SMI baut Gewinne aus

(AWP/SPU) Die Schweizer Börse tendiert am Mittwoch mehrheitlich fester. Positiv sei, dass möglicherweise wieder etwas Bewegung in den US-chinesischen Handelsstreit komme, heisst es im Handel. Ausserdem soll China einem Medienbericht zufolge Massnahmen ergreifen, um die negativen Folgen des Konflikts aufzufangen.

Der Swiss Market Index SMI (SMI 10096.8 0.76%) steht bei Eröffnung 0,4% höher. Im frühen Handelsverlauf hält er seine Gewinne. Am Nachmittag schaltet der SMI zwischenzeitlich einen Gang zurück. Dann baut er seine Gewinne wieder aus und festigt sich über der Marke von 10’000. Am Vortag hat der Leitindex 0,4% verloren.

Die Aktivitäten seien aber etwas geringer als am Vortag. Vor der mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag hätten die Anleger einen Gang heruntergeschaltet, sagte ein Händler. Eine leichte Zinssenkung der EZB sei zwar so gut wie sicher. Aber was weiter gehende Massnahmen betreffe, seien die Meinungen zuletzt deutlich auseinandergedriftet. «Das schafft Raum für Überraschungen», sagt ein Börsianer.

In New York präsentieren sich die Aktienmärkte freundlich. Die drei viel beachteten Indizes gewinnen. Der Dow Jones (Dow Jones 26943.24 0.13%) notiert 0,1% im Plus. Der breiter gefasste S&P 500 (SP500 2986.72 0.25%) avanciert 0,2%. Der Nasdaq Composite der US-Technologiebörse steigt 0,6%.

SMI: Banken höher

Die meisten SMI-Titel legen zu. UBS (UBSG 11.44 1.15%) und Credit Suisse (CSGN 12.95 1.37%) verzeichnen Gewinne. Die UBS-Bankaktie knüpft damit an den Kursgewinn von 3% vom Vortag an. Credit Suisse sind gestern 2% avanciert. Steigende Bondrenditen sorgten für steigende Nachfrage bei den gebeutelten Bankaktien, sagt ein Händler. Höhere Zinsen bedeuteten einen besseren Ertrag.

Gefragt sind aber auch die arg gebeutelten Anteile von Swatch Group (UHR 283.4 2.13%). Richemont (CFR 81.14 2.48%) steigen ebenfalls. VRP Johann Rupert versprüht an der GV in Genf Zuversicht. Die Hoffnung auf eine Entspannung im Zollstreit, die Aussicht auf konjunkturstützende Massnahmen in China und der gute Abschluss des Luxusaccessoires-Herstellers Hermès weckten den Appetit auf die Valoren der beiden Luxusgüterhersteller, heisst es.

Bei den zyklischen Werten fallen die Anteile des Sanitärtechnikkonzerns Geberit (GEBN 478 2.75%), des Bauchemiespezialisten Sika (SIKA 150.25 1.62%) und des Elektrokonzerns ABB (ABBN 20.04 1.31%) positiv auf

Nach Tagen sinkender Kurse treten die defensiven Marktschwergewichten auf der Stelle. So bleiben Novartis (NOVN 87.98 0.77%), Roche (ROG 271 0.04%) und Nestlé (NESN 109.32 0.29%) hinter dem Gesamtmarkt zurück.

AMS ziehen an

Stark aufgelegt sind AMS (AMS 45.69 6.63%). Anleger hoffen, dass der Sensorhersteller von der Lancierung neuer Apple-Produkte ebenfalls profitieren kann. In Japan verhalf die Vorstellung neuer Telefone und iPads den Aktien von Zulieferern des US-Technologiekonzerns zu kräftigen Kursgewinnen. Im Sog von AMS werden U-Blox (UBXN 77.05 3.08%) höher bewertet.

Vifor Pharma (VIFN 161.2 3.2%) erholen sich nach einer Korrektur. Beim Pharmaunternehmen kommt es zu Veränderungen in der Geschäftsleitung. Während Klaus Henning Jensen im Januar 2020 als Chief Medical Officer und Mitglied der Geschäftsleitung neu zum Unternehmen stossen wird, verlässt Chief Commercial Officer Dario Eklund Vifor Ende September.

Am breiten Markt geraten die Aktien von Schmolz + Bickenbach (STLN 0.25 -8.09%) unter Druck. Der Spezialstahlhersteller hat eine Gewinnwarnung ausgesprochen.

Zudem ist Lalique (LLQ 37.6 -5.05%) im ersten Semester ins Minus gerutscht. Der Luxusgüterhersteller hat ebenfalls den Ausblick gesenkt.

Asien ohne Trend

Die asiatischen Börsen geben kein einheitliches Bild ab. In Japan hat der Nikkei 225 0,8% zugelegt, der Hang Seng in Hongkong 1,4%. Auch der indische BSE Sensex avancierte 0,4%. Leicht negativ schlossen Chinas Festlandbörsen.

Euro schwach

Der Euro weist am Mittwoch Abwärtstrend auf. Die Gemeinschaftswährung wird zum Dollar klar tiefer bei 1.0994 $ gehandelt. Damit fällt sie unter die Marke von 1.10. Zum Franken notiert sie mit 1.0923 Fr. ebenfalls schwächer. Der Dollar handelt zur Schweizer Währung mit 0.9934 Fr. etwas fester.

Gold unter 1500 $

Der Goldpreis notiert fester, dennoch kann sich die Feinunze des Edelmetalls nicht über die Marke von 1500 $ arbeiten. Sie steht derzeit bei 1492 $. Der Ölpreis steigt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 62.57 -0.06%) kostet rund 63 $.