SMI fester erwartet

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag mit leichten Gewinnen in den Handel starten. Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI notiert 0,2% höher. Er sollte damit seine freundliche Vortages-Tendenz fortsetzen.

Die Vorgaben aus Übersee liefern derweil keine klare Orientierungshilfe. In den USA war der Standardwerteindex Dow Jones am Montag nach dem europäischen Handelsschluss noch minimal weiter abgerutscht. Etwas deutlicher gaben Technologiewerte ab, die damit eine leicht negative Vorgabe für die hiesigen Titel geben. In Asien präsentieren sich wichtige Handelsplätze wie Japan und China fest. Der japanische Nikkei hat ein neues 30-Jahres-Hoch markiert.

Mit den Umsatzzahlen für 2020 haben Sika am Morgen die hiesige Berichtssaison eröffnet. In den kommenden Tagen folgen noch Geberit oder auch Zehnder mit Umsatzzahlen. Generell bewege sich die Stimmung der Investoren in einem Spannungsfeld zwischen weiteren Angaben zur Entwicklung der Covid-19-Pandemie, den Fortschritten bei den Impfbemühungen sowie der Hoffnung auf weitere staatliche Hilfspakete durch die neue US-Regierung.

Alle 20 SMI-Werte gewinnen. Sika stehen im Fokus (vorbörslich +1,1%). Die Bauchemie- und Klebstoffherstellerin ist vergleichsweise glimpflich durch das «Corona-Jahr» 2020 gekommen. Nicht zuletzt dank Akquisitionen ist das Unternehmen gewachsen. Und zum Jahresende hin haben sich viele Märkte wieder erholt.

Mit einem Plus von 0,6% zeichnet sich auch bei den Bons von Roche eine freundliche Eröffnung ab. Die Pharma-Aktien hatten bereits am Vortag klar zugelegt und so die Verluste der Vorwoche teilweise aufgeholt.

Die UBS-Aktien (+0,2%) entwickeln sich in etwa mit dem Markt. Die Grossbank kündigte Filialschliessungen in der Schweiz an und passt die Schwelle für Negativzinsen ab Juli auf 250’000 Franken an. Beides wird im Handel eher neutral bewertet.

Darüber hinaus sorgen Analysten bei einigen Aktien für vorbörsliche Kursbewegungen. So hat die Deutsche Bank bei AMS (+0,6%) das Kursziel erhöht. Derweil haben die Experten der CS für Temenos (-1,4%) den Daumen gesenkt.

Beim Flughafen Zürich (+1,6%) haben sich sowohl die Credit Suisse als auch Bank of America zu Wort gemeldet. Auch Zur Rose (+2,1%) fallen nach einer Ersteinstufung durch die Bank of Amerika positiv auf.

Gemischtes Bild in Asien

Angesichts der durchzogenen Vorgaben von Wallstreet zeigen sich auch die asiatischen Aktienmärkte uneinheitlich. Die Börsen in Tokio, die gestern feiertagsbedingt geschlossen blieben, avancieren leicht. Der Nikkei 225 klettert 0,3%, der marktbreitere Topix gewinnt 0,2%. Der Hang Seng in Hongkong steigt 0,7%, während der chinesische Festlandaktienindex CSI 300 1,9% zulegen kann. Der australische Leitindex S&P/ASX 200 notiert 0,3% schwächer. Der südkoreanische Kospi verliert 1,3%.

Euro stabilisiert sich

Der Euro stoppt am Dienstag die Kursverluste der vergangenen Handelstage vorerst. Momentan wird die Gemeinschaftswährung zum Dollar bei 1.2149 $ gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Zum Franken zeigt sich der Euro bei einem Stand von 1.0823 Fr. gegenüber seinem Stand von Montagabend ebenfalls nur wenig verändert. Der Dollar festigt sich unterdessen zum Franken über der 0.89er Marke und geht aktuell zu 0.8907 Fr. um.

Goldpreis fester

Die Ölpreis legt am Dienstag etwas zu. Aktuell kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent knapp 56 $. Gold gewinnt etwas und bleibt damit in Reichweite der 1900-$-Marke. Die Feinunze des Edelmetalls notiert derzeit bei 1860 $.

Bitcoin stabil nach massiver Korrektur

Bitcoin handelt am Dienstag wenig verändert bei gut 35’000 $. Damit stoppt die Cyberdevise die markante Korrektur vorerst, die sie seit Freitagabend erlitten hat.