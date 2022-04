SMI zeigt sich unentschlossen

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt hat zum Wochenstart Mühe, eine klare Richtung zu finden. In den ersten Handelsstunden bewegt sich der Leitindex SMI (SMI 12'495.75 -0.10%) in einer Handelsspanne von etwa 100 Punkten zwischen knappen Gewinnen und Verlusten hin und her. Dabei sollte die aktuelle Nachrichtenarmut nicht darüber hinwegtäuschen, dass in dieser Woche eine ganze Reihe potenziell markttreibender Termine auf der Agenda steht. So haben beispielsweise die Inflationsdaten aus den USA ebenso das Zeug, den Markt in die eine oder die andere Richtung zu treiben, wie die EZB-Zinsentscheidung am Gründonnerstag. Immerhin gehören Inflations- und Zinssorgen zu den anhaltenden Unsicherheitsfaktoren am Markt. Händler sprechen denn auch von der Woche der Wahrheit.

«Anleger erwarten einige Ereignisse, die die Richtung an der Börse deutlich beeinflussen dürften», kommentiert ein Börsianer. Dabei dürfte der Entscheid der EZB zu den wichtigsten zählen. «Die EZB steht genau wie das Fed unter Druck, etwas gegen die weiter steigende Inflation zu unternehmen.» Während man allerdings beim Fed das Tempo der Zinswende zumindest verbal von Woche zu Woche anzuziehen scheine, sei man in Frankfurt noch zurückhaltend. «Das aber könnte sich in dieser Woche ändern.» Darüber hinaus fängt die Berichtssaison an. In den USA machen wie immer Banken den Anfang, was sich auch auf die hiesigen Institute auswirken dürfte. Der Ukrainekrieg bleibt ein weiterer Unsicherheitsfaktor. Und auch die Präsidentschaftswahl in Frankreich spielt eine Rolle. Amtsinhaber Emmanuel Macron liegt in Umfragen zwar vor Marine Le Pen, er kann sich eines Sieges bei der Stichwahl in zwei Wochen aber noch nicht sicher sein.

Der Ölpreis startet mit deutlichen Abschlägen in die Handelswoche. Aktuell kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 100 $. Belastet werden die Erdölpreise derzeit vor allem durch die konjunkturelle Lage in China. Dort sorgen seit einiger Zeit scharfe Coronabeschränkungen für wirtschaftliche Bremsspuren.

Pharmaschwergewichte stabilisieren SMI

Im SMI büssen Nestlé (NESN 122.98 -1.22%) ein. Der Nahrungsmittelkonzern wird an diesem Tag ex Dividende (2.80 Fr. je Aktie) gehandelt.

Dass sich der Markt vergleichsweise gut hält, ist vor allem den erneuten Avancen der Pharmaschwergewichte Novartis (NOVN 87.50 +0.89%) und Roche zu verdanken. Beide Titel waren bereits in der vergangenen Woche verstärkt gesucht und haben mit Kursgewinnen von jeweils mehr als 7% zu den Top-Favoriten unter den Blue Chips gehört.

Finanzwerte sind fester. An der Spitze stehen mit Zurich Insurance (ZURN 451.10 +1.71%), Swiss Re (SREN 87.66 +1.41%) und Swiss Life (SLHN 600.40 +1.97%) Versicherungsaktien. Auch die Grossbanken UBS (UBSG 17.83 +2.18%) und Credit Suisse (CSGN 7.73 +1.90%) notieren im Plus. Händler verweisen auf die bevorstehenden Zahle der US-Konkurrenten in dieser Woche. Mit den zahlreichen Belastungsfaktoren wie Russlandsanktionen und Inflationssorgen wachse die Unsicherheit um die Geschäftsentwicklung der Branche.

Erneut unter den grössten Verlierern sind AMS Osram (AMS 13.61 -0.37%) zu finden. Sie hatten bereits in der Vorwoche nach einem Investorentag prozentual zweistellig an Wert verloren.

Noch deutlicher abwärts geht es für den SLI-Neuling VAT Group (VACN 319.20 -2.15%). Aber auch Logitech (LOGN 66.64 -1.24%) und Temenos (TEMN 95.16 +0.87%) geben nach. Händler verweisen auf die schwachen Vorgaben der US-Börse Nasdaq. Im Fall des Bankensoftwarespezialisten Temenos gab es am Morgen zudem noch einige zurückhaltende Analystenkommentare.

In den hinteren Reihen ziehen Bossard (BOSN 232.00 +1.53%) an. Die Gruppe hat im ersten Quartal 2022 den Wachstumskurs fortgesetzt und zeigt sich für den weiteren Geschäftsverlauf zuversichtlich.

Die Kursverluste bei Rieter (RIEN 156.20 -0.26%) und bei Emmi (EMMN 1'032.00 -0.96%) sind eher optischer Natur. Auch diese beiden Unternehmen werden zum Wochenstart ex Dividende gehandelt. Bei Rieter beträgt sie 4 und bei Emmi 14 Fr. je Aktie.

Asiens Börsen überwiegend tiefer

Die asiatischen Aktienmärkte starten mehrheitlich mit Abgaben in die neue Handelswoche. Auf der Stimmung lasten unter anderem die höheren Zinsen und die Erwartung einer rascheren Verschärfung der Geldpolitik. Auch schüren die Lockdowns in China und wachsende Coronazahlen die Sorgen um eine konjunkturelle Eintrübung. In Tokio verliert der Nikkei 225 0,6%, während der breiter gefasste Topix 0,4% im Minus notiert. Die Titel auf dem chinesischen Festland büssen besonders an Terrain ein. Der CSI 300 sinkt 3,3%, während der Shanghai Composite um 2,8% chwächer notiert. Der Hang Seng in Hongkong fällt 3,1%. In Australien zeigt sich der S&P/ASX 200 praktisch unverändert. Der südkoreanische Leitindex Kospi in Seoul verliert 0,3%.

Euro um 1.09 $ und unter 1.02 Fr.

Der Euro pendelt am Montag zum Dollar um 1.09 $. Derzeit kostet die Gemeinschaftswährung 1.0909 $ und damit etwas mehr als am Freitag. Das Euro-Franken-Paar verharrt bei einem Stand von 1.0191 Fr. weiter unterhalb der 1.02er Marke, zeigt sich aber seit Freitagabend etwas fester. Der Dollar stabilisiert sich zum Franken und liegt bei 0.9343 Fr.

Gold fester

Gold festigt such nach Avancen über der Marke von 1900 $. Es kostet 1958 $ pro Feinunze.

Bitcoin stabilisiert sich nach den Verlusten während des Wochenendes. Aktuell steht die Cyberdevise bei rund 42’000 $.