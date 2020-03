SMI kommt zurück

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt handelt zur Wochenmitte etwas höher. Der SMI (SMI 9250.61 0.59%) gewinnt bei Eröffnung 0,5% und legt im frühen Handel deutlicher zu. Händler erwarten jedoch grössere Schwankungen, was sich bereits im Vormittagshandel bewahrheitet hat. Um die Mittagszeit baut er einen Grossteil seiner Gewinn ab. Am Vortag hat der Leitindex praktisch unverändert geschlossen, an den zwei vorangegangenen Handelstagen aber um mehr als 10% eingebüsst.

Die Bank of England hat kurz vor Börseneröffnung nach einem Notfalltreffen überraschend den Leitzins um 50 Basispunkte auf 0,25% gesenkt. Die Bank gehe mit «gutem Beispiel» voran, meint ein Analyst mit Verweis auf die anstehende EZB-Sitzung. Dies habe die wegen des Coronavirus verunsicherten Gemüter vorerst beruhigt. Die Europäische Zentralbank tagt am morgigen Donnerstag. Italiens Premier Giuseppe Conte soll schon einmal eine Neuauflage der legendären «Whatever it takes»-Rede des ehemaligen EZB-Präsidenten Mario Draghi gefordert haben. Kommt die EZB dieser Forderung nach, hätte dies wohl Folgen für den Frankenkurs, und die Schweizerische Nationalbank könnte unter Umständen rasch reagieren.

Im SMI legen die meisten Valoren zu. Zyklische Werte wie ABB (ABBN 18.225 1.31%) und Adecco (ADEN 42.71 1.45%) notieren höher. Auch die Aktien der Grossbanken UBS (UBSG 9.272 2.36%) und Credit Suisse (CSGN 8.926 1.73%) erholen sich, geben aber einen Grossteil ihrer Gewinne preis. Händler sprechen von einer weiteren Gegenbewegung. Denn die Kurse der Banktitel sind beim Ausverkauf besonders stark unter die Räder gekommen und führen mit Einbussen zwischen 20 und 30% seit Anfang Jahr die entsprechende Verliererliste an. Deshalb griffen erste Investoren bei Bankaktien wieder zu, wobei einstellige Kurse bei den Grossbanken für risikobereite Anleger offenbar verlockend seien. Bereits am Vortag konnten die Valoren in einem stabilen Gesamtmarkt zulegen.

Kursgewinne sind auch bei den Schwergewichten auszumachen. Nestlé (NESN 97.8 1.01%) beflügeln den SMI mit ihren Avancen. Roche (ROG 298.75 0.47%) hat für ihr Testverfahren zur Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs die US-Zulassung erhalten. Goldman Sachs (GS 184.35 6.68%) nimmt die Genussscheine neu auf die Auswahlliste der «Conviction Buys». Novartis (NOVN 77.92 0.8%) erholen sich weiter.

Alcon (ALC 50.73 -2.33%) büssen derweil ein. Auch Geberit (GEBN 444.5 -2.26%) notieren im Minus. Der Sanitärtechnikspezialist hat gestern Zahlen vorgelegt und einen Aktienrückkauf angekündigt. Vontobel (VONN 55.25 0.18%) senkt das Kursziel für Geberit von 500 auf 480 Fr. Die Einstufung lautet weiterhin «Hold».

AMS unter Druck

Im SMIM (SMIM 2331.396 -0.15%) brechen AMS (AMS 23.44 -7.28%) ein, nachdem der Halbleiterhersteller die Bedingungen für die Kapitalerhöhung zur Osram-Übernahme publiziert hat. Laut Händlern ist der Bezugspreis überraschend tief ausgefallen.

Weiter schwach sind Flughafen Zürich (FHZN 114.9 -3.53%) aufgelegt. Sie wurden gestern nach der Zahlenpräsentation und dem Verzicht auf einen Ausblick erneut aus den Depots geworfen. Derweil bekommt der Flughafen Wien die Auswirkungen des Coronavirus stark zu spüren. Die bisherigen Märzzahlen zeigen einen Rückgang von rund 30% gegenüber dem Vorjahr.

Auch Dufry (DUFN 48.74 0.06%) büssen ein. Die Papiere des Reisedetailhändlers werden häufig als weitere Leidtragende der aktuellen Gesundheitssituation genannt.

Positiv fallen derweil Swiss Prime Site (SPSN 114.8 2.5%). Die Aktien des Immobilienkonzerns gehören zu den besten Werten an der Schweizer Börse, was die Performance 2020 angeht. Die Valoren von Konkurrent PSP (PSPN 135.5 0.97%) verzeichnen ebenfalls Gewinne.

Wie auch im SMI sind im SMIM mit Julius Bär (BAER 35.17 2.09%) Bankaktien gut aufgelegt.

Am breiten Markt fallen Galenica (GALE 66.6 1.37%) nach einem Analystenkommentar positiv auf. Deutsche Bank (DBK 6.043 2.74%) erhöht nach Jahreszahlen das Kursziel für die Aktien des Apotheken- und Gesundheitskonzerns von 57 auf 61 Fr. und belässt die Einstufung auf «Hold».

Für Gesprächsstoff sorgt ausserdem der «Penny Stock» Relief Therapeutics (RLF 0.011 175%) mit einem Kurssprung um 170%, nachdem die Gesellschaft in einer Mitteilung Hoffnungen auf einen kommerziellen Erfolg im Zusammenhang mit dem Coronavirus geweckt hat.

Asien schwächer

Die asiatischen Börsen können die positive Wallstreet-Tendenz vom Montag nicht in Kursgewinne ummünzen. Im Gegenteil: Die Kurse geben mehrheitlich und deutlich nach. In Tokio sinkt der Nikkei 225 gut 2%. Der breiter gefasste Topix fällt um 1,5%. Der Shanghai Composite gibt 0,9% nach, der Hang Seng in Hongkong desgleichen. In Seoul notiert der Kospi gegen 2,8% schwächer.

Franken bleibt gefragt

Die Märkte bleiben volatil und sorgen somit für eine verstärkte Sehnsucht nach sicheren Häfen. Davon profitieren die traditionellen sicheren Häfen wie der Franken, aber auch der Euro ist im aktuellen Umfeld verstärkt als sichere Alternative gefragt. So kostet der Euro derzeit 1.0596 Fr. Er bewegt sich damit weiterhin in einer sehr engen Spanne um die 1.06er-Marke. Am Markt wird schon seit einer kleinen Weile gemutmasst, ob dies die neue Mindestgrenze der SNB (SNBN 4855 1.04%) ist. Es mache durchaus den Anschein, dass die Währungshüter bemüht seien, diese Marke zu halten, kommentiert ein Händler.

Ähnlich wie zum Franken kann der Euro auch zum Dollar seine frühen Gewinne nicht halten. Aktuell wird die Gemeinschaftswährung mit 1.1310 $ gehandelt. In der vergangenen Nacht war sie noch zeitweise unter 1.13 $ gefallen. Die US-Währung legt gegenüber dem Franken etwas zu und kostet 0.9366 Fr.

Ölpreis tiefer

Der Ölproduzent Saudi Aramco wird auf Weisung des saudi-arabischen Energieministeriums seine Fördermenge im Preiskampf mit Russland noch schneller und stärker als ursprünglich angedacht hochfahren. Der Ölpreis gibt am Mittwoch daraufhin nach. Ein Fass der Nordseesorte Brent (Brent 35.78 -4.82%) verbilligt sich auf gut 36 $. Gold (Gold 1666.93 0.97%) notiert fester bei 1658 $ pro Feinunze.