SMI eröffnet im Minus

(AWP/BB) Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch im vorbörslichen Geschäft kaum verändert, die Mehrheit der Titel tendiert aber leicht nach unten. Nach zwei schwächeren Handelstagen und im Vorfeld einiger wichtiger Termine wird in Marktkreisen mit einem von Zurückhaltung geprägten Handelsgeschehen gerechnet. So richten sich die Blicke einerseits auf die Wahlen in Grossbritannien vom morgigen Donnerstag wie auch auch auf die erste Pressekonferenz der EZB unter der neuen Chefin Christine Lagarde.

Bereits am Mittwoch nach Handelsschluss steht zuvor aber die amerikanische Notenbank mit ihrem letzten Zinsentscheid für das laufende Jahr im Blickpunkt. Die Mehrheit der Marktteilnehmer geht nicht von einer weiteren Zinssenkung aus.

Im Leitindex SMI (SMI 10367.44 -0.22%) eröffnen Credit Suisse (CSGN 12.885 -0.19%) im Minus. Die Grossbank hat heute nach London zu ihrem Investorentag geladen. Gesucht waren ebenfalls Swiss Re (SREN 107.8 0.42%) und Sika (SIKA 173.75 0.67%).

Zurich fallen nach einer Rückstufung durch die Royal Bank of Canada auf «Sector Perform» mit Abgaben auf. Am Schluss des Rankings liegen Geberit nach einer Abstufung durch Kepler auf «Reduce».

Die drei Index-Schwergewichte Roche (ROG 300.75 -0.71%), Novartis (NOVN 91.09 -0.19%) und Nestlé (NESN 102.46 -0.49%) starten den Handelstag ebenfalls im roten Bereich.

Zu den grossen Gewinnern im breiten Markt gehören Julius Bär (BAER 46.83 1.01%) und Schindler (SCHP 247.9 0.73%). Obseva befinden sich nach 2 Tagen mit einem Einbruch um insgesamt mehr als 20% wieder auf Erholungskurs.

Ölpreise geben etwas nach

Die Ölpreise haben am Mittwoch im frühen Handel etwas nachgegeben. Händler nannten höhere Lagerdaten aus den USA als Grund. ie Erdölförderung der USA bewegt sich seit längerem auf Rekordniveau.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 63.85 -0.65%) kostete am Morgen 63,93 $. Das waren 41 Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WTI 58.89 -0.47%)) fiel auf 58,92 $.

Uneinheitlicher Handel in Asien

In Asien haben sich die Aktienmärkte am Mittwoch uneinheitlich bewegt. Die Marktteilnehmer warten den bevorstehenden Entscheid der US-Notenbank ab. In Tokio sanken der Nikkei 225 (Nikkei 225 23391.86 -0.08%) und der breiter gefasste Topix.. Der Hongkonger Hang Seng hingegen gewann. Auf dem chinesischen Festland stieg der CSI 300. Der koreanische Kospi avancierte.

Wallstreet schliesst tiefer

In den USA sind die Börsen am Dienstag ein wenig gesunken. Die drei wichtigsten Indizes verloren gleichermassen 0,1%. Damit schloss der Dow Jones (Dow Jones 27881.72 -0.1%) Industrial auf 27’881, der breiter diversifizierte S&P 500 auf 3132 und der technologielastige Nasdaq 100 auf 8354.