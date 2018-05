Schweizer Börse kaum verändert

(AWP/Reuters/CF) Der Swiss Market Index (SMI (SMI 8978.21 -0.07%)) notiert am Nachmittag knapp unter dem Schlusskurs vom Mittwoch. Am Donnerstag war die Schweizer Börse wegen eines Feiertags geschlossen. Daher habe die Schweiz kursmässig noch etwas nachzuholen, sagten Händler.

Da aber viele Marktteilnehmer die Brücke in ein verlängertes Wochenende geschlagen hätten, dürften sich die Aktivitäten auf Spezialsituationen konzentrieren.

Sika bleibt unabhängig

Dies trifft beispielsweise bei Sika (SIK 8165 8.79%) zu. Im jahrelangen Streit zwischen dem Schweizer Bauchemiekonzern und Saint-Gobain (SGO 0 0%) ist es überraschend zu einer Einigung gekommen. Noch vor wenigen Wochen hatte sich keine Aufweichung der Fronten abgezeichnet. Die Anleger reagieren mit Erleichterung (lesen Sie hier mehr).

Im Fokus stehen auch Roche (ROG 220.75 -2.32%). Der Basler Pharmakonzern musste vermelden, dass eine Phase-III-Studie (IMblaze370), die die Wirkung einer Kombination der Medikamente Tecentriq und Cotellic bei Personen mit fortgeschrittenem oder metastasierendem Dickdarmkrebs geprüft hat, ihren primären Endpunkt nicht erreicht hat (lesen Sie hier mehr).

Wegen des Dividendenabschlags notieren die Aktien von LafargeHolcim (LHN 52.82 -4%) deutlich im Minus. Der Baustoffkonzern ist mit angezogener Handbremse ins neue Jahr gestartet und findet an den Börsen nur wenig Zuspruch (lesen Sie hier mehr).

Ebenfalls klare Abgaben müssen Cosmo (COPN 116.9 -21.7%) verkraften. Das Pharmaunternehmen hat von der FDA ein Schreiben erhalten, in dem es heisst, dass die Behörde im Rahmen ihrer laufenden Prüfung des Zulassungsantrags für das Medikament Mängel festgestellt habe (lesen Sie hier mehr).

Am breiten Markt steigen die Anteile von HBM Healthcare (HBMN 165 3.12%). Die auf Biotechnologiefirmen spezialisierte Beteiligungsgesellschaft hat Aussicht auf einen kräftigen Gewinn (lesen Sie hier mehr).

Gute Nachfrage besteht weiter für die Aktien von Polyphor, die kommende Woche ihr Debüt an der Börse feiern (lesen Sie hier mehr).

Dax rutscht unter 13’000er Marke

Zum Abschluss der Börsenwoche hat sich der Dax (DAX 12988.01 -0.27%) zunächst über der psychologisch wichtigen Marke von 13’000 gehalten. Kurz nach der Mittagspause liegt der deutsche Leitindex leicht darunter.

In Amerika bleiben die Börsen auch am Freitag in Schwung. Sowohl der Dow Jones (Dow Jones 24840.41 0.41%) als auch der S&P 500 (SP500 2729.39 0.23%) legen zum dortigen Börsenstart zu.

Am späteren Nachmittag stehen noch die Daten zum Verbrauchervertrauen der US-Konsumenten an. Ob diese den Markt noch stärker bewegen könnten, sei aber eher unwahrscheinlich, sagen Börsianer.

Ölpreise halten sich auf hohem Niveau

Die Ölpreise halten sich am Freitag auf erhöhtem Niveau. Sowohl die europäische Sorte Brent (Brent 77.146 0.3%) als auch die US-Marke WTI (WTI 71.05 0.18%) können ihre deutlichen Preiszuwächse der vergangenen Tage in etwa beibehalten.

Der Euro in US-Dollar (EURUSD 1.19521 0.32%) knüpft am Freitag an seine Vortagesgewinne an. Am Mittag ist der Kurs der Gemeinschaftswährung bis auf 1,1939 $ gestiegen.

Der US-Dollar in Franken (USDCHF 0.9987 -0.43%) zeigt sich schwächer. Am Freitagvormittag ist die US-Währung wieder leicht unter die Parität zum Franken gerutscht. Der Euro in Franken (EURCHF 1.19374 -0.1%) gibt ebenfalls leicht nach.