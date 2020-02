SMI knapp unter 11’100 – Neue Rekorde in New York

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt notiert zur Wochenmitte auf seinem Rekordniveau. Der Swiss Market Index SMI (SMI 11081.94 -0.17%) verliert bei Eröffnung 0,1%. Im weiteren Handel pendelt er um seinen gestrigen Schlusskurs. Am späten Nachmittag dreht er ins Minus. Am Vortag hatte der Leitindex bei 11’114 Punkten die neue Bestmarke gesetzt.

In New York ziehen die Kurse an. Damit werden an der Wallstreet erneut Rekordwerte verzeichnet. Der Dow Jones (Dow Jones 29492.45 0.74%) legt 0,7%. Der S&P 500 (SP500 3374.18 0.49%) gewinnt 0,5%. Der Nasdaq Composite avanciert 0,4%. Zu den Favoriten gehören Shopify. Die in den USA notierten Aktien des kanadischen Anbieters von Software für Online-Shops klettern auf ein Rekordhoch, nachdem die Erwartungen übertroffen worden sind. Die Titel des Fahrdienst-Vermittlers Lyft rutschen dagegen ab, obwohl auch hier die Erlöse die Prognosen übertrafen.

Mit der sinkenden Zahl neu gemeldeter Infizierungen mit dem Coronavirus in China steige auch die Hoffnung, das Schlimmste überstanden zu haben, heisst es im Handel. Zudem haben die Notenbanken Fed und EZB signalisiert, die Märkte weiterhin genau im Blick zu haben. So nannte Fed-Präsident Jerome Powell im Rahmen seines Rechenschaftsberichts vor dem US-Kongress den Ausbruch des Coronavirus als ein mögliches Risiko. Darüber hinaus nimmt die Berichtssaison wieder Fahrt auf und zieht das Interesse der Marktteilnehmer auf sich.

SMI: Luxusgüter- und Bankaktien legen zu

Mit Gewinnen fallen bei den schweizer Blue Chips die Aktien von Swatch Group (UHR 257.3 1.82%) und Richemont (CFR 74.84 1.38%) auf. Der Luxusgüterkonzern Kering sorge mit seinen Zahlen zum vierten Quartal für etwas Hoffnung in der zuletzt arg gebeutelten Branche, heisst es dazu. Die Luxusgütertitel sind von den Investoren wegen der Chinasorgen zuletzt eher gemieden worden.

Fester präsentieren sich auch erneut die Valoren der Grossbanken Credit Suisse (CSGN 13.35 1.21%) und UBS (UBSG 13.035 1.36%). Sie knüpfen damit an den starken Lauf vom Vortag an. CS wird zudem am Donnerstag ihre Geschäftszahlen vorlegen.

Während Novartis (NOVN 95.65 -0.02%) erneut freundlich tendieren und ein neues Allzeithoch über der Marke von 96 Fr. markieren, binden Verluste der anderen beiden Schwergewichte den SMI zurück. Roche (ROG 338.05 -0.69%) geben erneut nach. Nestlé (NESN 107.06 -1.27%) notieren ebenfalls im Minus. Morgen legt der Nahrungsmittelkonzern Zahlen vor.

Ebenfalls einen Einblick in die Bücher gewährt am Donnerstag die Versicherungsgruppe Zurich Insurance (ZURN 420.6 -0.54%).

Straumann im Angebot

Im SMIM (SMIM 2866.759 -0.31%) zeigen sich Straumann (STMN 971.8 -1.74%) schwächer. Händler zufolge könnte ein Kommentar aus dem Hause JPMorgan vom Vortag der Grund für die Verluste sein. Im Kommentar schreibt der bekannte Medizinaltechnikanalyst David Adlington, dass er anlässlich der nahenden Jahresergebnisveröffentlichung so früh im Jahr auch für 2020 wieder mit einem konservativen Ausblick rechnet.

AMS (AMS 44.71 -1.48%) notieren leichter. Der Chiphersteller teilte am Dienstagabend mit, insgesamt 3,35 Mio. eigene Aktien an «ausgewählte institutionelle Investoren» verkauft zu haben. Kepler Cheuvreux erhöht nach Zahlen das Kursziel für AMS von 74 auf 80 Fr. und bestätigt die Einstufung «Buy». Heute nach Börsenschluss legt der Softwarehersteller Temenos (TEMN 161.3 -0.37%) Zahlen vor.

Zu den Gewinnern zählen vor allem Industrieaktien wie Bucher (BUCN 338 1.56%) Industries und OC Oerlikon (OERL 10.73 0.94%). Erneut fester notieren Julius Bär (BAER 50.5 0.72%). Die Aktien der Privatbank wurden am Montag bereits von einem Analystenkommentar beflügelt.

In den hinteren Reihen fallen noch Vontobel (VONN 73.4 1.1%) auf, die schwächer eröffnen, sich aber rasch erholen. Die Bank hat im vergangenen Jahr Ertrag und Gewinn deutlich gesteigert, trotz eines anhaltend schwierigen Markumfelds. Sie hält an ihrer Guidance für das laufende Jahr fest.

DKSH (DKSH 57.8 6.94%) setzen die starken Schwankungen fort. Nach den massiven Gewinnen vom Montag und den deutlichen Verlusten aufgrund von Gewinnmitnahmen notieren die Aktien des Expansionsspezialisten klar im Plus.

Asien im Plus

An den asiatischen Börsen verläuft der Handel am Mittwoch fast durchweg freundlich mit Avancen. Auch setzen Investoren darauf, dass die Auswirkungen des Coronavirus in China das Schlimmste erreicht haben. Der Nikkei 225 liegt 0,7% im Plus, der breiter gefasste Topix schliesst dagegen unverändert. Der Hang Seng in Hongkong gewinnt 1,1%, und Chinas Leitindex CSI 300 rückt 0,8% vor. Der südkoreanische Kospi steigt um 0,7%, der australische S&P/ASX 200 legt 0,5% zu.

Euro weiter unter 1.07 Fr.

Der Euro bewegt sich am Mittwoch zum Dollar nur wenig und hält sich weiter knapp über 1.09 $. Die Gemeinschaftswährung notiert zum Greenback bei 1.0908 $. Gegenüber dem Franken bleibt sie unter Druck und fällt bei 1.0635 Fr. auf ein neues Mehrjahrestief. Derzeit liegt der Euro bei 1.0644 Fr. Der Dollar geht unverändert zur Schweizer Währung bei 0.9757 Fr.

Ölpreis erholt sich weiter

Der Ölpreis steigt am Mittwoch klar und knüpft damit an seine Erholung vom Vortag an. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 55.57 2.7%) kostet fast 56 $. Gold (Gold 1567.36 -0.03%) zeigt sich wenig verändert bei einem Preis von 1565 $ pro Feinunze.