SMI legt erneut zu

(AWP/SPU) Die Schweizer Börse knüpft am Freitag an den Aufwärtstrend der Vortage an und tendiert auf breiter Front etwas fester. Die Gewinne hielten sich laut Händlern aber in Grenzen, weil die Risikoneigung vor dem Wochenende eher gering ist. Die Hoffnungen auf Fortschritte bei den Handelsgesprächen zwischen den USA und China sowie auf einen Kompromiss im Brexit-Streit sorgten aber grundsätzlich für eine positive Stimmung an den Finanzmärkten, heisst es.

Die Verhandlungen liefen «wirklich gut», hatte Trump am Donnerstagabend gesagt, ohne konkreter zu werden. Nach einer angedeuteten Annäherung zwischen Grossbritannien und Irland im Brexit-Streit ist auch die Hoffnung auf einen Kompromiss am Markt aufgekeimt.

Der Swiss Market Index SMI (SMI 9981.62 0.79%) legt bei Eröffnung 0,1% zu. Im frühen Handel baut er die Gewinne aus und festigt sich somit über der Marke von 9900. Am Vortag ist der Leitindex um 0,7% gestiegen. Firmennachrichten sind bisher spärlich. Das wird sich kommende Woche aber ändern, wenn unter anderen der Pharmariese Roche (ROG 288.8 0.54%), der Lebensmittelmulti Nestlé (NESN 106.84 -0.65%) sowie der Bankensoftware-Hersteller Temenos (TEMN 169.45 2.85%) ihre Angaben zum dritten Quartal veröffentlichen.

Vor allem SGS (SGSN 2445 2.86%) gewinnen. Vontobel (VONN 54.7 2.63%) stuft das Rating für die Aktien des Warenprüfkonzerns auf «Buy» von «Hold» hoch und erhöht das Kursziel auf 2’800 von 2’350 Fr.

Auch die Bankaktien um UBS (UBSG 11 2.61%) und Credit Suisse (CSGN 11.91 2.58%) legen zu. Uneinheitlich präsentieren sich mit Swatch Group (UHR 259.2 0.97%) und Richemont (CFR 71.72 0.87%) die Valoren der Luxusgüterhersteller. Am Mittwochabend hat der Weltmarktführer LVMH (MC 399 0.01%) einen unerwartet guten Quartalsbericht veröffentlicht.

Erneut bilden Nestlé das Schlusslicht. Gestern haben die Aktien des Nahrungsmittelkonzerns als einzige ohne Avancen geschlossen. Die anderen beiden Schwergewichte – namentlich Roche und Novartis (NOVN 86.31 1.07%) – präsentieren sich zwar fester, bleiben aber hinter dem Gesamtmarkt zurück.

Dufry profitieren von Gerichtsurteil in Brasilien

Im SMIM (SMIM 2591.165 0.97%) verzeichnen die Aktien von Dufry (DUFN 82.24 2.7%) ein Kursplus. Dufry kann in Brasilien Steuern zurückfordern. Es wird mit einem einmaligen positiven Effekt von 40 bis 50 Mio. Fr. gerechnet.

Gewinne fahren die Aktien der Techwerte wie AMS (AMS 43.98 2.35%), Temenos oder Logitech (LOGN 41.11 1.68%) ein. Zudem steigen Flughafen Zürich (FHZN 182.7 2.18%). Das Passagieraufkommen am Flughafen Zürich ist im September im Vergleich zum Vorjahr erneut leicht angestiegen. Insgesamt nahm die Anzahl Passagiere um 0,3% auf 2,89 Mio. zu, wie die Flughafenbetreiberin am Donnerstagabend mitteilte.

Auf der anderen Seite sind die Gesundheitstitel von Vifor Pharma (VIFN 155.2 -3.57%) mit einem klaren Verlust zu finden. Baader Helvea senkt das Rating für Vifor Pharma auf «Hold» von «Buy». Das Kursziel bleibt allerdings unverändert 170 Fr. Der Analyst verweist auf zwei «hochriskante» klinische Studien, die im vierten Quartal 2019 eintreffen sollen. Bei erfolgreichem Ausgang dürften die Vifor-Aktien um 4 bis 5% ansteigen, bei negativem Ausgang könnten sie 1 bis 2% nachgeben. Vor diesem Hintergrund nehmen die heutigen Verlusten die Folgen eines negativen Ausgangs um ein Vielfaches vorweg.

Am breiten Markt gewinnen Arbonia (ARBN 12.06 0.17%). Laut einem Händler ist es erfreulich, dass der Bauzulieferer im russischen Stupino einen neuen Produktionsstandort in Betrieb genommen habe.

Schweiter (SWTQ 932 -3.42%) werden indes von einer Analysteneinschätzung belastet. Baader Helvea senkt das Rating für die Valoren des Industriekonzerns auf «Hold» von «Buy» und reduziert das Kursziel auf 1000 von 1210 Fr.

Asien im Plus

Von Tokio bis Sydney sind die Anleger optimistisch in Sachen Handelskonflikt. Der japanische Topix kann um 0,8% zulegen, der Nikkei 225 klettert um 1,2% nach oben. Der Hang Seng in Hongkong legt um 2,6% zu und der Shanghai Composite um 0,4%. In Seoul steigt der Kospi knapp 1%. Der australische S&P/ASX 200 macht 0,7% an Boden gut.

Euro erneut fester

Der Euro legt am Freitag nach den Kursgewinnen der vergangenen Handelstage weiter zu. Europas Gemeinschaftswährung liegt zum Dollar bei 1.1020 $. Seit Beginn der Woche hat der Euro damit etwa ein halbes Prozent an Wert gewonnen. Der Franken schwächt sich derweil sowohl zum Euro als auch zum Dollar ab. Das Währungspaar Euro-Franken kostet zuletzt 1.0991 Fr. Der Dollar kostet zum Franken 0.9977 Fr.

Ölpreis steigt nach Tankerexplosion

Der Ölpreis steigen am Freitag deutlich. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 60.07 2.06%) kostet 60 $. Auf einem iranischen Tanker in der Nähe der saudiarabischen Hafenstadt Dschidda hat sich einem Medienbericht zufolge eine Explosion ereignet. Das Schiff sei schwer beschädigt, es laufe Öl in das Rote Meer, berichtete die halbamtliche Nachrichtenagentur Isna am Freitag ohne Angaben von Quellen. Der Goldpreis zeigt sich wenig verändert bei 1497 $ pro Feinunze.