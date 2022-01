SMI fällt unter 12’700

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Mittwoch tiefer. Der SMI (SMI 12'668.79 -0.32%) steht bei Eröffnung 0,3% höher. Im frühen Handel dreht der Leitindex ins Minus und rutscht unter 12’700. Die am Vortag eingeleitete Aufholbewegung nach dem schwachen Start ins Jahr 2022 findet damit vorerst ein Ende. Während die Nachrichtenlage mit Blick auf Schweizer Unternehmen noch immer dünn ist, waren die Vorgaben der US-Börsen eigentlich freundlich. Die Aktien in New York hatten in der zweiten Handelshälfte – das heisst nach Börsenschluss in Europa – noch einmal klar zugelegt, gestützt von Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell bei einer Anhörung im US-Senat.

Diese sorgten für eine gewisse Beruhigung an den Aktienmärkten. Powell bekräftigte, dass das Fed die milliardenschweren Anleihekäufe im März abschliessen und darauf den Leitzins im Lauf des Jahres erhöhen werde. Die Credit Suisse (CSGN 9.3260 -0.04%) etwa geht davon aus, dass die Geldpolitik wohl so weit gestrafft wird wie nötig, um die Inflation einzudämmen. Allgemein werden die Aussagen Powells aber als wenig überraschend taxiert. Die Bank Mirabaud wiederum verweist darauf, dass mittlerweile verschiedene Banken vier Zinsschritte des Fed im laufenden Jahr prognostizieren und dass dies allenfalls mit den für den heutigen Nachmittag angesagten neuesten Inflationsdaten aus den USA zu tun haben könnte.

Bei den Blue Chips sind Alcon (ALC 73.00 +1.76%) und Richemont (CFR 133.90 -0.78%) deutlicher gesucht. Alcon lanciert auf dem europäischen Markt neue Tropfen für trockene Augen.

Auch Roche berichtet über eine neue Marktlancierung. Hier ist es ein neues Cobas-System für das professionelle Blutzuckermanagement. Die GS büssen jedoch ein.

Insbesondere die Tech-Titel profitieren von der anhaltenden Erholung an der Nasdaq. So legen etwa Logitech (LOGN 79.04 +1.36%) oder AMS überdurchschnittlich zu. Dasselbe gilt noch ausgeprägter für Aktien aus dem Nebensegment wie Comet (COTN 305.00 +1.50%) und Inficon (IFCN 1'228.00 +0.16%)

VAT Group (VACN 416.40 +3.43%) steigen klar. Das Unternehmen hat am Morgen überraschend erste Zahlen zum Geschäftsjahr 2021 publiziert und dabei neue Rekordwerte für Umsatz, Auftragseingang und Gewinnmarge gemeldet.

Asiens Börsen stärker

Die Börsen in Asien folgen am Mittwoch den starken Vorgaben des US-Marktes. Überall treiben insbesondere Kursaufschläge bei den als besonders zinsempfindlich geltenden Tech-Aktien, die zuletzt besonders unter Druck standen. In Tokio legt der Nikkei 225 mehr als 1,9% zu, der breiter gefasste Topix klettert um 1,6% nach oben. Auf dem chinesischen Festland rückt der CSI 300 um 1% vor, der Shanghai Composite zeigt sich 0,9% fester. Der Hang Seng in Hongkong steigt um 2,7%. Der südkoreanische Kospi avanciert 1,5%. In Australien können der ASX 200 und der ASX 300 annähernd 0,7% zulegen.

Euro stabil

Der Euro hat sich am Mittwoch vor wichtigen Konjunkturdaten aus den USA nur wenig bewegt. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1375 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Zum Schweizer Franken hat sich der Euro ebenfalls nur minimal bewegt. Das Währungspaar EUR/CHF (EUR/CHF 1.0497 -0.04%) kostet aktuell 1,0504 Franken und hält sich damit über der Marke von 1,05. Der US-Dollar notiert mit 0,9236 Franken etwas schwächer als mit 0,9243 am Vorabend.

Ölpreis hält Vortagesgewinn

Der Ölpreis stabilisiert sich nach seinem Höhenflug am Dienstag. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet rund 83.50 $. Der Ölpreis hat am Dienstag von der wieder gestiegenen Risikofreude an den Kapitalmärkten profitiert.

Gold hält sich über der Marke von 1800 $ bei aktuell 1819 $ pro Feinunze des Edelmetalls.

Bitcoin tendiert seitwärts. Die Cyberdevise kostet derzeit rund 42’500 $.