SMI schliesst klar über 9300

(AWP/Reuters/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt ist freundlich in die neue Handelswoche gestartet. Händler sprachen von einer Gegenbewegung nach den Verlusten der Vorwoche; nach der schwächeren Vorwoche erschienen manche Kurse einzelnen Schnäppchenjägern wieder etwas günstiger. Der Swiss Market Index SMI (SMI 9341.35 0.79%) eröffnete am Montag 0,4% höher. Im frühen Handel schaltete der Leitindex zwischenzeitlich einen Gang zurück. Gegen Mittag erreichte er wieder die Marke von 9300 und weitete seine Gewinne am Nachmittag dank Rückenwind aus New York noch aus. Die vergangene Woche hatte er mit einem Verlust von 1,5% beendet.

Wallstreet startete mehrheitlich stark in die neue Woche. Die drei grossen Indizes in New York legten bei Börsenschluss in Europa zu. Der Dow Jones (Dow Jones 25650.88 0.79%) zeigte sich mit einem Plus von 0,1% eher freundlich. Der breiter gefasste S&P 500 (SP500 2783.3 1.47%) legte 1,2% zu. Der Index der Technologiebörse Nasdaq Composite avancierte gar 1,7%.

Novartis und Roche stützten SMI

Unter den Schweizer Blue Chips zogen die Papiere von Roche (ROG 271.2 0.52%) an. Der Pharmakonzern hatte einen wichtigen Schritt in Richtung personalisierte Medizin gemacht. Nachdem am Freitag die US-Zulassungsbehörde FDA eine Kombinationstherapie zur Behandlung eines bestimmten Brustkrebses zugelassen hatte, gab sie danach auch noch grünes Licht für einen Test, mit dem die entsprechenden Patientinnen gezielt identifiziert werden können. Auch Novartis (NOVN 90.88 1.05%) legten zu.

Credit Suisse (CSGN 12.055 1.86%) und UBS (UBSG 12.235 1.75%) erholten sich von den klaren Verlusten in der Vorwoche. Dies traf auch für den Uhrenhersteller Swatch Group (UHR 291.7 0.79%) zu. Richemont zeigten sich derweil schwächer. Speziell Daten auch China hatten diesen beiden Titeln letzte Woche deutlich zugesetzt.

Dagegen waren die Aktien von Nestlé (NESN 92.9 0.22%), der am schwersten kapitalisierten Firma im SMI, praktisch unverändert.

Stark stiegen Lonza (LONN 291.8 2.03%), LafargeHolcim (LHN 49.68 2.99%) sowie Adecco (ADEN 52.08 1.8%).

Das Gegenstück zum positiven Gesamtmarkt bildeten die Anteilsscheine von Givaudan (GIVN 2523 0.08%), die nach einer Abstufung durch Credit Suisse fielen, bei Handelsschluss konnten sie sich aber in den grünen Bereich retten. Die CS-Experten begründeten ihren Schritt mit einem begrenzten Aufwärtspotenzial.

Die Valoren von Geberit (GEBN 407.9 1.22%) notierten am Tag vor der Bilanzvorlage etwas fester.

SMIM-Gesundheitstitel stiegen

Im SMIM (SMIM 2400.685 0.97%) gewannen die Aktien des Hörsystemeherstellers Sonova (SOON 193.3 1.44%). Mit Straumann (STMN 792.5 1.73%) und Vifor Pharma (VIFN 126.65 2.43%) avancierten auch andere Werte aus dem Gesundheitssektor. Die Titel des Schliessanlagespezialisten Dormakaba (DOKA 678.5 1.88%) gewannen ebenfalls.

Am späten Nachmittag zogen AMS (AMS 28.28 3.21%) deutlich an. Die Aktien des Chipherstellers hatten letzte Woche zu den schwächsten Werten gehört. Auch andere Techwerte wie Temenos (TEMN 146.2 2.24%) und Logitech (LOGN 38.11 1.65%) verzeichneten höhere Kurse.

Aryzta (ARYN 1.1845 0.47%) fielen im frühen Handel am stärksten, fanden im weiteren Verlauf jedoch den Weg ins Plus. Der finanziell angeschlagene Backwarenhersteller legt morgen Dienstag seine Zahlen vor.

Nachrichten gab es vor allem zu Unternehmen aus der zweiten Reihe. Dabei konnte der Laborausrüter Tecan mit den Zahlen überzeugen. Umsatz und Gewinn hatten im letzten Jahr zugelegt.

Schweiter (SWTQ 1018 6.6%) wies durchzogene Zahlen aus, so konnte der Umsatz zwar gesteigert werden, der Gewinn fiel aber tiefer aus. Die Aktien drehten nach einem schwachen Start ins Plus.

Hochdorf (HOCN 140 3.7%) profitierten von einer Auseinandersetzung. So fordert der Aktionär ZMP Invest im Vorfeld der Generalversammlung die Erneuerung des Verwaltungsrats beim Milchverarbeiter.

Die Aktien des Glasverpackungsherstellers Vetropack (VET 2130 -3.18%) setzten den Kursrückgang aus der Vorwoche fort. Der Umsatz war aber moderat.

Asien im Plus

Am Montag konnten sich die asiatischen Märkte im späten Handel vom enttäuschenden US-Arbeitsmarktbericht lösen. Der Nikkei 225 gewann 0,3%. Der Hang Seng in Hongkong legte 0,6% zu. Auf dem chinesischen Festland stieg der CSI 300 gar 1,4%. Der koreanische Kospi stagnierte.

Euro uneinheitlich

Der Euro zeigte keine klare Tendenz. Die europäische Gemeinschaftswährung gab seine Gewinne preis, notierte zum Greenback aber weiter über der Marke von 1.12 $ bei 1.1228 $. Zum Franken rückte sie auf 1.1354 Fr. vor. Der Dollar handelte zum Franken höher bei 1.0112 Fr.

Ölpreis stieg klar

Der Ölpreis avancierte am Montag deutlich. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 66.6 1.98%) kostete bei Börsenschluss in Europa gut 66 $. Der Goldpreis verlor und lag somit weiter unter der Marke von 1300 $. Die Feinunze kostete 1292 $.