SMI verliert zu Handelsbeginn

(AWP/SPU) Nach dem Rekordlauf am Vortag gibt die Schweizer Börse am Mittwoch nach. Negative Vorgaben aus Fernost und aus den USA, wo die Kursgewinne am Vortag nach einem festen Start zum Schluss wieder abgeschmolzen sind, dürften die Anleger vorsichtig stimmen, sagen Händler. Nach der einstweiligen Einigung zwischen den USA und Mexiko im Zollstreit sei der Optimismus wieder etwas geschwunden, auch weil US-Präsident Donald Trump im Handelskonflikt mit China erneut gedroht habe, heisst es am Markt.

«Wir hatten einen Deal mit China und sie sind zurückgewichen», sagte Trump am Dienstag. Trump will sich mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping beim G20-Gipfel Ende Juni im japanischen Osaka treffen. Trump drohte, wenn Xi nicht komme, könnten alle Importe aus China in die USA mit Sonderzöllen belegt werden.

Der Swiss Market Index SMI (SMI 9835.87 0.89%) notiert bei Eröffnung 0,5% tiefer. Am Dienstag ist der Leitindex um 0,9% gestiegen und hat bei 9871 Zählern vorübergehend ein Rekordhoch erreicht.

Kursweisende Impulse erwarten die Marktteilnehmer am Nachmittag von der Veröffentlichung der US-Inflationszahlen. Wenn diese geringer als erwartet ausfallen sollten, dürften die Zinssenkungserwartungen angeheizt werden, heisst es am Markt.

Vorbörslich werden bei Julius Bär (BAER 41.71 4.09%) 19 der 20 SMI-Titel schwächer gestellt. Die Verluste belaufen sich mehrheitlich auf weniger als ein Prozent. Deutlich tiefer sind LafargeHolcim (LHN 50.32 1.62%) (-2,4%). Grossaktionär Thomas Schmidheiny hat seinen Anteil auf 7,2% von 10,9% reduziert.

Gegen den Trend fester indiziert sind Lonza (LONN 328.6 2.27%) (+0,7%). Gemäss Händlern hat Mainfirst den Pharmazulieferer auf «Outperform» von «Neutral» hochgestuft. Das Kursziel laute auf 385 Fr. . Die Aktie hat am Dienstag 2,6% gewonnen.

Positive «Apothekermeldungen» bewahren Novartis (NOVN 87.73 0.49%) (-0,5%) und Roche (ROG 273.2 1.41%) (-0,4%) nicht vor schwächeren Kursen. Novartis hat positive Studiendaten für Cosentyx bei Arthritis veröffentlicht. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat für das Roche-Mittel Mabthera für zwei Blutgefässerkrankungen den Status «priority review» gewährt.

Hongkongs Börse durch politischen Streit belastet

In Asien zeigen sich die meisten Märkte kaum verändert, so etwa der japanische Nikkei 225, der 0,1% zurück geht, und der südkoreanische Kospi, der ebenfalls 0,1% einbüsst. Deutlichere Einbussen verzeichnet der chinesische Shanghai Composite, der 0,6% nachgibt. Der Hang Seng in Hongkong verliert wegen anhaltender politischer Querelen 1,8%.

Euro fester

Der Euro knüpft am Mittwoch an die Kursgewinne der vergangenen Handelstage an und weiter leicht zugelegt. Die Gemeinschaftswährung wird zum Dollar bei 1.1335 $. Zum Franken legt die europäische Einheitswährung ebenfalls weiter leicht zu und notiert bei 1.1239 Fr. Der Dollar notiert zur Schweizer Währung mit 0.9916 Fr. eine Spur tiefer.

Ölpreis verliert

Der Ölpreise sinken am Mittwoch deutlich. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 61.16 -2.47%) kostet noch gut 61 $. Der Goldpreis steht höher bei 1336 $ pro Feinunze.