SMI festigt sich über 9000-Punkte-Marke

(AWP/Reuters/SPU) Die Stimmung am Schweizer Aktienmarkt bleibt positiv – auch wenn der Leitindex am Donnerstag zuerst leichte Orientierungsschwierigkeiten hat. Der Swiss Market SMI (SMI 9062.47 0.45%) eröffnet 0,2% tiefer, baut die leichten Verluste aber rasch ab und fährt Gewinne ein. Am Vortag hat der Leitindex 1,9% zugelegt. Im Blick haben die Anleger Credit Suisse (CSGN 13.01 -1.59%), Swiss Re (SREN 92.64 1.85%), Swisscom (SCMN 460.9 -0.11%) und die Bank Vontobel (VONN 63.25 1.2%), die Quartalsberichte veröffentlicht haben.

Die Anteile der Credit Suisse verlieren deutlich. Die Bank verbuchte wegen rückläufiger Altlasten im dritten Quartal zwar einen Gewinnsprung. Analysten haben allerdings einen höheren Gewinn erwartet. Demgegenüber legen die Aktien von UBS (UBSG 14.29 1.42%) und Julius Bär (BAER 46.35 0.67%) zu.

Mit leichten Verlusten handeln die Papiere von Swisscom. Der Telecomkonzern hat zwar seinen Umsatz leicht gesteigert, jedoch das Gewinnniveau nicht halten können.

Swiss Re gewinnen. Die Kosten für Natur- und von Menschen verursachte Katastrophen zehrten den Gewinn des Rückversicherers im dritten Quartal praktisch auf. Nach neun Monaten stand unter dem Strich ein Nettoergebnis von 1,09 Mrd. Fr. Die anderen Versicherertitel um Swiss Life (SLHN 383.1 0.76%) und Zurich Insurance (ZURN 314.4 0.38%) notieren leichter.

Nicht als Schwung für den Gesamtmarkt erweisen sich die beiden Schwergewichte Nestlé (NESN 85.22 0.12%) und Novartis (NOVN 88.44 0.23%), die dem Markt hinterherhinken. Roche (ROG 247.2 0.86%) bilden dagegen nach einer EU-Zulassung und positiven Studiendaten ein Gegengewicht.

Im breiten Markt stehen die Papiere von VAT Group (VACN 104.3 3.06%), Sonova (SOON 167.65 1.88%), Temenos (TEMN 140.5 1.44%) und Logitech (LOGN 37.82 1.48%) in der Anlegergunst. Derweil knüpfen die Anteilsscheine von Clariant (CLN 22.23 2.4%) an ihre Vortagesgewinne an. Laut Händlern gibt es Gerüchte, das Unternehmen könnte an der zum Verkauf stehenden Bauchemiesparte der deutschen BASF (BAS 68.17 0.21%) interessiert sein.

Gar nicht gehandelt werden dagegen bis auf weiteres die Aktien von Aryzta (ARYN 9.384 -0.26%). Der Backwarenkonzern hat im Vorfeld der am heutigen Donnerstag stattfindenden Generalversammlung Details der geplanten Kapitalerhöhung veröffentlicht.

Asien mehrheitlich im Plus

Mit Ausnahme von Japan und Korea tendiert Asien aufwärts. Im Inselreich wiesen Befürchtungen über einen verschärften Preiskampf in der Telecombranche dem Nikkei den Weg. Er fällt 1,1%. In Korea gibt der Kospi 0,2% nach. Sonst ist die Stimmung freundlich. In Hongkong verbessert sich der Hang Seng 1,5%. Der Shanghai Composite rückt 0,4% vor. Peking soll weitere Stimuli für die geschwächte Wirtschaft planen.

Euro stabil über 1.14 Fr.

Der Euro steigt gegenüber dem Dollar und macht damit einen Teil der Kursverluste aus den Vortagen wett. Die Gemeinschaftswährung handelt bei 1.1378 $.Gegenüber dem Franken hält sich der Euro derweil stabil über der Marke von 1.14 Fr. Aktuell notiert er bei 1.1418 Fr. Der Dollar kostet nach Verlusten aktuell 1.0034 Fr.

Ölpreis tiefer

Der Ölpreis knüpft an die Verluste vom Vortag an. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet gut 74 $. Der Goldpreis liegt bei 1224 $ pro Feinunze.