Pharma-Titel ziehen SMI in die Tiefe

(AWP/RB) Der Schweizer Aktienmarkt gibt am Freitag insgesamt nach. Der Swiss Market Index (SMI (SMI 9466.05 -0.87%)) notiert klar tiefer. Am Ende des Tableaus finden sich gegen 13 Uhr ausschliesslich Pharma-Aktien. Die Schwergewichte Roche (ROG 264.35 -2.99%) und Novartis (NOVN 80.3 -2.41%) sind die Hauptverantwortlichen für die Abgaben im SMI, aber auch Nestlé (NESN 95.59 -0.81%) bewegen sich im roten Bereich. Lonza (LONN 296.9 -3.57%) bilden gar das Schlusslicht.

Auch Alcon (ALC 54.32 -3%) fallen erneut mit deutlichen Abgaben auf. Zum Wochenschluss sorgt vor allem eine Studie der Société Générale für Gesprächsstoff. Nach nur einem Tag macht die Analystin eine Kehrtwende, stuft die Papiere in einem Doppelschritt von «Buy» auf «Sell» und kappt das Kursziel um etwa ein Drittel.

Im Fokus der Anleger steht aber das Börsendebüt des Eisenbahnkonzerns Stadler Rail. Die Aktien wurden zu 38 Fr. platziert und nehmen den Handel bei 42 Fr. auf. Daraus errechnet sich eine Börsenkapitalisierung von 4,2 Mrd. Fr. Stadler hat 35 Mio. Titel platziert. Wird die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt, erhöht sich der Streubesitz auf gut 43 Mio. Aktion.

Bei den mehrheitlich leicht tieferen SMI-Werten fallen Adecco (ADEN 58.24 2.57%) mit einem Plus auf. Gemäss Händlern hat Bank of America (BAC 29.07 0%) Merrill Lynch die Empfehlung von «Underperform» auf «Buy» erhöht. Das Kursziel betrage 65 Fr. Auch die Bankwerte CS und UBS (UBSG 12.935 1.57%) schlagen sich wacker. Überraschend gute Geschäftszahlen für das erste Quartal der US-Bank JPMorgan treiben den Bankensektor an. Die in den SMIM (SMIM 2500.782 0.44%) abgestiegene Julius Bär (BAER 45.02 0.4%) bleibt etwas zurück.

SMIM und SPI im Plus

Der breite Markt gemessen am SMIM und SPI (SXGE 11318.63 -0.72%) zeigt sich von den Abgaben im SMI unbeeindruckt. Beide Indizes rücken etwas vor.

Grössere Abschläge im breiteren Markt verbuchen Ascom (ASCN 13.98 -1.55%), Julius Bär und Sunrise (SRCG 69.7 -5.81%), die aber alle ex Dividende gehandelt werden. Markante Kursgewinne verzeichnen Polyphor (POLN 26.2 16.19%). Das Biopharmaunternehmen hat für sein Antibiotikum Murepavadin von der US-Arzneimittelbehörde FDA den Status Qualified Infectious Disease Product in vier weiterem Indikationen erhalten.

Euro steigt über 1.13 Fr.

In Japan schloss der Nikkei 225 (Nikkei 225 21870.56 0.73%) um 0,7% fester bei 21’870 Zählern. Der grösste Teil des Kursanstiegs ging auf den Einzelhandelskonzern Fast Retailing zurück, dessen Geschäftszahlen positiv aufgenommen wurden. In China schloss der Shanghai Composite praktisch unverändert, der Hang Seng (Hang Seng 29909.76 0.24%) in Hongkong beendete den Tag nach einem Schlussspurt im grünen Bereich. Der Handel war vor dem Start der Bilanzsaison von Zurückhaltung geprägt. Zuvor hatte bereits die Wallstreet etwas leichter geschlossen.

Denn am Freitagnachmittag werden die beiden US-Grossbanken JPMorgan und Wells Fargo den Zahlenreigen eröffnen. Am Montag dann gewähren Goldman Sachs (GS 202.83 -0.07%) und Citigroup (C 65.91 0.6%) Einblick in ihre Bücher. Die Bankergebnisse gelten als Frühindikator für den Verlauf der US-Konjunktur.

Der Euro steigt gegenüber Franken und Dollar. Der Franken handelt zum Dollar praktisch bei Parität. Erdöl legt nach Verlusten am Vortag wieder etwas zu. Die Sorten Brent (Brent 71.55 1%) und WTI (WTI 64.41 1.32%) verzeichnen Gewinne. Gold (Gold 1292.73 0%) notiert praktisch unverändert.