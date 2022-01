SMI festigt sich über 12’700

(AWP/Reuters/SPU) Nach dem schwachen Wochenauftakt erholt sich der Schweizer Aktienmarkt. Der Leitindex SMI (SMI 12'712.60 +0.91%) gewinnt am Dienstag bei Eröffnung 1% und überschreitet 12’700. Im weiteren Handelsverlauf hält er sich klar über dieser Marke und baut seine Avancen noch etwas aus. Immerhin hat er nach seinem Rekordhoch gleich zu Jahresbeginn vergangene Woche innerhalb einer Handelswoche rund 400 Punkte abgegeben. Mit den aktuellen Gewinnen greifen Investoren die Vorgaben der Wallstreet auf, die am Vorabend im späten Handel dank Schnäppchenjägern einen Grossteil ihrer Verluste abgebaut hatte.

Einer der Hauptgründe für die aktuelle Volatilität seien die erwarteten Zinserhöhungen in den USA in absehbarer Zukunft. «Ob aus der gerade stattfindenden Sektorrotation – raus aus Wachstumswerten, rein in Substanztitel – am Ende eine stärkere Korrektur wird, dürfte davon abhängen, wie hoch das Tempo des Kurswechsels in der Geldpolitik in den kommenden Wochen und Monaten sein wird», kommentiert ein Börsianer. Wie viele Zinserhöhungen die US-Notenbank am Ende in diesem Jahr durchführen wird, dürfte zu einem Grossteil von der Inflationsentwicklung abhängen. Aufschluss über die US-Notenbankpolitik wiederum dürfte an diesem Nachmittag die Nominierungsanhörung von US-Fed-Präsident Jerome Powell vor dem Senatsausschuss für Banken geben.

Beim Bauchemie- und Klebstoffhersteller Sika verleihen die Umsatzzahlen zusätzlichen Schwung. Der Konzern ist mit viel Tempo aus der Coronakrise herausgekommen, wie das Umsatzplus von 17,1% auf 9,24 Mrd. Fr. zeigt.

Zudem ziehen Alcon (ALC 72.02 +0.92%) und Logitech (LOGN 76.48 +2.91%) an, die am Vortag noch zu den grössten Verlierern gezählt hatten. Gerade Alcon hatte zuletzt zusammen mit anderen Überfliegern wie Straumann (STMN 1'715.00 +2.02%) und Sonova (SOON 328.00 +1.71%) speziell zum Wochenstart unter verstärkten Gewinnmitnahmen gelitten. Alcon profitieren zusätzlich von der Lancierung einer neuen Kontaktlinse in den USA.

Überdurchschnittlich stark entwickeln sich die Titel von Holcim (HOLN 50.48 +3.63%). Der Zementhersteller expandiert in Frankreich und übernimmt dort die PRB Group, einen Hersteller von Speziallösungen für das Bauwesen.

Richemont (CFR 134.75 +1.54%) legen zu. Der Uhrenhersteller steht kommende Woche mit Zahlen auf dem Plan. Dagegen fällt Konkurrent Swatch Group (UHR 289.20 -2.20%) als einer von zwei Blue Chips zurück. Am Vorabend hatten sich die RBC wegen des starken China-Exposure vorsichtig über den Titel geäussert.

Hinterher hinken Finanzwerte. Zwar liegen die Bankaktien UBS (UBSG 17.80 +0.08%) und Credit Suisse (CSGN 9.2640 -1.47%) sowie die Versicherer um Swiss Re (SREN 95.12 +0.13%), Swiss Life (SLHN 596.20 +0.47%) und Zurich Insurance (ZURN 426.00 +0.61%) mehrheitlich im Plus, doch die Gewinne fallen unterdurchschnittlich aus.

Von der Erholung der US-Tech-Werte können hierzulande SLI-Papiere wie AMS Osram (AMS 15.96 +1.56%) und Temenos (TEMN 120.00 +2.39%) profitieren. Der Bankensoftwarespezialist Temenos weitet die strategische Partnerschaft mit dem amerikanischen Softwareunternehmen Red Hat aus.

Weitere starke Avancen verzeichnen Molecular Partners (MOLN 21.90 +17.36%). Die Aktien des Biotech-Unternehmens haben gestern bereits einen Kurssprung gemacht. Gute Studiendaten des mit Novartis entwickelten Coronamittels sorgen für Euphorie.

Zur Rose (ROSE 212.00 +0.95%) werden von Nachrichten beeinflusst. Einerseits startet HSBC (HBC1 5.9100 -0.51%) mit der Abdeckung und empfiehlt «Reduce» mit einem Kursziel von 195 Fr. Andererseits hat der Konkurrent Shop Apotheke (SAE 105.20 +3.44%) dank eines 21%igen Wachstumssprungs im vierten Quartal die Jahresziele fast erreicht. Nach ersten Berechnungen stieg der Erlös 2021 um 9,5% auf 1,06 Mrd. €, wie Shop Apotheke mitteilte. Prognostiziert worden war ein Plus von 10%.

Asiens Börsen im Minus

Vor den wichtigen US-Inflationszahlen halten sich auch die asiatischen Anleger tendenziell zurück. In Tokio sinkt der Nikkei 225 um 0,9%, während der breiter gefasste Topix 0,4% im Minus notiert. Auf dem chinesischen Festland verliert der CSI 300 1%. Der Shanghai Composite zeigt sich 0,7% schwächer. Der Hang Seng in Hongkong verliert 0,2%. Der südkoreanische Leitindex Kospi tendiert seitwärts. In Australien verliert der S&P/ASX 200 0,8%.

Euro bei 1.05 Fr.

Zum Franken notiert der Euro mit 1.0504 Fr. oberhalb der 1.05er Marke, die er am Vorabend erstmals seit Ende November wieder überschritten hat. Der Dollar kostet aktuell 0.9260 Fr. und damit annähernd so viel wie am Vorabend. Der Euro stabilisiert sich nach den Verlusten zum Dollar im späten Vortagesgeschäft. Derzeit handelt die Gemeinschaftswährung bei 1.1333 $ und damit etwas höher als am Vorabend (1.1323).

Ölpreis fester

Der Ölpreis legt nach zwei Verlusttagen in Folge wieder etwas zu. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet 81 $.

Gold pendelt weiter um die Marke von 1800 $ und notiert derzeit bei 1806 $ pro Feinunze.

Bitcoin erholt sich leicht, nachdem er gestern kurzzeitig unter 40’000 $ gerutscht ist. Aktuell kostet die Kryptowährung knapp 42’000 $.