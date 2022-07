SMI: Verluste im Verlauf eingedämmt

(AWP/Reuters) Das Ausmass der Gewinnmitnahmen hat sich im Verlauf des Vormittags allerdings etwas reduziert, wodurch der SMI (SMI 10'999.66 -0.14%) von seinen Tagestiefstständen weg- und wieder etwas näher an die Marke von 11’000 heranrückt. Stützend wirken sich dabei die Gewinne der Pharmaschwergewichte aus. Gedämpft wird die Stimmung zu Wochenbeginn einerseits vom starken Arbeitsmarktbericht aus den USA, welcher auf eher stärkere als kleinere Zinsschritte der US-Notenbank hinweist, sowie von zuletzt wieder hohen Zahlen an Neuinfektionen in China, was das Risiko für neuerliche Corona-Beschränkungen erhöht.

«Fischen im Trüben», überschreibt die Zürcher Kantonalbank in einem Kommentar die aktuelle Marktsituation. Das Geschehen an den Zins- und Aktienmärkten sei weiterhin von einer aussergewöhnlich hohen Volatilität geprägt, welche sich aus der grossen Ungewissheit über den weiteren Gang der Konjunktur und der Inflation ableite. Für die Mitte dieser Woche erwarteten Konsumentenpreise in den USA im Monat Juni sieht die Bank den Konsens für einen Anstieg der Teuerung auf 8,8% und erachtet diese Annahme als adäquat. In den darauffolgenden Monaten sei wegen eines ungünstigen Basiseffekts auch eine Teuerung von über 9% denkbar, so die ZKB.

Der SMI notiert um 10.50 Uhr 0,24% tiefer bei 10’988,68 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gibt 0,46% auf 1685,11 Punkte nach und der breite SPI (SXGE 14'176.86 -0.21%) 0,30% auf 14’163,49 Punkte. 26 Verlierern stehen im SLI 4 Gewinner gegenüber.

Im Mittelpunkt stehen zum Start in die neue Woche allerdings Dufry (DUFN 33.80 +8.19%), welche nach der Ankündigung der Fusion mit Autogrill (AUL 6.31 -5.54%) um 7,5% nach oben schnellen. Während die Börse insgesamt applaudiert, äussert sich die Bank Vontobel (VONN 68.10 -0.29%) in einem ersten Kommentar skeptischer. Eine Kombination auf den Flughäfen mache zwar durchaus Sinn. Für das Autobahngeschäft dagegen sei ein Mehrwert schwieriger zu rechtfertigen, heisst es bei der Bank.

Die grössten Einbussen verzeichnen aktuell Richemont (CFR 101.10 -1.12%). Wenig gesucht sind auch Swatch, für die – wie für Richemont – China ein sehr wichtiger Markt ist.

Weiter gehören Temenos (TEMN 80.78 -3.03%), AMS Osram (AMS 7.76 -1.90%) oder Schindler (SCHP 180.35 -1.82%) zu den schwächsten Aktien. Temenos werden von einer deutliche Kurszielsenkung durch Stifel etwas zurückgebunden.

Auch die Aktien von ABB (ABBN 26.12 -1.43%) haben einen schweren Stand. Nach der starken Vorwoche mit vier Gewinntagen macht sich im Vorfeld der Halbjahreszahlen von kommender Woche etwas mehr Vorsicht breit. Gleich zwei ausländische Banken haben das Kursziel für den Titel klar zurückgenommen. Während aber Bernstein die Einstufung «Outperform» bestätigt, nimmt die Citigroup (C 46.82 -0.23%) das Rating auf «Neutral» zurück.

Credit Suisse (CSGN 5.47 -1.23%) büssen ähnlich viel ein wie ABB. Für Credit Suisse hat die Citigroup das Kursziel klar gesenkt. Und für VAT Group (VACN 219.20 -3.69%) wurden die Kursziele durch die Deutsche Bank (DBK 8.03 -2.12%) und durch Baader Helvea zusammengestrichen.

An der Tabellenspitze sorgen die defensiven Pharma-Schwergewichte Roche GS (ROG 323.60 +0.53%) und Novartis (NOVN 82.90 +0.17%) zusammen mit Sonova (SOON 327.30 +1.14%) für eine Stabilisierung des Gesamtmarktes.

Im breiten Markt setzen U-Blox (UBXN 115.60 +9.47%) ihren starken Lauf der vergangenen Woche fort. Im Vergleich zum Schlussstand vom vergangenen Dienstag hat sich das Papier mittlerweile um rund 20% verteuert. Auf ähnlichem Niveau (im Bereich von 113 Fr.) bewegte sich die Aktie zuletzt im November 2018.

Deutlich rücken etwa auch Implenia (IMPN 24.20 +10.25%) oder Leclanché (LECN 0.5820 +0.00%) vor, während auf der Gegenseite die Aktien der Kantonalbank Jura im Vorfeld der Halbjahreszahlen von heute nach Börsenschluss markant zurückfallen.

Euro knapp über 20-Jahrestief

Der Euro hat zum Wochenstart knapp über seinem in der vergangenen Woche markierten 20-jährigen Tiefstand notiert. Am Montagmittag kostete die Gemeinschaftswährung im Tief 1,0096 $ und damit nur wenig mehr als vergangene Woche. Am Freitag war der Euro mit 1,0072 $auf das niedrigste Niveau seit Ende 2002 gefallen.

Gegenüber dem Franken hat der Euro zuletzt wieder etwas nachgegeben. Derzeit wird er zu 0,9914 gehandelt, nach 0,9934 am Morgen und 0,9945 am Freitagabend. Der US-Dollar hat die Marke von 98 Rappen wieder überstiegen und kostet aktuell 0,9803, nach 0,9784 im frühen Geschäft.

Ein wichtiger Grund für die Euro-Schwäche ist die Furcht vor einer Energiekrise in Europa. Am Montag begann die wartungsbedingte Abschaltung der Gas-Pipeline Nord Stream 1. Befürchtet wird, dass der Gasfluss aus Russland wegen des Ukraine-Kriegs dauerhaft zum Stillstand kommt. «Die Märkte in Europa werden in den kommenden zehn Tagen vor allem von der Frage dominiert werden, ob mit dem Ende der Wartungsarbeiten bei Nord Stream 1 am 21. Juli der Lieferstopp für russisches Gas fortbestehen wird», hiess es von Analysten der Dekabank.

Mit Blick auf Konjunkturdaten fällt der Wochenstart ruhig aus. Es stehen nur wenige Zahlen auf dem Programm. Als hochrangiger Notenbanker meldet sich Bundesbankpräsident Joachim Nagel zu Wort.

Ölpreise bauen Verluste aus

Die Ölpreise sind am Montag deutlich gefallen. Bis zum Mittag weiteten sie die leichten Kursverluste aus dem frühen Handel aus. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 105,07 $. Das waren 1,95 $weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 117.46 +2.28%)) fiel um 2,24 $ auf 102,55 $.

Marktbeobachter verwiesen auf Corona-Infektionen in wichtigen chinesischen Metropolen wie Shanghai. Diese seien am Wochenende wieder gestiegen. Die Volksrepublik geht nach wie vor mit scharfen Massnahmen gegen die Verbreitung des Virus vor, was eine herbe Belastung für die Konjunktur des Landes darstellt. China ist als zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt einer der grössten Ölverbraucher.

Ausserdem belastet die Kursentwicklung des US-Dollar die Ölpreise. Die amerikanische Währung hat am Montag zu allen anderen wichtigen Währungen an Wert gewonnen. Da Rohöl auf dem Weltmarkt in Dollar gehandelt wird, verteuert ein Kursgewinn den Rohstoff ausserhalb des Dollarraums, was die Nachfrage bremst.

In der vergangenen Woche waren die Preise für US-Öl und für Rohöl aus der Nordsee zeitweise unter die Marke von 100 $ gefallen. Grund sind Befürchtungen, die Weltwirtschaft könnte in die Rezession fallen. Allerdings befinden sich die Erdölpreise immer noch auf hohem Niveau. Ausschlaggebend ist vor allem der Krieg Russlands gegen die Ukraine und die damit verbundene Knappheit an russischem Erdöl.

US-Börsen auf Erholungskurs

In der Nacht zu Freitag hat sich die Erholung an den US-Börsen vor dem Arbeitsmarktbericht am Freitagnachmittag fortgesetzt. Der Dow Jones Industrial gewann 1% auf 31’385 Zähler. Der S&P 500 schloss 1,5% höher auf 3903 Punkten. Der Nasdaq 100 zog 2,2% an auf 12’109.

Tech-Werte profitierten von guten vorläufigen Zahlen des Technologiekonzerns Samsung. Zulieferer wie Applied Materials oder Lam Research avancierten 4,8 beziehungsweise 5,9%. Aktien des Samsung-Rivalen Apple verbesserten sich 2,4%.

Gamestop lagen am Handelsende 15% im Plus, nachdem ein Aktiensplit im Verhältnis 1:4 genehmigt wurde. Nachbörslich ging ein Grossteil des Zuwachses verloren, denn die US-Spielekette muss einen neuen CFO suchen.

Am Freitagmorgen deuten die Futures auf einen verhaltenen Handelsstart. Die Terminkontrakte auf den Euro Stoxx 50 notieren 0,06% höher, diejenigen auf den S&P 500 weisen 0,3% nach unten.

Asiens Börsen meist im Minus

Aus Furcht vor einem Rückschlag für die chinesische Wirtschaft ziehen sich Investoren aus zahlreichen asiatischen Aktienmärkten zurück. Die Börse Shanghai fiel am Montag um 1,6% auf 3303 Punkte und der Hongkonger Leitindex um gut 3% auf 21’047 Zähler. Der japanische Nikkei-Index stieg dagegen um 1,1% auf 26’812 Stellen.

Auftrieb erhielt dieser vom Sieg der Regierungskoalition bei den Wahlen zum japanischen Oberhaus. «Mit der jetzt alleinigen Mehrheit der LDP kann und wird die wirtschaftsfreundliche Politik weitergehen», prognostizierte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. Die Aussicht hierauf war Börsianern zufolge der Grund für die erneute Talfahrt der japanischen Währung. Der Dollar stieg im Gegenzug zeitweise um ein knappes Prozent und notierte mit 137,27 Yen so hoch wie zuletzt vor 24 Jahren.

Sorgen bereiteten Anlegern die wieder steigende Coronavirus-Fallzahlen in China, denen die dortigen Behörden mit neuen Beschränkungen begegnen. «China scheint mit dem Aufkommen leichter übertragbarerer Varianten seinen Krieg gegen Corona zu verlieren», sagte Attila Widnell, Geschäftsführer des Datenanbieters Navigate Commodities.

Bei den Unternehmen rückte Ronshine ins Rampenlicht. Einer Pflichtmitteilung zufolge konnte die Immobilienfirma Zinszahlungen in Höhe von 27,9 Mio. $ nicht leisten. Die Aktie fiel daraufhin in Hongkong zeitweise um fast 11% auf ein Rekordtief von 1,41 Hongkong-Dollar. In Tokio rutschten die Titel von Yaskawa um 5,6% ab, nachdem der Roboterbauer ein Quartalsergebnis unter Markterwartungen bekannt gegeben hatte.