SMI wenig verändert

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Donnerstag wenig verändert. Auf der einen Seite würden neu angefachte Zinshoffnungen den Markt stützen, heisst es. Dagegen seien die Anleger nach eher negativen Geschäftsprognosen von einigen Firmen vorsichtig geworden, da die Bilanzsaison nun erst so richtig in die Gänge komme. Immer mehr Unternehmen spüren die Auswirkungen des Handelsstreits und stellen sich auf eine konjunkturelle Abschwächung ein. «Unser Markt wäre nicht da, wo er heute ist, wenn er nicht von Zinssenkungshoffnungen oben gehalten würde», sagt ein Händler.

US-Notenbankchef Jerome Powell hatte am Mittwoch bei seiner Anhörung vor dem US-Kongress die Zinsspekulationen frisch angefacht, als er auf die von den Handelskonflikten ausgehende Unsicherheit und die Sorgen um die Weltwirtschaft hinwies. Mit Spannung wird nun auf den am Nachmittag anstehenden zweiten Teil der halbjährlichen Anhörung vor den Regierungsvertretern gewartet. Zudem werden am Nachmittag auch die Inflationszahlen und die wöchentlichen Angaben zum Arbeitsmarkt veröffentlicht.

Der Swiss Market Index SMI (SMI 9915.6 -0.22%) steht bei Eröffnung unverändert. Im weiteren Handelsverlauf pendelt der Leitindex um seinen gestrigen Schlusskurs.

Bei den SMI-Werten stehen Swiss Re (SREN 96.96 -0.51%) im Fokus. Der Rückversicherer setzt den geplanten Börsengang der Tochtergesellschaft ReAssure wegen der aktuellen Marktsituation und der schwächeren Nachfrage der Investoren aus. Er halte aber am Ziel fest, die Beteiligung an der britischen Tochter zu reduzieren und zu dekonsolidieren. Am Vortag war am Markt eine mögliche Verschiebung des Börsengangs bereits gerüchteweise herumgereicht worden. In der Folge verlor der Kurs der Swiss-Re-Aktie am Mittwoch 2,5%.

Von den Blue Chips stehen die Aktien von Sika (SIKA 153.25 -4.46%) nach Herabstufungen deutlich unter Druck. Sie können sich aber im Verlauf von den anfänglichen Tiefstkursen wieder lösen. UBS (UBSG 11.85 -0.71%) und Vontobel (VONN 55.45 -0.72%) haben die Empfehlung für den Bauchemiekonzern auf «Sell» von «Neutral» beziehungsweise auf «Hold» von «Buy» reduziert.

Zu den Gewinnern zählen die Aktien des Luxusgüterkonzerns Richemont (CFR 82.76 1%). LafageHolcim und Lonza (LONN 333 0.57%) notieren fester.

Die Aktien der Schwergewichte tendieren uneinheitlich. Die Titel der Pharmakonzerne Novartis (NOVN 90.86 0.58%) und Roche (ROG 274.25 -0.49%) steigen. Derweil büssen Nestlé (NESN 102.2 -0.62%) ein.

Die beiden Grossbanktitel Credit Suisse (CSGN 11.95 0%) und UBS zeigen sich wenig verändert. Händler erwähnen die Zinsspekulationen und den damit verbundenen Rückgang der Anleiherenditen als Verkaufsargumente.

Fallende Kurse wegen Gewinnwarnungen

Bei den SMIM-Werten fallen die Aktien von Barry Callebaut (BARN 2012 1.62%) positiv auf. Der Schokoladehersteller hat sein Wachstum weiter beschleunigt und in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2018/19 die Verkaufsmengen deutlich gesteigert und die Erwartungen der Analysten übertroffen.

Mit klaren Verlusten machen im SMIM (SMIM 2524.922 -0.07%) zudem OC Oerlikon (OERL 11.03 -3.67%) auf sich aufmerksam.

AMS (AMS 41.15 0.37%) setzen den Aufwärtstrend vom Vortag fort. Auch die Titel des Unterhaltungselektronikherstellers Logitech (LOGN 38.54 0.55%) liegen im Plus.

Eine Gewinn- und Umsatzwarnung von Sensirion (SENS 31.95 -4.05%) setzen die Aktien des Sensorspezialisten kräftig unter Druck.

Bossard (BOSN 130.7 -5.84%) geben klar nach, nachdem der Verbindungstechnikspezialist schwache Quartalszahlen vorgelegt hat.

Nach dem gestrigen Kurssturz verlieren die Aktien des Logistiktechnikers Interroll (INRN 1878 -3.49%) heute weiter deutlich.

Gewinne in Asien

An den asiatischen Aktienmärkten setzt sich am Donnerstag die Tendenz aus den USA nur teilweise fort. Der Nikkei 225 gewinnt 0,5%, auch der breiter gefasste Topix avanciert 0,5%. Der Hang Seng in Hongkong steigt 0,8%. Deutlich zulegen kann der koreanische Kospi (Kospi 2087.19 1.16%) mit einem Plus von 1,4%. Derweil schliesst der Shanghai Composite mit –0,1% minimal leichter.

Euro fester

Der Euro knüpft an die Kursgewinne vom Vortag an und legt zum Dollar weiter zu. Die Gemeinschaftswährung handelt zur US-Valuta bei 1.1271 $. Der Dollar schwächt sich auch gegenüber dem Franken ab, nämlich auf 0.9862 Fr. Der Euro ermässigt sich zur Schweizer Währung leicht auf 1.1116 Fr.

Ölpreis höher

Der Ölpreis avanciert nach den starken Gewinnen vom Vortag weiter. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 67.33 0.99%) kostet zuletzt gut 67 $. Der Goldpreis handelt fester bei 1423 $ pro Feinunze.