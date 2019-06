SMI schliesst auf neuem Allzeithoch

(AWP/SPU) Die Schweizer Börse hat am Dienstag nach dem langen Pfingstwochenende deutlich zugelegt. Dabei stieg der Swiss Market Index erstmals über 9800 Zähler. Händler begründeten die anziehenden Kurse einerseits mit der Aussicht auf eine Zinssenkung in den USA. Anderseits stimme die Einigung im Zollstreit der USA mit Mexiko die Anleger zuversichtlich. Dazu kämen die Massnahmen Chinas zur Ankurbelung der Konjunktur, die vor allem den zyklischen Werten zugutekämen, hiess es am Markt.

Die Händler warnten aber vor zu viel Optimismus. Es sei nicht sicher, wie lange der Deal zwischen den USA und Mexiko in Sachen Migration halten werde. Zudem drohten noch immer höhere US-Zölle auf Importe aus China. Auch mehrten sich die Anzeichen, dass die Konjunktur in Europa an Schwung verliere. Die Anlegerstimmung in der Eurozone gemessen am Sentix-Index hatte sich im Juni deutlich eingetrübt.

Der SMI (SMI 9794.92 -0.42%) stand bei Eröffnung mit 0,2% im Plus. Dank weiterer Avancen markierte er laufend neue Intraday-Allzeithoch-Stände und überschritt damit den bisherigen Rekordstand vom 3. Mai. Nach dem Mittag erreichte der SMI bei 9862 sein Tageshoch, er schloss bei 9836. Am Freitag legte der Leitindex 0,7% und über die gesamte Woche gar 2,4% zu.

Auch an der Wallstreet legten die Aktienindizes zu. Der Dow Jones (Dow Jones 26048.51 -0.05%) avancierte bei Börsenschluss in Europa 0,4%. Der breiter gefasste S&P 500 (SP500 2885.72 -0.04%) stieg 0,5%. Gewinne von zwischenzeitlich mehr als 1% verzeichnete der Index der Technologiebörse, bei Handelsschluss in Zürich notierte der Nasdaq Composite noch 0,7% im Plus.

Schweiz: Gewinne auf breiter Front

Lonza (LONN 335 1.95%) stiegen im Schweizer Leitindex markant. Auch LafargeHolcim (LHN 48.88 -2.86%) verzeichneten klare Avancen. Die Aktien des Zementherstellers profitierten von einer Hochstufung der Empfehlung von «Sell» auf «Neutral» durch UBS (UBSG 11.735 -1.01%).

Einen klaren Zuwachs erfuhren zudem die Aktien der Grossbanken UBS und Credit Suisse (CSGN 11.555 -1.2%). «Nicht zu vergessen, Bankaktien sind unterbewertet und haben viel Aufholpotenzial», sagte ein Händler. Ausserdem hatte die Bank of America (BAC 28.24 0.61%) Merrill Lynch die Kaufempfehlungen für CS und UBS bestätigt.

ABB (ABBN 19.275 -0.39%) gewannen. Händler erwähnten einen Bericht des Onlineportals «The Market», in dem Aufspaltungsfantasien geweckt würden. David Samra, der Investmentchef des Artisan International Value Fund, hatte sich in einem Interview unter anderem zum Elektrotechnikkonzern geäussert. So rechnet er bei ABB nach dem Verkauf der Stromnetzsparte mit einer weiter gehenden fundamentalen Neuausrichtung.

Gefragt waren auch Roche (ROG 271.8 -0.51%). Der Pharmakonzern wartet mit mehreren guten Nachrichten aus seiner Produktpalette auf. So hatte die Tochter Genentech für die Phase-II-Studie zu Gazyva (Obinutuzumab) bei der Behandlung der Nierenkrankheit Lupus-Nephritis positive Ergebnisse gemeldet. Die Studie habe sowohl den primären als auch den sekundären Endpunkt erreicht.

Kaum bewegten sich SGS (SGSN 2591 0%). Barclays (BARC 151.06 -0.58%) hatte den Titel der Inspektionsfirma von «Overweight» auf «Equal Weight» herabgestuft. Nestlé (NESN 100.9 -0.34%) verzeichneten als einzige Werte im SMI Einbussen.

Tech-Werte gefragt

Im SMIM (SMIM 2489.871 -0.31%) arbeiteten sich die Tech-Titel an die Spitze. Neben AMS (AMS 35.11 -1.54%) legten auch Temenos (TEMN 179.3 -1.13%) und Logitech (LOGN 37.66 -1.31%) klar zu. Eine starke Performance der US-Technologiewerte und eine positive Studie von Liberum über den Sektor würden helfen, hiess es. Zudem avancierten die Aktien des Vakuumventilspezialisten VAT Group (VACN 117 -0.76%) und des Industriekonzerns Georg Fischer (FI-N 906 0%) deutlich.

Wie auch im SMI legten Finanzwerte im Segment der mittelgrossen Titel zu. Julius Bär (BAER 41.36 -0.84%) und GAM (GAM 4.328 -0.23%) standen klar höher.

Am breiten Markt zogen Medacta (MOVE 84.9 1.07%) zwischenzeitlich markant an. Unternehmensspezifische Nachrichten zum Börsenneuling lagen indes nicht vor.

Cosmo (COPN 92.1 0.44%) verzeichneten ein Kursplus. Die Pharmafirma ist mit dem US-Zulassungsantrag für das Narkosemittel Remimazolam einen Schritt weiter. Die Zulassungsbehörde FDA habe die Einreichung der sogenannten New Drug Application (NDA) akzeptiert. Damit kann nun der eigentliche Überprüfungsprozess beginnen.

Asien mit Gewinnen