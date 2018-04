Schweizer Börse ohne klare Richtung

(AWP/GAH) Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag nach dem Minus vom Vortag wenig verändert in den Handel gestartet und notiert am Mittag leicht im Plus. Nachdem sich die Syrienkrise erst einmal nicht weiter verschärft hat, macht sich an den Märkten eine gewisse Entspannung breit.

Das Weisse Haus ruderte in Bezug auf mögliche Raketenangriffe in Syrien etwas zurück. Ein Angriff sei lediglich «eine Option», hiess es. Trotzdem ist die Gefahr einer direkten Konfrontation zwischen den USA und Russland in Syrien nach wie vor nicht vom Tisch.

Entsprechend bleibt die Luft nach oben an den Märkten am heutigen Tag dünn, hiess es aus dem Handel. Die Zunahme der geopolitischen Risiken könnte die Indizes auf Achterbahnfahrt schicken. In der Schweiz bleibt die Agenda am Donnerstag derweil dünn.

Der SMI (SMI 8721.82 0.15%) notiert am Mittag etwas fester. Der breite SPI (SXGE 10223.25 0.17%) legt ebenfalls leicht zu.

Nestlé belasten SMI

Zu den grössten Gewinnern gehören Zurich Insurance (ZURN 305.5 1.26%), Julius Bär (BAER 57.68 0.91%) und Lonza (LONN 227.8 1.15%). Sika (SIK 7300 0.48%) werden von einer Kurszielsenkung durch UBS (UBSG 16.73 0.63%) bisher nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die schwierigen Wetterbedingungen dürften einige Probleme bereiten, hiess es.

Der Hörgerätehersteller Sonova (SOON 149.45 0.84%) präsentiert anlässlich einer Branchenkonferenz neue Produkte.

Die Aktien von Nestlé (NESN 76.12 -0.5%) belasten den SMI. Ebenfalls im Minus notieren Givaudan (GIVN 2148 -0.6%), Swisscom (SCMN 449.2 -0.4%) und Adecco (ADEN 67.04 -0.53%).

Sulzer eröffnen fester

Für viel Gesprächsstoff sorgen am breiten Markt Sulzer (SUN 106.7 9.55%). Der Industriekonzern hat von der US-Behörde OFAC (Office of Foreign Assets Control) die Genehmigung für die Übertragung der von Renova erworbenen Anteile an eigenen Aktien erhalten. Damit sollte sich die durch blockierte Konti in den USA beeinträchtigte Geschäftstätigkeit normalisieren, teilte die Gesellschaft mit. Sulzer weist darauf hin, dass man nun keine «Blocked Person» mehr sei und keinen Sanktionen nach US-Recht mehr unterliege.

In geringerem Ausmass können auch die Papiere von Branchennachbar OC Oerlikon (OERL 15.07 1.07%) trotz dem heutigen Dividendenabgang von dieser guten Botschaft profitieren.

Die Aktien des Börsenneulings Poenina (PNHO 54 3.85%) springen am Donnerstag nach deutlichen Abgaben seit Jahresanfang wieder an. Der Gebäudetechniker konnte 2017 den Umsatz und die Profitabilität stärker als erwartet steigern. Damit erreiche die Bewertung des seit November 2017 an der SIX kotierten Titels nach der markanten Korrektur von Anfang Jahr wieder ein «faires» Niveau, meinen Analysten.

Ölpreis auf Dreijahreshoch

Der Ölpreis stieg aus Angst vor einer Eskalation im Nahen Osten auf den höchsten Stand seit drei Jahren. Am Donnerstagmorgen verbilligte sich das Fass der Nordseesorte Brent (Brent 71.988 -0.26%) wieder etwas auf knapp 72 $.

Gold hat sich verteuert. Eine Unze des Edelmetalls kostet am Donnerstagmorgen 1351 $.

Der Euro wird zu 1.1863 Fr. gehandelt; 1 $ kostet 0.9590 Fr.