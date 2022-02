SMI: Verluste auf breiter Front

(AWP) Dank starker Nestlé-Aktien baute er jedoch im Tagesverlauf einen guten Teil der deutlicheren Verluste aus der Startphase wieder ab und schloss letztlich auch auf Wochensicht solide im Plus. Geholfen hat am Nachmittag vorerst auch die freundliche Eröffnung der US-Börsen. In der Folge bremste allerdings gegen Handelsschluss der schwach ausgefallene Index zum Konsumentenvertrauen der Uni Michigan sowohl an der Wall Street als auch hierzulande etwas.

Das «Über»-Thema Inflation beherrschte auch vor dem Wochenende die Kommentarspalten der Börsianer. Mit der Aussage des Fed-Präsidenten von St. Louis, James Bullard, er würde die Zinsen bis Mitte Jahr um 100 Basispunkte anheben, hätten bei der US-Notenbank die Falken wieder das Kommando übernommen, meinte ein Händler. Entsprechend zeigt sich etwa die Credit Suisse (CSGN 8.61 -0.28%) mit Blick auf die Aktienmärkte vorsichtig. Da das Risiko neuerlicher Kursrückgänge angesichts der Straffung der geldpolitischen Bedingungen, der hohen Inflation und der geopolitischen Spannungen hoch sei, werde die Aktienallokationen auf strategischen Niveaus belassen, hiess es in einer Markteinschätzung der Bank. Sie will die übergewichteten Barbestände allerdings bei weiteren Rücksetzern für Käufe nutzen.

Der SMI (SMI 12'231.97 -0.66%) schloss mit einem Minus von 0,66% bei 12’231,97 Punkten (Tagestief 12’186). Im Wochenvergleich ergab sich damit doch immerhin ein Plus von 0,8%; es ist erst das zweite im laufenden Jahr. Gegenüber Ende 2021 resultiert für den SMI damit noch immer eine negative Zwischenbilanz von 5%.

Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, büsste am Freitag 0,80% auf 1956,51 Punkte ein und der breite SPI (SXGE 15'471.25 -0.65%) 0,64% auf 15’473,56 Punkte. Innerhalb des SLI kamen auf 26 Verlierer 4 Gewinner.

Die grössten Verluste erlitten am Berichtstag Straumann (STMN 1'400.50 -4.24%). Der Überflieger des Vorjahres mit einem Plus von beinahe 90% leidet seit Jahresbeginn am stärksten unter Gewinnmitnahmen und steht mit einem Minus im Vergleich zu Ende 2021 von rund 28% am Ende der Rangliste aller Blue Chips.

Dahinter fielen mit Sika (SIKA 301.20 -2.78%), AMS Osram (AMS 17.02 -3.19%) und Lonza (LONN 614.00 -2.35%) Titel aus sehr unterschiedlichen Branchen deutlicher zurück.

Credit Suisse setzten ihren Sinkflug des Vortages fort, machten aber immerhin gegen Handelsende wieder etwas Boden gut. Nach den enttäuschenden Ergebnissen der Grossbank zum Schlussquartal und den sehr zurückhaltenden Prognosen für das neue Jahr vom Vortag haben nun zahlreiche Analysten ihre Erwartungen zurückgeschraubt und die Kursziele für die CS-Aktie teils kräftig gesenkt.

Julius Bär (BAER 60.58 -1.08%) und UBS (UBSG 19.61 -0.71%) geben letztlich etwas mehr nach als CS. Händler verwiesen dabei auf die Kursverluste im europäischen Bankensektor.

Zu den Aktien mit Abgaben im Bereich von 1,5% oder etwas mehr gehörten Partners Group (PGHN 1'264.00 -1.63%), Kühne+Nagel, Schindler (SCHP 225.50 -1.83%) oder Roche.

Dass der SMI einen Teil seiner Verluste im Sitzungsverlauf abbauen konnte, war insbesondere Nestlé (NESN 119.28 +1.07%) zu verdanken. Die Titel legten nach einer verhaltenen Eröffnung – dank «Save Haven»-Käufen, wie es hiess – stetig zu. Trotz des seit Anfang Jahr laufenden Aktienrückkaufprogramms des Unternehmen weisen Nestlé aber noch immer eine klar negative Jahresperformance auf. Am kommenden Donnerstag wird der Nahrungsmittelkonzern das Jahresergebnis vorlegen.

Die weiteren Gewinner waren Zurich, Swisscom (SCMN 550.00 +0.84%) und Vifor Pharma (VIFN 163.55 +0.15%).

Im breiten Markt legten Ems-Chemie (EMSN 935.50 +0.32%) nach Zahlen relativ moderat zu, nach zwischenzeitlich deutlicheren Avancen. Trotz derzeit herausfordernder Marktlage erfüllte der Spezialchemie-Konzern mit seinen Ergebnissen die Erwartungen oder übertraf diese sogar.

Mobimo (MOBN 320.50 +2.56%) schlossen nach dem Jahresergebnis klar höher, während sich Bell (+0,5%) nur leicht verteuerten.

Erstmals an der Schweizer Börse SIX gehandelt wurden die Aktien der Xlife Sciences (XLS 52.00 -) AG. Es ist der erste Titel im neuen «KMU-Segment» mit Namen «Sparks». Aus der Sitzung ging das Papier bei 52,00 Fr. und damit rund 16% über dem Referenzkurs.

Devisen: Euro wieder unter 1,14 US-Dollar

Der Euro ist am Freitag wieder unter 1,14 $ gerutscht. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1377 $ und damit weniger als am Vorabend.

Gegenüber dem Franken hat sich der Euro von der Marke von 1,06, die er am Vortag kurzzeitig überwunden hatte, wieder etwas nach unten entfernt. Er kostet derzeit 1,0556 Fr. nach 1,0599 am Vorabend. Der US-Dollar hat dagegen auf 0,9280 Fr. zugelegt von 0,9256 am Donnerstagabend.

Der Euro ist bereits am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf unerwartet hohe US-Inflationsdaten unter Druck geraten und unter 1,14 $ gefallen, bevor er sich zwischenzeitlich erholte. Am Freitag gewinnt der Dollar gegenüber dem Euro wieder an Wert. Die Aussicht auf kräftig steigende Leitzinsen in den USA sorgten für deutlichen Druck an den Aktienmärkten.

Im Tagesverlauf richtet sich der Fokus unter andrem auf die zweite Schätzung zu den deutschen Verbraucherpreisen im Januar. Zudem blickten die Akteure gen USA, so die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen. Am Nachmittag wird die Verbraucherumfrage der Universität von Michigan veröffentlicht. Diese sei eine der am meisten beachteten Stimmungsbarometer in den Vereinigten Staaten, denn erste Daten lägen bereits etwa zur Monatsmitte vor.

Ölpreise geben wieder nach

Die Ölpreise haben am Freitag nach ihren jüngsten Gewinnen wieder leicht nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 90,63 $. Das waren 78 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 90.06 +0.10%)) fiel um 58 Cent auf 89,30 $. Damit steuern die Ölpreise auf den ersten Wochenverlust seit Mitte Dezember zu.

Im Blick bleiben die Verhandlungen zur Wiederbelebung der Wiener Nuklearvereinbarung über das iranische Atomprogramm von 2015. Viele diplomatische Bemühungen hätten zuletzt die Chance auf eine Einigung erhöht, sagten Börsianer. In diesem Fall könnte Iran nach Aufhebung der Sanktionen wieder deutlich mehr Erdöl exportieren, was die Preise entsprechend drücken dürfte./

USA

In der Nacht zu Freitag wich die gute Stimmung an den US-Börsen erneut Inflationssorgen. Am Tag war die Inflationsrate für Januar bekannt geworden: 7,5% – so hoch wie seit Anfang 1982 nicht mehr. Der Dow Jones Industrial verlor am Ende 1,5% auf 35’100 Zähler. Der S&P 500 sank 1,8% auf 4504 Punkte. Der Nasdaq 100 gab 2,3% nach auf 14’705.

Im Fokus standen nach guten Zahlen die Aktien des Medienkonzerns Disney, die mit einem Plus von 3,4% aus dem Handel gingen. Mit einem Zuwachs von 0,6% zählten die Titel von Coca-Cola ebenso zu den besseren Werten im Dow nach einem positiven Analystenkommentar. Die Papiere des Fahrdienstleisters Uber waren zunächst gefragt – drehten zum Ende aber mit einem Abschlag von 6,1% deutlich ins Minus.

Asien

Nach den Vorgaben der Wallstreet zeigten sich die asiatischen Börsen am Freitagmorgen nervös. Der Hang Seng gab 0,7% nach auf 24’763 Zähler. Der Shanghai Composite notierte 0,3% tiefer. Der koreanische Kospi fiel 0,9% zurück. Der Handel am japanischen Nikkei 225 blieb wegen eines Feiertags geschlossen.

In den Blickpunkt geriet unter anderem der südkoreanische Spieleentwickler Krafton, dessen Aktien nach einem Gewinnrückgang 11% verloren.