SMI schliesst unverändert

(AWP/Reuters) Der Schweizer Aktienmarkt wurde allerdings von schwachen Pharmawerten am Boden gehalten. Die Stimmung habe sich dank abflauender Inflations- und Zinssorgen merklich aufgehellt, hiess es am Markt. Die neusten US-Teuerungsdaten bestätigten das Bild eines nachlassenden Preisdrucks und machten Hoffnung, dass der Inflationshöhepunkt erreicht sei, sagten Händler. Die US-Notenbank Fed könnte nun den Fuss bald vom geldpolitischen Bremspedal nehmen.

«Ob der Preisdruck tatsächlich seinen Höhepunkt erreicht hat und wir uns auf dem sehr langen Weg zurück zum Inflationsziel der Fed von zwei Prozent befinden, bleibt zunächst Spekulation», sagte ein Experte. Manche Händler warnten daher vor zu viel Euphorie. Die Märkte hätten wohl etwas gar forsche Hoffnungsszenarien eingepreist. Denn die Teuerung sei nach wie vor auf hohem Niveau und man müsse sich doch fragen, wie weit die Preise angesichts des derzeitigen Umfelds fallen könnten. «Die Wirtschaft ist noch weit davon entfernt, nicht weiter von den Preissteigerungen und den geopolitischen Themen gegängelt zu werden», ergänzt ein anderer.

Der SMI (SMI 11'154.58 0.00%), der in der Spitze bis auf 11’205 Punkte stieg, schloss unverändert auf 11’154,58 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind und die Gewichtung der Schwergewichte gekappt ist, stieg dagegen um 0,66% auf 1747,75 Zähler und der breite SPI (SXGE 14'498.56 +0.26%) um 0,26% auf 14’498,56 Zähler. Im SLI schlossen 25 Aktien höher und 5 tiefer.

Belastet wurde der Markt eigentlich «nur» von den beiden Pharmariesen Novartis (NOVN 81.04 -1.78%) und Roche GS (ROG 310.15 -2.15%). Sie litten unter einer ausgesprochenen Schwäche des europäischen Pharmasektors. Geschuldet war diese vor allem Sanofi (SANp 84.75 -3.33%) und GSK. Ihnen drohen in den USA im Zusammenhang mit dem Marktrückzug des Säureblockers Zantac möglicherwiese hohe Rechtskosten. Das Medikament wurde aber schon vor Jahren aus Vorsicht vom Markt zurückgezogen. Es bestand der Verdacht, es könnte krebserregend sein.

Zu den Verlierern zählten zudem noch Alcon (ALC 67.24 -0.77%), die unter Anschlussverkäufen im Nachgang des Quartalsberichts vom Dienstagabend litten, wie ein Händler sagte. Auch Holcim (HOLN 45.41 -0.20%) und SGS (SGSN 2'268.00 -0.04%) waren etwas leichter.

Auf der anderen Seiten schossen Temenos (TEMN 84.00 +4.79%) um 4,8% nach oben. Der Kurs wurde durch neue Übernahmespekulationen befeuert. Demnach sollen die beiden Finanzinvestoren EQT und Thoma Bravo noch immer an einer Übernahme des Bankensoftwareherstellers interessiert sein.

Mit den Aktien von Sika (SIKA 246.30 +3.79%), Sonova (SOON 343.00 +3.03%), AMS Osram (AMS 8.37 +2.93%), Straumann (STMN 131.35 +2.78%), Lonza (LONN 584.00 +2.49%) sowie VAT Group (VACN 273.00 +1.79%) und Logitech (LOGN 55.40 +1.69%) waren weitere Wachstums- und Technologiewerte ganz oben in der Tabelle zu finden. Sie zählen zu den Werten, die seit Jahresangang deutlich korrigiert hatten und sich weiter erholten.

Bei den Finanzwerten standen die Aktien der Zurich Insurance (ZURN 442.70 +1.72%) an der Spitze. Der Erstversicherer überraschte mit seinen Halbjahreszahlen positiv und kündigte ausserdem nicht ganz überraschend noch einen Aktienrückkauf an.

In deren Kielwasser gewannen auch die Banken UBS (UBSG 15.90 +0.79%), Julius Bär (BAER 51.54 +0.66%) und Credit Suisse (CSGN 5.39 +0.64%) sowie Swiss Life (SLHN 524.00 +0.73%) und Swiss Re (SREN 75.40 +0.67%) zwischen 0,9 und 0,7%. Bei Credit Suisse habe noch zusätzlich geholfen, dass Grossaktionär Harris Associates seine Beteiligung an der Grossbank markant aufgestockt hat.

Partners Group (PGHN 1'036.00 +1.27%) zogen um 1,3% an und konnten sich damit von der psychologischen Kursmarke von 1’000 Fr. weiter nach oben absetzen. Das Unternehmen hat laut Mitteilung vom Vortag 50% an der 4,1 Milliarden schweren United States Infrastructure Corporation (USIC) an die Private Equity-Firma Kohlberg & Company verkauft.

Auf den hinteren Reihen schlossen Ascom (ASCN 7.69 +1.99%), Bell und Metall Zug nach Zahlen fester. Dass Komax (KOMN 282.00 +5.62%) noch mehr zulegten, erklärten Händler mit den Metall-Zug-Zahlen, die Hoffnungen auf das Komax-Zahlenwerk auslösten.

Dow legt weiter zu

Die US-Börsen haben am Donnerstag an ihre starke Entwicklung vom Vortag angeknüpft. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann in der ersten halben Stunde nach der Eröffnung 0,72 Prozent auf 33 550,37 Punkte. Der marktbreite S&P 500 zog um 0,71% auf 4239,94 Zähler an. Für den technologielastigen und tags zuvor besonders starken Nasdaq 100 (NDX 13'378.32 +2.85%) ging es um 0,73% auf 13 476,36 Punkte hoch. Alle drei Indizes bewegen sich damit auf dem Kursniveau von Anfang Mai.

Weiterhin sorgt der zuletzt etwas geringere Inflationsdruck in den Vereinigten Staaten für Erleichterung. Daten von diesem Donnerstag passten in das Bild. Sie zeigten, dass sich im Juli der Preisauftrieb auf Herstellerebene stärker als erwartet abgeschwächt hat.

Wie bereits am Mittwoch bekannt wurde, schwächte sich die Inflation im Juli unerwartet deutlich auf 8,5% ab. Im Juni hatte die Teuerung in der grössten Volkswirtschaft der Welt noch bei 9,1% gelegen und damit auf dem höchsten Stand seit über 40 Jahren. Dies hatte die Hoffnung geweckt, dass die US-Notenbank Fed bei der Straffung ihrer Geldpolitik zur Bekämpfung der Inflation kein allzu hohes Tempo mehr an den Tag legt.

Allerdings sagten Fed-Vertreter in Reaktion auf die Verbraucherpreisdaten vom Vortag, dass diese nichts daran änderten, dass die Notenbank für dieses und das kommende Jahr höhere Zinsen anstrebe. Zuletzt war die Fed Ende Juli mit einer Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte gegen die hohe Teuerung vorgegangen. Die Inflation bleibe «inakzeptabel hoch», sagte etwa der Chef der regionalen Notenbank von Chicago, Charles Evans.

Unter den Einzelwerten starteten die Aktien von Walt Disney (DIS 117.69 +4.68%) so furios in den Handel, wie sie ihn am Vortag beendeten. Der Unterhaltungsriese holte mittlerweile mit seinen Streaming-Angeboten den langjährigen Marktführer Netflix ein. Das Geld für das Entertainment-Imperium verdiente unterdessen im dritten Geschäftsquartal das klassische Geschäft mit der TV-Kabelsparte sowie Filmstudios, Themenparks, Ferienanlagen und Kreuzfahrtschiffen. Insgesamt übertraf Disney mit dem bereinigten Gewinn je Aktie die Markterwartung.

Die Papiere zogen an der Spitze im Dow um mehr als acht Prozent an und notieren so hoch wie zuletzt Mitte April. Für die Anteile von Netflix (NFLX 242.70 -0.58%) ging es um rund eineinhalb Prozent nach oben.

Euro steigt zum Dollar

Der Euro ist am Donnerstag erneut gestiegen. Am Nachmittag wird die Gemeinschaftswährung bei 1,0342 $ gehandelt. Am Morgen war der Euro noch unter 1,03 $ gefallen.

Zum Schweizer Franken bewegte sich der Euro dagegen kaum. Aktuell kostet er 0,9717 Fr. nach 0,9707 Fr. am Morgen. Am frühen Mittwochnachmittag war er zwischenzeitlich allerdings auf ein neues Allzeittief von 0,96495 gefallen. Dementsprechend gibt der Dollar zum Franken nach und wird zuletzt zu 0,9394 nach 0,9445 Fr. im frühen Geschäft bewertet.

Bereits am Vortag hatte ein unerwartet starker Rückgang der Inflation in den USA den Dollar stark belastet. Die US-Inflationsrate war im Juli von zuvor 9,1% auf 8,5% gesunken. «Die gestrigen Daten machten Hoffnung, dass der Inflationshöhepunkt erreicht ist, und die Fed weniger scharf die Zinsen anheben muss, um die Inflation unter Kontrolle zu halten», kommentierten die Experten der Commerzbank (CBK 6.91 +0.49%). «Das belastet den Dollar.»

Die am Donnerstag veröffentlichten Daten zu den Erzeugerpreisen bestätigten das Bild eines nachlassenden Preisdrucks in den USA. Der Anstieg der Jahresrate der Erzeugerpreise schwächte sich im Juli stärker als erwartet ab. Im Vergleich zum Vormonat fielen die Preise, die Hersteller für ihre Waren erhalten, sogar um 0,5%. Dies ist der erste Rückgang seit April 2020 – also zu Beginn der Corona-Pandemie. Die Erzeugerpreise beeinflussen die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,84575 (0,84608) britische Pfund und 136,57 (138,16) japanische Yen fest.

Ölpreise drehen in die Gewinnzone

Die Ölpreise sind am Donnerstag deutlich gestiegen. Im Vormittagshandel drehten sie in die Gewinnzone, nachdem die Internationale Energieagentur (IEA) ihre Prognose für die globale Nachfrage nach Rohöl erhöht hatte. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete gegen Mittag 98,48 U$. Das waren 1,08 $ mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 91.60 +1.05%)) zur September-Lieferung stieg um 1,08 $ auf 93,01 $.

Die IEA erwartet laut dem am Vormittag veröffentlichten Monatsbericht für das laufende Jahr ein Wachstum der weltweiten Ölnachfrage um 2,1 Mio. Barrel (je 159 Liter) pro Tag. Das sind 380 000 Barrel pro Tag oder etwa zwei Prozent mehr als in der vorangegangenen Schätzung. Die gesamte Nachfrage dürfte nach Einschätzung der Agentur im laufenden Jahr bei 99,7 Mio. Barrel pro Tag liegen. Im kommenden Jahr dürfte die Nachfrage dann auf täglich 101,8 Mio. Barrel ansteigen.

Die im Zuge des Ukraine-Kriegs verursachte Gaskrise mit einem massiven Preisanstieg für Erdgas (Gas natural 8.22 +4.87%) an den Rohstoffmärkten habe dazu geführt, dass Industrieunternehmen und Kraftwerke ihre Anlagen verstärkt mit Öl betreiben, heisst es im Bericht der IEA. In den vergangenen Monaten hat Russland die Gaslieferungen nach Europa drastisch reduziert.