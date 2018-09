Schweizer Börse schliesst tiefer

Der Schweizer Aktienmarkt startete am Dienstag mit einem leichten Gewinn in den Handel, drehte dann aber ins Minus. Der SMI (SMI 8914.94 -0.17%) schloss tiefer.

Der schwelende Handelsstreit mit China verdarb am Dienstag den Anlegern in New York die Kauflaune. Der Dow Jones und der S&P 500 verloren je 0,3%, der Nasdaq gab leicht nach.

Richemont verlieren deutlich

Am unteren Ende des Tableaus standen Richemont (CFR 81.22 -1.91%). Der Luxusgüterhersteller hatte am Montag überzeugende Zahlen zu den ersten fünf Monaten des Geschäftsjahres geliefert. CFRA senkte aber das Kursziel für Richemont auf 85 von 95 Fr. Die Einstufung lautet weiterhin «Hold». Swatch Group (UHR 384.3 -0.95%) gaben ebenfalls nach.

Unter Druck standen auch Finanzwerte. Swiss Re (SREN 87.1 -1.29%), Zurich Insurance (ZURN 299.1 -0.76%), Julius Bär (BAER 49.52 -0.68%) und Credit Suisse (CSGN 14.5 -0.21%) verloren markant.

Partners Group überzeugt

Die grössten Gewinner im SMI waren erneut die Valoren von Novartis (NOVN 81.64 1.67%). Die Tochtergesellschaft Alcon will auch nach der Abspaltung in der Schweiz bleiben. Citigroup (C 69.46 -0.24%) erhöht die Einstufung von «Neutral» auf «Buy» und hebt das Kursziel auf 95 Fr. an. Roche (ROG 237.65 -0.9%) schlossen dagegen im Minus.

Auch Lonza (LONN 312.3 0.81%), Sika (SIKA 139.6 0.94%) und Geberit (GEBN 441.5 0.57%) legten zu.

Bei den mittelgrossen Unternehmen fielen Partners Group (PGHN 783 5.67%) mit einem Plus auf. Der Vermögensverwalter hat die Erwartungen im ersten Halbjahr übertroffen.

Aryzta profitieren von Fortschritten

Auch Aryzta (ARYN 10.135 16.44%) und Dormakaba (DOKA 692 0%) schlossen fester. Der Backwarenhersteller treibt die Kapitalerhöhung voran und ernennt drei neue Mitglieder für den Verwaltungsrat. Der Schliesstechnikkonzern Dormakaba will die Dividende erhöhen.

Dagegen kamen Kühne + Nagel (KNIN 155.35 -0.92%) sowie Barry Callebaut (BARN 1793 0%) nicht vom Fleck. Morgan Stanley (MS 47.955 0.03%) hat die Valoren des Schokoladenherstellers mit «Underweight» und einem Kursziel von 1650 Fr. neu aufgenommen. Beim Konkurrenten Lindt & Sprüngli (LISN 80000 1.91%) sieht die US-Grossbank dagegen weiteres Potenzial («Overweight», Kursziel 8000 Fr.).

GAM (GAM 7.17 -3.95%) fielen mit einem Minus von mehr als 4% auf. Seit Jahresbeginn haben sie bereits mehr als 50% an Wert verloren.

Ölpreis steigt über 78 $

Der Ölpreis notierte wenig verändert. Ein Fass der Nordseesorte Brent (Brent 79.173 2.52%) kostete am Montagabend mehr als 78 $.

Gold verbilligte sich auf 1189 $.

Der Euro wurde zu 1.11280 Fr. gehandelt; 1 $ kostete 0.9744 Fr.