und die Rekordjagd geht weiter», sagt ein Händler.

In New York geben die Aktienkurse mehrheitlich nach. Die drei Hauptindizes der Wallstreet liegen im Minus. So verliert der S&P 500 (S&P 500 3'817.50 +0.58%) 0,7%. Der Dow Jones (Dow Jones 30'978.19 -0.39%) büsst 0,5% ein. Einen Rückgang von 1,2% verzeichnet der Nasdaq Composite der US-Technologiebörse. Zu den grössten Verlierern zählen Twitter (TWTR 47.87 -7.01%). Die Aktien des Kurznachrichtendienstes fallen deutlich, nachdem das Unternehmen den Account von US-Präsident Donald Trump gesperrt hat. Im Sog von Twitter büssen auch die Titel von Facebook (FB 261.75 -2.18%) ein. Das Online-Netzwerk hat Trumps Account ebenfalls gesperrt.

Credit Suisse im Plus – Schwergewichte stützen

Gesucht sind die GS von Roche. Der Basler Pharmakonzern hat in der EU die Zulassung für das Grippemittel Xofluza erhalten. Novartis (NOVN 83.36 +0.43%) legen ebenfalls zu.

Schwächer sind die Anteile des schwergewichtigen Nahrungsmittelkonzerns Nestlé (NESN 100.84 -0.51%).

Marktteilnehmer scheinen positive Impulse von der Bilanzsaison zu erwarten, die hierzulande mit den Umsatzzahlen des Bauchemiekonzerns Sika (SIKA 254.70 +0.2%) am Dienstag beginnt. Am Donnerstag folgt dann der Sanitärkonzern Geberit (GEBN 582.60 +0.1%) mit Umsatzangaben. Die Aktien beider Unternehmen gehören am Montag zu den Gewinnern.

Gewinne verzeichnen die Titel der Grossbank Credit Suisse. CS hat am Freitag wegen Altlasten aus dem Hypothekenstreit vor mehr als einem Jahrzehnt für das vierte Quartal einen Verlust in Aussicht gestellt, was die Aktie hat deutlich nachgeben lassen. UBS (UBSG 13.47 -0.3%) können nicht mithalten und geben nach.

LafargeHolcim (LHN 51.58 -1.83%) konsolidieren den Kurssprung vom vergangenen Freitag. Die Papiere des Zementriesen sind nach Ankündigung einer Übernahme, die von Analysten wohlwollend kommentiert wurde, stark im Wert gestiegen.

Swiss Re (SREN 84.14 -0.47%) können nicht von einer Einschätzung der Commerzbank (CBK 5.61 +2.56%) profitieren, die die Aktie des Rückversicherers mit einem von 85 auf 100 Fr. erhöhten Kursziel zum Kauf empfiehlt.

Auch die Titel der Luxusgüterhersteller Richemont (CFR 83.14 +0.17%) und Swatch Group (UHR 243.40 -0.81%) geben nach.

Tech-Werte schwächer

Die Aktien des Dentalimplantatherstellers Straumann (STMN 999.40 -1.63%) büsssen ein. Stifel senkt die Empfehlung von «Buy» auf «Hold».

Schwächer präsentieren sich auch die Tech-Werte AMS (AMS 20.77 -2.85%), Logitech (LOGN 91.14 -1.89%) und Temenos (TEMN 122.80 -2.23%).

Zur Rose (ROSE 305.00 +4.99%) gewinnen. Konkurrent Shop Apotheke (SAE 153.40 +0.26%) hat 2020 den Umsatz um 38% gesteigert. Dabei fiel das Wachstum im vierten Quartal über den Erwartungen aus.

Interroll (INRN 2'495.00 -3.67%) geben erneut stark nach. Bereits am Freitag haben die Aktien des Logistikers aufgrund eines CS-Kommentars klar nachgegeben.

Die Aktien der Titlis-Bahnen (TIBN 47.50 -4.81%) stehen unter Druck. Die Tourismusfirma hat 2019/20 nach Angaben vom Freitag unter der Coronakrise gelitten und rote Zahlen geschrieben.

Am breiten Markt fallen Cosmo (COPN 83.20 -1.42%) Pharmaceuticals positiv auf. Das Biopharmaunternehmen hat in der klinischen Phase-II-Studie positive Ergebnisse mit dem Medikament Rifamycin-MMX 600mg zur Behandlung des Reizdarmsyndroms mit Durchfall erzielt und will nun baldmöglichst die Phase-III-Studie beginnen.

Relief Therapeutics (RLF 0.31 +7.67%) steigen klar. Der Relief-Partner NeuroRx ist mit der US-Firma Quantum Leap Healthcare Collaborative eine Vereinbarung zur Beteiligung an klinischen Studien mit dem Medikament Zyesami (Aviptadil) eingegangen.

Anleger in Asien zurückhaltend

Die asiatischen Aktienmärkte sind verhalten in die neue Handelswoche gestartet. Keine Impulse kommen heute aus Tokio, wo die Börsen feiertagsbedingt geschlossen bleiben. Der Hang Seng in Hongkong stagniert, während der chinesische Festlandaktienindex CSI 300 1% an Boden verliert. Der australische Leitindex S&P/ASX 200 notiert 0,9% schwächer. Sein südkoreanisches Pendant, der Kospi (Kospi 3'156.76 +0.34%), liegt 0,1% im Minus.

Euro unter 1.22 $

Der Euro knüpft am Montag an die Kursverluste der vergangenen Woche an und sinkt weiter. Die Gemeinschaftswährung fällt zum Dollar unter die Marke von 1.22 $ und handelt derzeit bei 1.2158 $. Zum Franken zeigt sie sich kaum verändert und kostet 1.0819 Fr. Der Dollar wird zur Schweizer Währung fester gehandelt, zu 0.89 Fr.

Ölpreis tiefer

Der Ölpreis sinkt am Montag. Der starke Preisanstieg seit dem Jahreswechsel ist damit vorerst gestoppt. Aktuell kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 55.34 -1.02%) gut 55 $. Gold (Gold 1'848.54 -0.04%) zeigt sich kaum verändert bei 1850 $ pro Feinunze.

Bitcoin fällt nach Rekordjagd deutlich zurück

Die Digitalwährung Bitcoin (Bitcoin 33'300.00 -18.08%) verliert zum Wochenstart deutlich an Boden. Der Kurs der ältesten und bekannteste Kryptowährung sackt auf der Handelsplattform Bitstamp bis auf 33’200 $ ab und baut damit die Verluste vom Wochenende aus. Am Freitag hatte der Bitcoin nach einer wilden Rekordjagd in den vergangenen Wochen noch bis zu 42’000 $ gekostet