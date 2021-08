SMI schliesst knapp unter 12’400

(AWP/Reuters/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt hat zur Wochenmitte mit 12’400 Punkten die nächste Hundertermarke genommen. Der SMI (SMI 12'387.90 +0.21%) notierte bei Eröffnung 0,2% höher. Im weiteren Handel baute er seine Avancen leicht aus und erreichte um die Mittagszeit 12’400. Die Marke konnte er bis Handelsende in Zürich allerdings nicht halten und schloss knapp darunter. Der Leitindex setzte so am Mittwoch den dritten Tag in Folge neue Bestmarken.

Ein Stimmungsaufheller sei ohne Frage die Tatsache, dass in den USA das gewaltige Infrastrukturpaket verabschiedet wurde. Rund 550 Mrd. $ werden so in den kommenden Jahren in neue Infrastrukturprojekte fliessen. Das Paket komme genau zum richtigen Zeitpunkt, heisst es von Händlerseite. Immerhin habe das Wirtschaftswachstum in den USA seinen Höhepunkt wohl mittlerweile erreicht und drohe sich zu verlangsamen.

Die Inflation in den USA bleibt überraschend auf hohem Niveau. Waren und Dienstleistungen kosteten im Juli 5,4% mehr als im Vorjahresmonat, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten mit einem leichten Rückgang auf 5,3% gerechnet, nachdem die Teuerungsrate im Juni kräftig auf 5,4% geklettert war. Einen ähnlich hohen Wert gab es zuletzt im August 2008.

In den USA setzte sich der Rekordlauf an der Wallstreet am Mittwoch teilweise fort. Es herrsche mehrheitlich Erleichterung, dass die Inflationsrate in den Vereinigten Staaten stagniere, wenn auch auf hohem Niveau, hiess es. Der S&P 500 (S&P 500 4'433.80 +0.09%) avancierte 0,1%. Der Dow Jones (Dow Jones 35'420.15 +0.44%) stieg 0,5%. Anders war das Bild jedoch bei Technologieaktien. Der Nasdaq Composite drehte ins Minus und gab 0,6% nach.

Roche ROG 367.40 +0.7% ) NOVN 85.30 +0.58% )

Einmal mehr standen die beiden Pharma-Schwergewichte Novartis und Roche auf den Einkaufslisten der Investoren und stützten damit auch den Gesamtmarkt. Es waren vor allem die Roche-Bons, die in den letzten Tagen massgeblich für den guten Lauf des Marktes verantwortlich waren. Novartis schienen nun etwas aufzuholen, hiess es aus dem Handel. Zudem seien Gesundheitswerte europaweit zur Wochenmitte stark gefragt.

Unter den Blue Chips konnten Alcon (ALC 65.56 -0.58%) als weiterer Vertreter der Gesundheits- und Lifescience-Branche nicht von einer Produktemeldung profitieren. Der Augenheilkunde-Spezialist lanciert eine neue Feuchtlinse. Die Linse unter dem Markennamen «Total (TTE 37.77 +0.11%)30» sei die erste ihrer Art, welche lediglich einmal im Monat gewechselt werden müsse, teilte Alcon am Mittwoch mit.

Fester zeigen sich Finanzwerte – mit Ausnahme von Partners Group (PGHN 1'578.00 -2.62%) und Credit Suisse (CSGN 9.65 -0.41%). So gewannen UBS (UBSG 15.66 +0.32%) aber auch die Versicherer Zurich Insurance (ZURN 390.00 +0.46%), Swiss Re (SREN 85.76 +0.54%) und Swiss Life (SLHN 488.90 +0.16%). Zurich gewährt morgen Donnerstag einen Blick in die Bücher.

Auch ABB (ABBN 34.41 +0.7%) gehörten zu den Gewinnern. Zusammen mit Holcim (HOLN 53.58 +0.83%), Geberit (GEBN 767.00 +0.37%) oder auch Schindler (SCHP 302.30 +0.57%) gelten sie als potenzielle Profiteure des US-Konjunkturpaketes.

Schwächer tendierten die beiden Uhrenhersteller Swatch Group (UHR 295.20 -1.53%) und Richemont (CFR 114.95 -0.65%). Wie Marktteilnehmer betonten, machen beiden Unternehmen die Nachrichten über die sich rasch ausbreitende Delta-Variante des Coronavirus in Asien zu schaffen. Dies schüre Sorgen vor möglichen Restriktionen, was dann schlecht fürs Geschäft wäre.

Am Ende der Kurstafel im SMIM (SMIM 3'465.25 -0.11%) waren die Aktien von den ohnehin volatilen AMS zu finden. Schwache US-Technologiewerte belastetsten die hiesigen Aktien. Auch Temenos (TEMN 140.05 -2.27%) waren auf den Verkaufslisten zu finden.

Nachrichten lieferten unterdessen erneut die Vertreter der hinteren Reihen. So hatte der Industriekonzern Dätwyler (DAE 340.50 +1.49%) im ersten Halbjahr 2021 den Umsatz im fortgeführten Geschäft deutlich im zweistelligen Prozentbereich gesteigert. Der vergleichbare Gewinn erhöhte sich gar überproportional.

Swiss Steel (STLN 0.45 +4.69%) legten zu. Die Zahlen des Stahlherstellers liegen über den Erwartungen.

Kuros Biosciences machten im ersten Semester mit höheren Einnahmen und dem nahezu vollständigen Abbau des Verlustes auf sich aufmerksam.

Positiv fielen auch die Reaktionen auf die Zahlen der VZ-Gruppe aus. Die Aktien der Finanzdienstleistungsgruppe erreichten ein Allzeithoch.

Abwärts ging es dagegen erneut für Poenina (PNHO 47.00 -1.47%), die nun seit Tagen wegen der Verurteilung ihres CEO nachgeben.

Asiens Börsen mehrheitlich im Plus

Die asiatischen Märkte entwickelten sich mehrheitlich mit leichten Avancen. Der japanische Nikkei 225 wird 0,7% und der Topix 0,9% höher gehandelt. Der Shanghai Composite Index stagniert. Der Hang Seng in Hongkong dreht ins Minus und schliesst 0,1%. Der südkoreanische Kospi fällt zum fünften aufeinanderfolgenden Mal und notiert 0,7% niedriger.

Euro weiter über 1.08 Fr.

Der Euro legte am Mittwoch nach wichtigen Daten zur Preisentwicklung in den USA zum Dollar zu. Um 17.30 Uhr MESZ notierte die Gemeinschaftswährung mit 1.1738 $ weiter über der 1.17er-Marke. Zum Franken notierte der Euro mit 1.0818 Fr. weiter über der 1.08er-Marke. Ein Dollar kostete derweil 0.9212 Fr.

Ölpreis etwas tiefer

Der Ölpreis fiel am Mittwoch und beendete damit den Anstieg der beiden ersten Handelstage der Woche vorerst. Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 69.72 -1.51%) kostete am Abend 70 $.

Gold (Gold 1'750.14 +1.22%) tendierte aufwärts bei einem Kurs von 1748 $ pro Feinunze.

Bitcoin (Bitcoin 46'380.00 +1.9%) zeigte sich fester und wurde bei Börsenschluss in Europa zu rund 46’000 $ gehandelt.