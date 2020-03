SMI im freien Fall – unter 8600

(AWP/SPU) Am Schweizer Aktienmarkt kommt es am Donnerstag zum nächsten Crash. Der Swiss Market Index SMI (SMI 8578.09 -6.28%) verliert bei Eröffnung 4,4%. Im frühen Handel fällt auch die Marke von 8700, wenige Minuten später rutscht der SMI auch unter 8600. Anleger werfen ihre Bestände panikartig auf dem Markt, kaum Käufer absorbieren die Masse an Verkaufsaufträgen. An das Allzeithoch von 11’270 Punkten, welches erst vor drei Wochen markiert wurde, mag sich kaum noch jemand erinnern.

In Frankfurt stürzt der Dax (DAX 9696.66 -7.11%) unter die Marke von 10’000 Punkte. Die Kurse brechen ein, nachdem die Vorgaben aus Asien und den USA sehr negativ sind. Direkter Auslöser der starken Kursverluste waren die Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump zur Bekämpfung der Corona-Krise: Dieser verkündete am Mittwochabend (Ortszeit) unter anderem ein 30-tägiges Einreiseverbot für Menschen aus Europa.

Enttäuscht reagierten die Analysten auch auf Trumps Pläne zur Eindämmung der wirtschaftlichen Effekte der Pandemie, welche ihnen zu wenig weit gehen. Nicht hilfreich ist auch, dass die Weltgesundheitsorganisation WHO das Virus zur weltweiten Pandemie erklärt hat. Im Tagesverlauf steht der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) an. Allgemein wird erwartet, dass die Währungshüter Massnahmen ergreifen werden, um die wegen des Coronavirus angeschlagene Wirtschaft zu stützen. Dies wiederum könnte den Franken noch weiter stärken und die Schweizerische Nationalbank ihrerseits zum Eingreifen zwingen.

Sowohl im SMI als auch in SMIM (SMIM 2142.089 -7.01%) gibt es nur Verlierer. Mit Verlusten um 3% schlagen sich Aktien bereits deutlich besser als der Gesamtmarkt.

Besonders stark unter Druck sind erneut die beiden Titel der Luxusgüterhersteller Swatch Group (UHR 178.55 -7.56%) und Richemont (CFR 53.76 -7.66%) sowie die Grossbankenaktien UBS (UBSG 8.608 -5.45%) und Credit Suisse (CSGN 8.2 -6.65%).

Auch Versicherertitel kennen keinen Boden. Swiss Re (SREN 74.88 -8.24%), Swiss Life (SLHN 364.9 -7.81%) und Zurich Insurance (ZURN 309.5 -7%) stürzen ins Bodenlose.

Ähnlich unter Druck sind auch Zykliker wie ABB (ABBN 16.71 -6.7%), Adecco (ADEN 39.15 -6.59%) oder LafargeHolcim (LHN 37.27 -6.29%).

Massive Verluste bei den als defensiv und konjunkturresistent geltenden Schwergewichten Nestleé, Roche (ROG 282.35 -4.96%) und Novartis (NOVN 72.62 -6.36%) sind keine Stütze für den Schweizer Markt. Im Gegenteil. Sie verstärken die Abgaben noch.

Etwas besser schlagen sich defensive Titel wie Swisscom (SCMN 484.1 -3.99%), die als einzige SMI-Papiere weniger als 4% nachgeben.

Ausverkauf bei Dufry

Vifor Pharma (VIFN 136.65 -9.5%) büssen trotz starker Zahlen ein. Das Unternehmen hat 2019 die eigenen Ziele übertroffen. Ausserdem kündigte es am Morgen den Abgang des Firmenurgesteins Etienne Jornod an.

Am breiten Markt geben Dufry (DUFN 40.65 -12.66%) stark nach, nachdem das Geschäft im Februar wegen des Coronavirus eingebrochen ist. Die Papiere des Flughafens Zürich sind ähnlich unter Druck nach bereits rückläufigen Passagierzahlen. Im Februar sank die Zahl der Reisenden um 1,2% auf 2,01 Mio. Im Januar waren es noch plus 0,7% gewesen. Effekte durch das Coronavirus werden aber erst ab den Märzzahlen sichtbar.

Meyer Burger (MBTN 0.2014 -20.65%) stürzen weiter ab. Der Solarzuliefer weist für 2019 einen hohen Verlust aus. CEO Hans Brändle und VRP Remo Lütolf treten zurück.

Asien unter Druck

Massive Verluste sind auch im asiatischen Handel zu verzeichnen gewesen. In Tokio sinkt der Nikkei 225 um 4,4%. Der Shanghai Composite gibt 1,9% nach, der Hang Seng in Hongkong 3,7%. In Seoul büsst der Kospi 4,4% ein.

Franken stärker

Der Euro steigt am Donnerstag leicht. Die europäische Gemeinschaftswährung wird bei 1.1295 $ gehandelt. Der Franken profitiert im Zuge der Coronakrise einmal mehr von seiner Rolle als sicherer Hafen. Am Vortag hat die Weltgesundheitsbehörde WHO den Ausbruch des Coronavirus als Pandemie eingestuft. Zum Schweizer Franken verliert der Euro Terrain und notiert zuletzt bei 1.0557 Fr. Der Dollar liegt mit 0.9346 Fr. nach wie vor deutlich unter der Marke von 94 Rappen.

Ölpreis tiefer

Der Ölpreis sinkt am Donnerstag nach einem angekündigten Einreisestopp für Europäer in die USA. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 35.92 -4.44%) fällt auf 34 $. Der Goldpreis zeigt sich wenig verändert bei 1637 $ pro Feinunze.