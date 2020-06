SMI notiert klar über 9800

(AWP/SPU) Die Schweizer Börse entzieht sich dem Abwärtssog. Der Swiss Market Index SMI (SMI 9898.22 0.71%) verliert bei Eröffnung 0,5%. Damit rutscht der Leitindex der Schweizer Börse unter 9800. Im frühen Handel baut er seine Verluste jedoch ab und dreht am Vormittag sogar in den positiven Bereich. Damit erobert er die zuvor unterschrittene Marke zurück. In der Mittagszeit notiert er zeitweise sogar leicht über 9900.

Händler sprechen von einer Gegenbewegung nach den starken Vortagesverlusten, als düstere Konjunkturprognosen der US-Notenbank Fed und die Angst vor einer zweiten Coronavirus-Welle für eine kräftige Korrektur gesorgt hatten. Die Marktteilnehmer nutzen laut Händlern die tiefen Kurse als günstige Einstiegsgelegenheit.

Nach der starken Rally der vergangenen Wochen sei eine Korrektur nicht unerwünscht, hiess es. Ob der Aufwärtstrend nun aber weitergeführt werden könne, sei ungewiss. Die Meinungen darüber gingen wegen der Folgen der Corona-Krise stark auseinander. Manche Anleger fragten sich, ob nach dem jüngsten Rally die Börsen der Wirtschaft nicht zu weit vorausgelaufen sind.

Nach einem schwachen Start drehen die Aktien der Grossbanken UBS (UBSG 10.42 0.97%) und Credit Suisse (CSGN 9.62 1.67%) zusammen mit den Versicherern Zurich Insurance (ZURN 331.4 1.84%) und Swiss Re (SREN 74.32 1.28%) ins Plus.

Gewinne fahren auch die Luxusgütertitel Swatch Group (UHR 194.65 2.74%) und Richemont (CFR 61.26 2.27%) ein. Bei Richemont ist es nach Differenzen zu einem Abgang in der Geschäftsleitung gekommen.

An der Spitze stehen mit den Valoren des Personalvermittlers Adecco (ADEN 45.64 3.37%) die Verlierer des gestrigen Handels.

Nestlé (NESN 103.92 0.41%) notieren wenig verändert. Der Lebensmittelmulti fährt fort mit der Bereinigung wenig rentabler Geschäftsbereiche und prüft den Verkauf des Wassergeschäfts in Nordamerika.

Zurück bleiben die als defensiv geltenden Givaudan (GIVN 3437 0.59%) sowie die Pharmariesen Novartis (NOVN 80.57 -0.68%) und Alcon (ALC 55.78 -0.07%). Die Genussscheine von Roche (ROG 328 0.77%) bauen die Gewinne dagegen im Verlauf zunehmend aus.

Dufry und Flughafen Zürich nach Rücksetzer erholt

Reisenahe Aktien, die gestern stark unter Druck standen, erholen sich. So legen Dufry (DUFN 34.33 6.55%) und Flughafen Zürich (FHZN 131.1 4.88%) klar zu. Am Flughafen spürt man nach dem Stillstand im April und Mai nun eine langsame Erholung.

AMS (AMS 15.98 5.83%) ziehen an. Der Chip- und Sensorenhersteller arbeitet mit dem deutschen Medizintechnikunternehmen Senova und dem US-Unternehmen Jabil bei Antikörpertests auf das Coronavirus zusammen. Mit Senova wurde vereinbart einen elektronischen Lateral-Flow-Einwegtest zum Nachweis der Immunität gegen das Coronavirus zu realisieren, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst.

Aryzta (ARYN 0.4484 -2.1%) haben dank spekulativen Käufen anfängliche Abschläge zum Teil aufholen können, sagt ein Händler. Der aktivistische Investor Veraison wirft dem Verwaltungsrat Verzögerungstaktik vor.

Zudem stehen die Aktien der vom Baukonzern Implenia (IMPN 35.38 -5.95%) abgespalteten Ina Invest (INA 22.15 -8.83%) Holding im Fokus. Der erste Kurs lautet 24.30 Fr. Sie wurden zu 22.42 Fr. das Stück ausgegeben und heute erstmals gehandelt. Implenia stehen tiefer.

Die Aktien der Kioskbetreiberin Valora (VALN 191 0.21%) werden nicht von einer wiederholten Gewinnwarnung belastet. Marktkreise betonen die bereits eintretende Erholung im Kioskgeschäft.

Asien im Minus

Im Zuge der starken Verluste an den US-Börsen kommen auch die asiatischen Titel am Freitag unter Druck. Der japanische Leitindex Nikkei (–0,8%) notiert leicht im Minus. Der Topix verliert 1,2%. Auch der Hang Seng (–1,1%) in Hongkong büsst ein. Der Shanghai Composite stemmt sich mit +0,2% gegen den Abwärtstrend. Der koreanische Kospi schliesst 1,8% tiefer. Der australische Index S&P/ASX 100 notiert 1,9% im Minus.

Euro festigt sich

Der Euro gewinnt am Freitag nach deutlichen Verlusten am Vortag. Aktuell liegt die Gemeinschaftswährung zum Dollar wieder über der Marke von 1.13 bei 1.1310 $. Zum Franken gewinnt sie deutlich auf 1.0710 Fr. und arbeitet sich damit wieder über die Marke von 1.07, die sie am Vortag unterschritten hat. Der Dollar erholt sich über die Marke von 0.94 Fr. und steht aktuell bei 0.9471 Fr.

Ölpreis dreht ins Plus

Der Ölpreis legt nach starken Verlusten vom Donnerstag zu. Händler verweisen auf die insgesamt ruhigere Lage an den Finanzmärkten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 39.12 3.19%) kostet derzeit knapp 39 $. Gold (Gold 1739.18 0.7%) handelt etwas fester bei 1733 $ pro Feinunze.