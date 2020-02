SMI weiter auf Rekordhoch

(AWP/Reuters/SPU) Die Schweizer Börse bleibt auf Rekordkurs. Der Swiss Market Index SMI (SMI 11087.06 0.43%) steigt bei Eröffnung 0,4%. Der Leitindex hat kurz nach Eröffnung mit 11’107 Punkten ein neues Hoch erreicht. Im weiteren Handel stabilisiert er sich auf diesem Niveau. Gestern hat er nach einem über weite Strecken ruhigen Handel und einem Schlussspurt 0,4% fester geschlossen.

Das Coronavirus, das in China schon mehr als tausend Menschen das Leben gekostet hat, und seine Folgen bleiben zwar Thema. Doch das Interesse der Marktteilnehmer an dem Virus scheint zunehmend abzuklingen, heisst es am Markt.Stärker im Blick steht die Bilanzsaison. Und den Börsenzug wolle auch keiner voreilig verlassen, heisst es in einem Kommentar von IG Markets. «Vor allem, wenn er auf absehbarer Zeit wieder Fahrt aufnimmt.» Aber nicht alle Marktteilnehmer sind euphorisch. Manche legten wegen des hohen Kursniveaus zunehmend auch eine gewisse Zurückhaltung an den Tag, heisst es weiter.

Im SMI legen Lonza (LONN 414.7 1.59%) am stärksten zu. Auch Novartis (NOVN 95.59 1.08%) sind gefragt. Der Pharmariese hat von der US-Arzneimittelbehörde FDA das beschleunigte Zulassungsverfahren für Capmatinib gegen fortgeschrittenen Lungenkrebs erhalten.

Die anderen als defensiv geltenden Schwergewichte, Nestlé (NESN 108.92 -0.31%) und Roche (ROG 339.4 -0.1%), hinken dem Markt hinterher.

Die Aktien der Grossbank Credit Suisse (CSGN 13.12 1.59%), die am Donnerstag Rechenschaft über 2019 abgibt, bauen die Gewinne aus. UBS (UBSG 12.82 0.67%) setzen den Aufwärtstrend vom Vortag ebenfalls fort.

ABB (ABBN 24.07 1.43%) legen zu. Am Nachmittag wurde bekannt, dass der Elektrotechnikkonzern ein Werk in Ungarn schliesst. Im Zuge der Schliessung der Fabrik in Ózd streiche das Unternehmen rund 1000 Stellen, wie ABB am Dienstag mitteilte. Der Konzern begründete den Schritt mit der rückläufigen Nachfrage.

Nach wie vor zeigen sich Anleger bei den Titeln der Luxusgüterhersteller Swatch Group (UHR 252.1 -0.24%) und Richemont (CFR 73.54 -0.62%) wegen der Chinasorgen eher zurückhaltend.

Die Anteile von Adecco (ADEN 57.84 -0.28%) geben ihre Gewinne preis. Der niederländische Konkurrent Randstad hat für das vierte Quartal 2019 solide Zahlen vorgelegt. Der Personalvermittler, der Adecco nach eigenen Angaben an der Weltspitze abgelöst hat, konnte seine Betriebsgewinnmarge auf 4,6% halten.

AMS hoch und runter

Unter den sonstigen Blue Chips büssen AMS (AMS 44.92 -4.08%) in einem volatilen Handelsverlauf ein. Der Sensorenhersteller hat im vierten Quartal 2019 besser als erwartet abgeschnitten und sich zudem positiv für den Verlauf im Auftaktquartal 2020 geäussert.

Freundlich präsentieren sich unter anderem die Chemieaktien Ems-Chemie (EMSN 658.5 1.86%) und Clariant (CLN 22.58 1.67%).

Sonova (SOON 253.8 0.16%) sind gehalten. Der Konkurrent des Gehörspezialisten Cochlear hat seine Gewinnprognose wegen des Coronavirus gesenkt.

Die Valoren des Softwareproduzenten Temenos (TEMN 162.1 -0.77%) steigen vor der für Mittwochabend erwarteten Veröffentlichung der Geschäftszahlen leicht.

Am breiten Markt ziehen Also (ALSN 173.6 3.7%) an. Der IT-Dienstleister kooperiert im Cloud-Gaming-Geschäft künftig mit dem auf mobile Technologien spezialisierten Anbieter Mondia und der im Cloud Gaming tätigen Ludium Lab.

Ein Gewinnsprung verhilft Peach Property (PEAN 40.5 2.79%) zu einem Kursplus.

Nach dem Kurssprung aufgrund starker Zahlen kommt es bei den Aktien des Expansionsspezialisten DKSH (DKSH 55 -4.76%) zu Gewinnmitnahmen.

Spekulative Käufe schieben die Aktien von TX Group (TAMN 101 6.54%) (Herausgeberin von FuW) an. US-Investor William Browne vom Value Fund Tweedy Browne hat im FuW-Interview die Möglichkeit eines Börsenrückzugs ins Spiel gebracht.

Asiens Börsen folgen US-Vorgaben

Die guten Vorgaben aus New York beflügeln auch die asiatischen Börsen. Praktisch alle Aktienmärkte verzeichnen Gewinne. Die japanischen Börsen sind jedoch wegen eines Feiertages geschlossen. Positiv an der Börse wirkt sich zudem aus, dass zahlreiche Betriebe in China nach der verlängerten Feiertagspause den Betrieb wieder aufgenommen haben. Auch betonte Chinas Staatspräsident Xi Jinping bei einem Fernsehauftritt, dass sich die Coronavirus-Epidemie nur kurzfristig auf die chinesische Wirtschaft auswirken sollte. Der Hang Seng in Hongkong steigt 1,5%. Die beiden chinesischen Festlandindizes Shanghai Composite und Shenzhen Composite avancieren um 0,7 respektive 0,5%. Der südkoreanische Leitindex Kospi klettert 1,1%.

Euro weiter unter 1.07 Fr.

Der Euro setzt die jüngsten Kursverluste am Dienstag vorerst nicht fort. Die Gemeinschaftswährung wird zum Dollar bei 1.0914 $ gehandelt und damit knapp über dem Viermonatstief, das am Vorabend bei 1.0908 $ erreicht worden ist. Gegenüber dem Franken handelt der Euro stabil. Er notiert bei 1.0666 Fr. Der Dollar bewegt sich zum Franken kaum und geht zu 0.9771 Fr. um.

Ölpreis erholt

Der Ölpreis steigt und setzt damit nach der jüngsten Talfahrt zu einer Erholung an. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 54.51 2.46%) kostet gut 54 $. Der Goldpreis liegt etwas tiefer bei 1567 $ pro Feinunze.