SMI mit Auftaktverlusten erwartet

(AWP/Reuters) Dafür sprechen sowohl die vorbörslichen Indikationen als auch die Vorgaben aus Übersee. Die wichtigsten US-Indizes haben am Mittwoch nach den aktuellen Konsumentenpreisen teilweise nahe Jahrestief geschlossen. Auch in Asien legen die Börsen am Donnerstag überwiegend den Rückwärtsgang ein.

«Zu langsam für eine Verlangsamung», kommentiert ein Händler die Inflationsdaten vom Vortag. Die US-Inflation habe sich im April zwar leicht abgeschwächt, aber ungeduldige Händler seien mit dem Tempo nicht zufrieden gewesen. Die Daten deuteten an, dass der Preisdruck noch länger auf einem höheren Niveau verharren werde. Entsprechend werde das Fed an seinem aggressiven Zinserhöhungspfad festhalten. Investoren werde zunehmend klar, dass die Zeit des billigen Notenbank-Geldes tatsächlich vorbei sei, kommentiert ein Stratege. Im Tagesverlauf dürften denn auch die US-Erzeugerpreise ins Zentrum rücken.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär (BAER 46.60 +2.62%) berechnete SMI (SMI 11'553.66 +0.10%) gibt gegen 8.15 Uhr um 0,82% nach auf 11’458,97 Punkte. Bis auf Zurich (+0,5%) werden alle SMI-Titel tiefer gestellt. Die Abgaben reichen von -0,4% bei Swisscom (SCMN 580.20 -0.07%) bis -1,6% bei Logitech (LOGN 58.38 +1.85%).

Noch deutlicher kommen andere Technologiewerte wie AMS Osram (AMS 10.89 +3.57%), Temenos (TEMN 99.52 +4.36%), VAT und SoftwareOne (SWON 12.32 +3.18%) zurück, die vorbörslich allesamt um jeweils 1,8% vorbörslich nachgeben. Hier verweisen Händler auf die schwachen Vorgaben aus den USA, wo speziell Technologiewerte wie Apple, Microsoft und auch Amazon verstärkt unter die Räder gekommen waren.

Mit Abgaben von jeweils 1,5% kommen auch die beiden Uhrenhersteller Richemont (CFR 107.65 +5.38%) und Swatch vorbörslich stärker zurück als der Gesamtmarkt. Sie hatten am Vortag mit zu den grössten Gewinnern gehört.

Zurich-Aktien bilden mit ihrem vorbörslichen Plus die Ausnahme. Der Versicherer ist im ersten Quartal 2022 weiter gewachsen und hat dabei in der grössten Sparte, der Schaden- und Unfallversicherung besser abgeschnitten als erwartet. Das Wachstum mit Firmenkunden und weiter steigende Preise waren die Treiber.

Im breiten Markt fallen zudem noch die Papiere vom Flughafen Zürich (FHZN 153.00 +0.07%) (-0,3%) mit einem unterdurchschnittlichen Minus auf, nachdem der Flughafenbetreiber im April markant mehr Passagiere verzeichnet hat als im Vorjahresmonat.

Ölpreise geben wieder nach

Marktteilnehmer erklärten die Preisabschläge zum einen mit dem festeren US-Dollar, der Rohöl für Interessenten ausserhalb des Dollarraums verteuert und damit deren Nachfrage dämpft. Zum anderen wurde auf neue Corona-Infektionen in der chinesischen Metropole Shanghai verwiesen, was einer baldigen Lockerung der strengen Virus-Beschränkungen einen Schlag versetzt hat. Die scharfe Corona-Politik der chinesischen Führung belastet das Wirtschaftswachstum und damit die Erdölnachfrage der Volksrepublik.

Erholung an Wallstreet greift nicht

Erneut zogen die Tech-Konzerne die Indizes ins Minus. Wie zuvor schon waren es auch gestern Bedenken, dass die Zinsen noch weiter steigen könnten, die Anleger die Aktien von Apple, Amazon oder Microsoft verkaufen liessen.

Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss bei 31’834 Punkten, ein Minus von rund 1%. Der breitere S&P 500 verlor 1,65% und kam bei 3935 Punkten zu stehen – der tiefste Stand seit mehr als einem Jahr. Der technologielastige Nasdaq 100 büsste 3% ein und ging mit 11’967 Punkten aus dem Handel. Erstmals seit November 2020 fiel er wieder unter die Marke von 12’000 Zählern.

Zu überzeugen vermochte dagegen Electronic Arts (EA 120.49 +7.97%). Beim Hersteller für Computerspiele lobten Analysten optimistischere Ziele für das Geschäftsjahr, daraufhin stieg der Kurs im Tagesverlauf um 8%. Moderna gaben dagegen um 6,7% nach. Der Impfhersteller trennte sich nur kurz nach der Anstellung von seinem Finanzchef. Grund sei eine interne Untersuchung bei dessen früherem Arbeitgeber.

Der Terminkontrakt (Futures) für zehnjährige Treasuries (T-Note-Futures) stieg um 0,37% auf 119,22 Punkte. Bei zehnjährigen Staatspapieren sank die Rendite auf 2,92%.

Börsen in Asien geben nach

Die Börsen in der Region geben wegen der hartnäckig hohen Inflation in den USA sowie der Aussicht auf weitere Zinserhöhungen durch das Fed nach. In Japan sinkt der Nikkei 225 im Tagesverlauf um 0,8%. Der breiter gefasste Topix gibt um 0,3% nach. In China verliert der marktbreite CSI 300 der Börse Schanghai ebenfalls um 0,3%. Der Shanghai Composite handelt 0,2% tiefer. In Hongkong gibt der Hang Seng um 1,8% nach. Der südkoreanische Kospi verliert gut 1%. In Australien notiert der ASX 200 1,6% tiefer, und der ASX 300 verliert gar knapp 1,7%.