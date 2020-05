SMI schliesst knapp unter 9700

(AWP/Bloomberg/SPU) Die Schweizer Böse ist freundlich in die neue Woche gestartet – wobei sie im Handlesverlauf mehrmals die Richtung suchte. Der Swiss Market Index SMI (SMI 9689.71 0.25%) stieg bei Eröffnung um 0,4% und damit leicht über die Marke von 9700. Im frühen Handel zeigte er auf diesem Niveau relativ deutliche Schwankungen. Er baute seine Gewinne am Vormittag ab und drehte ins Minus. Nach dem Mittag weitete er die Verluste zunächst aus und unterschritt 9600. Dank der Index-Schwergewichte dämmte der SMI seine Abgaben aber am späten Nachmittag ein und drehte erneut in die Gewinnzone. Am Freitag hatte der Leitindex um 0,5% höher geschlossen. Im Wochenvergleich ergab sich ein Plus von 0,4%.

Das Geschäft verlief trotz der Schwankungen in ruhigen Bahnen. Die Lockerungen der pandemiebedingten Einschränkungen stimme die Anleger grundsätzlich zuversichtlich. Ab heute sind auch in der Schweiz Geschäfte, Restaurants, Museen und Bibliotheken wieder offen. Die Kinder gehen wieder in die Schule, und der öffentliche Verkehr läuft mit Normalfahrplan. Die Coronapandemie sorge aber trotzdem weiterhin für Unsicherheit. Händler verwiesen darauf, dass die Unternehmen im In- und Ausland ihre Erwartungen nach unten revidieren. «Es ist eben auch viel Optimismus in den Kursen enthalten», sagte ein Händler. «Keiner kann sagen, ob es nicht eine zweite Welle an Ansteckungen gibt und was dann geschieht», sagte ein anderer. Sollte diese zweite Welle ausbleiben, dürfte der SMI die Marke von 10’000 Punkten zurückerobern, lautet der Tenor. Andernfalls drohe «im schlimmsten Fall» ein Absturz auf bis zu 8500 Zähler.

In New York wagten sich die Anleger kaum aus der Deckung. Die Hauptindizes an der Wallstreet liessen bei Handelsende in Zürich eine klare Richtung vermissen. Der S&P 500 (SP500 2930.32 0.02%) verlor 0,2%. Der Dow Jones (Dow Jones 24221.99 -0.45%) büsste 0,6% ein. Die Technologibörse Nasdaq Composite drehte derweil ins Plus und notierte 0,4% höher.

Schwergewichte stützen

Defensive Titel im Schweizer Leitindex zeigten sich freundlich. So schlossen vor allem die Pharmariesen Novartis (NOVN 83.65 1.16%) und Roche (ROG 344.75 1.03%) im Plus. Aber auch Nestlé (NESN 105.58 0.55%) legten zu. Dadurch konnte der Leitindex seine Verluste abbauen im späten Handel abbauen und sogar fester schliessen. Ein Plus verbuchten zudem die Aktien des Life-Science-Konzerns Lonza (LONN 448.8 0.67%).

Die Luxusgüterhersteller tendierten uneinheitlich. Während Richemont (CFR 55.72 -0.07%) sich stabil zeigten, büssten Swatch Group (UHR 182.8 -2.32%) deutlicher ein.

Zyklische und Finanzwerte kamen im Handelsverlauf von ihren anfänglichen Gewinnen zurück. Die Aktien des Automationskonzerns ABB (ABBN 17.765 0.03%), des Personalvermittlers Adecco (ADEN 41.1 -1.3%) und des Sanitärtechnikers Geberit (GEBN 434 0.3%) drehten ins Minus oder schlossen wenig verändert. Auch die Titel der Grossbanken UBS (UBSG 9.482 -1.41%) und Credit Suisse (CSGN 7.956 -2.43%) zeigten sich schwächer. Händler verwiesen auf die Deutsche Bank (DBK 6.365 -2.63%), die ihren Kapitalpuffer mit der Emission einer eigenkapitalbezogenen Anleihe (Tier 2) stärkt. Dies veranlasse die Anleger womöglich zu etwas mehr Zurückhaltung betreffend Bankaktien, sagte ein Händler.

Ebenfalls zu den Verlierern gehörten die Versicherervaloren Zurich Insurance (ZURN 290.8 -0.17%), Swiss Re (SREN 65.96 -0.66%) und Swiss Life (SLHN 330 -0.9%).

Die Aktien von LafargeHolcim (LHN 39.05 -1.51%) schlossen tiefer, nachdem der Verkauf des gesamten Anteils von 85,7% an Holcim Philippines an die San Miguel Corporation geplatzt war. Dabei ging es um einen Wert von 1,84 Mrd. $. Die Philippinen gelten als eines der am schnellsten wachsenden Länder im Asien-Pazifik-Raum, hiess es.

Im SMIM (SMIM 2337.022 -0.18%) fielen die Hauptleidtragenden der Coronakrise mit Verlusten auf. So büssten die Aktien des Reisedetailhändlers Dufry (DUFN 26.69 -3.51%) und die Titel Flughafen Zürich (FHZN 109.8 -2.49%) ein.

Schwächer schlossen zudem die Tech-Papiere AMS (AMS 14.08 -3.96%), Temenos (TEMN 131.45 -0.45%) und Logitech (LOGN 48.94 -0.31%). Die Aktien des Computer- und Gamingzubehörherstellers geben am Tag vor der Veröffentlichung des Quartalsberichts leicht nach. Das Unternehmen zählt zu den Profiteuren in Zeiten von Home Office und Lockdown, hiess es am Markt.

BB Biotech (BION 62.8 2.95%) beendeten den Handel fester. Ein Mitglied des Verwaltungsrats hatte Aktien im Wert von fast 30 Mio. Fr. verkauft. Die hohe Anzahl der Titel lässt vermuten, dass es sich beim Verkäufer um Verwaltungsratspräsident Erich Hunziker handelt. Das wurde seitens des Unternehmens aber nicht kommentiert.

Im breiten Markt gewannen Aryzta (ARYN 0.4052 5.14%) klar. Der als aktivistisch geltende Fonds Veraison hatte die Beteiligung an dem angeschlagenen Backwarenhersteller auf 7,3% erhöht.

Idorsia (IDIA 30.86 6.78%) stiegen. Credit Suisse hatte das Rating von «Neutral» auf «Outperform» hochgestuft.

Bobst (BOBNN 54 3.05%) zeigten sich fester. Der Maschinenbauer hatte angesichts der gegenwärtigen Unsicherheiten auf dem Weltmarkt die Finanzprognose für das Jahr 2020 kassiert. Damit stehe er nicht allein da, meinten Händler. Zudem habe Bobst ja schon vor dem Ausbruch der Krise damit angefangen, sich zu reorganisieren.

Stimmung in Asien freundlich

Die asiatischen Aktienmärkte sind tendenziell freundlich in die neue Handelswoche gestartet. Die sich fortsetzende Lockerung der Massnahmen gegen das Coronavirus schien die Stimmung zu begünstigen. In Tokio avancierte der Nikkei 225 (Nikkei 225 20390.66 1.05%) um 1,1%, während der marktbreitere Topix 1,5% zulegte. Der Hang Seng in Hongkong stieg 1,4%, die chinesischen Festlandbörsen von Schanghai und Shenzhen präsentierten sich mehr oder weniger unverändert. Der australische Leitindex S&P/ASX 200 stieg 1,6%. In Südkorea tendierte der Kospi (Kospi 1934.17 -0.6%) 0,4% abwärts. Hier trübte ein Anstieg der neuen Covid-19-Fälle die Anlegerstimmung.

Euro schwächer

Der Euro geriet am Montag nach sehr schwachen italienischen Industriedaten zum Dollar unter Druck. Um 17.30 Uhr MESZ kostete die Gemeinschaftswährung 1.0815 $. Gegenüber dem Franken notierte sie mit 1.0517 Fr. leicht tiefer. Entsprechend stieg der Dollar zum Franken und kostete bei Börsenschluss in Europa 0.9729 Fr.

In Italien war die Industrieproduktion im März wegen der Massnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie drastisch eingebrochen. Im Monatsvergleich sank die Fertigung um 28,4%. Der Einbruch war noch stärker, als erwartet worden war. Volkswirte rechneten mit einem Rückgang von 20%.

Ölpreis volatil

Der Ölpreis schwankte am Montag stark. Aus einem deutlichen Verlust ist am Nachmittag ein Gewinn und am Abend wieder ein Verlust geworden. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 29.83 -0.7%) kostete bei Börsenschluss rund 30 $. Das führende Ölland Saudi-Arabien hatte mit der Ankündigung einer weiteren und einseitigen Kürzung der Fördermenge auf den jüngsten Verfall der Ölpreise reagiert. Mit der zusätzlichen Kürzung um eine Million Barrel pro Tag im Juni will das Königreich die in der «Opec+» zusammengefassten Ölstaaten gemeinsam mit anderen Förderländer ermutigen, die jüngst beschlossenen Kürzungen umzusetzen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag und berief sich auf einen namentlich nicht genannten Vertreter des saudischen Energieministeriums. Gold (Gold 1696.67 -0.05%) notierte etwas leichter bei einem Stand von 1696 $ pro Feinunze.