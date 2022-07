SMI startet im Rückwärtsgang

(AWP/Reuters) Bereits zum Wochenstart hatten Investoren Zins-, Inflations- und Rezessionsängste wieder ganz oben auf ihre Prioritätenliste gesetzt. Darüber hinaus bleiben die steigenden Covid-Infektionen in China sowie die Ungewissheit über die zukünftige Gasversorgung für Europa belastende Themen. «Die Anleger halten sich mit Käufen zurück und gehen davon aus, noch niedriger einsteigen zu können», heisst es in einem aktuellen Kommentar.

Für den weiteren Wochenverlauf sei zudem mit einer steigenden Volatilität zu rechnen, heisst es weiter. So werden zur Wochenmitte in den USA die jüngsten Konsumentenpreise veröffentlicht. In China stehen zum Wochenschluss die jüngsten BIP-Daten auf der Agenda und dazwischen beginnt in den USA mit namhaften Grossbanken die Berichtssaison. «Die Unternehmen werden von allen Seiten unter Druck gesetzt, sie werden etwa bei den Warenkosten oder den Löhnen unter Druck gesetzt», fasst ein Händler die Sorgen vor den anstehenden Zahlen zusammen. Er gehe von sinkenden Prognosen und damit «einer Menge Herabstufungen, einer Menge potenzieller Ausfälle» aus.

Der SMI (SMI 10'959.99 -0.61%) verliert gegen 09.15 Uhr 0,64% auf 10’957,03 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, sinkt um 0,77% auf 1674,35 Punkte und der breite SPI (SXGE 14'111.55 -0.66%) um 0,65% auf 14’111,85 Punkte. Bis auf Swiss Re (SREN 72.96 +0.33%) und Zurich Insurance (ZURN 422.50 +0.14%) geben alle SLI-Titel nach.

Die schwachen Vorgaben der US-Börse Nasdaq drücken im frühen Handel denn auch zunächst die hiesigen Notierungen weiter abwärts. AMS Osram (AMS 7.40 -1.78%), Logitech (LOGN 51.54 -2.02%) und auch VAT Group (VACN 219.20 -3.69%) führen die Verliererliste mit Abgaben von jeweils mehr als 2% an.

Deutliche Abgaben verbuchen auch Lonza (LONN 556.20 -2.25%) (-2,1%). Die Papiere des Lifescience-Konzerns hatten in der Vorwoche noch die deutlichsten Gewinne verzeichnet.

Es ist aber vor allem in den hinteren Reihen der Pharmazulieferer Polypeptide (-20,1%), der für Aufsehen sorgt. Das Unternehmen hat eine Gewinnwarnung ausgegeben. Die Aktien des Konkurrenten Bachem (BANB 61.45 -10.29%) werden mit -10,4% in Sippenhaft genommen. Zur Rose (ROSE 66.10 -8.00%) verlieren zudem 7,5% nach einer Abstufung durch die Deutsche Bank (DBK 7.76 -1.39%).

Euro fällt zum USD Richtung Parität

Der Kurs des Euro ist am Dienstag weiter gefallen und hat sich am Morgen nur knapp oberhalb der Parität zum US-Dollar gehalten. Darunter versteht man ein Tauschverhältnis von eins zu eins. Zeitweise wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0006 $ gehandelt und damit auf dem tiefsten Stand seit 20 Jahren. Bereits in den vergangenen Handelstagen hatte der Euro mehrfach tiefste Stände seit 2002 erreicht. Bei einem Stand von aktuell 1,0011 $ notiert der Euro nur unwesentlich höher.

Auch zum Franken ist der Euro in der Nacht auf ein weiteres Jahrestief gefallen. Mit 0,9846 Fr. notierte die Gemeinschaftswährung zeitweise unter der 0,985er Marke. Aktuell kostet ein Euro mit 0,9851 wieder knapp mehr. Der US-Dollar wiederum zeigt sich auch zum Franken weiter erstarkt und hat seit Montagabend nahezu einen halben Rappen zugelegt auf aktuell 0,9842 Fr.

Die amerikanische Währung kann auch sonst zu fast allen anderen wichtigen Währungen zulegen. Am Markt blicken die Anleger bereits auf neue Inflationsdaten aus den USA, die am Mittwoch auf dem Programm stehen. Für den Monat Juni wird mit einem weiteren Anstieg der Teuerung und einer Inflationsrate von 8,8% gerechnet. Wegen der hohen Inflation dürfte die US-Notenbank Fed ihre aggressive Straffungspolitik fortsetzen und den Leitzins weiter deutlich erhöhen, was dem Dollar Auftrieb verleiht.

Der Euro wiederum wird durch die Sorge vor einer Energiekrise in Europa belastet. Wegen routinemässigen Wartungsarbeiten hat Russland die Gaslieferungen durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 gestoppt und damit das Zittern um die Zukunft der Energieversorgung in Europa weiter angefacht. Es gibt die Befürchtung, dass längerfristig kein Gas mehr durch die Leitung nach Deutschland strömen könnte.

Ölpreise geben weiter deutlich nach

Die Ölpreise sind am Dienstag deutlich gesunken und haben damit an den schwachen Wochenauftakt angeknüpft. Eine allgemein trübe Stimmung an den Finanzmärkten und wachsende Konjunktursorgen hätten auch die Notierungen am Ölmarkt mit nach unten gezogen, hiess es aus dem Handel. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 105,29 $. Das waren 1,81 $ weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 117.46 +2.28%)) fiel um 1,90 $ auf 102,19 $.

«Neue Corona-Sorgen in China sorgen wieder für mehr Risikoaversion», heisst es in einem Marktkommentar der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Ausserdem hat die Furcht vor einer Energiekrise in Europa die Aussichten für die konjunkturelle Entwicklung belastet. Eine Energiekrise kann nach Einschätzung von Experten eine tiefe Rezession nach sich ziehen. Dies verstärkte am Markt die Spekulation auf eine geringere Nachfrage nach Rohöl auf dem Weltmarkt.

Nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur (IEA) könnte sich die Engpässe im Energiesektor noch verschärfen. «Das Schlimmste haben wir vielleicht noch nicht gesehen», sagte IEA-Direktor Fatih Birol am Dienstag in einer Rede in Sydney. Für Europa werde die Sicherheit der Öl- und Gasversorgung weiterhin eine Herausforderung sein.

US-Börsen unter Druck

Die US-Börsen sind am Montag unter Druck gekommen. In China ist die Zahl der Coronafälle auf den höchsten Stand seit Mai gestiegen. Die Angst vor weiteren Lockdowns wegen der dortigen Null-Covid-Strategie und daraus folgenden Lieferengpässen nimmt zu. Ausserdem wird am Mittwoch die US-Inflationsrate publiziert. Fällt sie hoch aus, könnte das die US-Notenbank in ihrem Kurs bestätigen, schnelle Zinsschritte vorzunehmen.

Der Dow Jones Industrial (–0,52%) fiel auf 31’173 Punkte. Der S&P 500 (–1,15%) schloss auf 3854 Punkten. Der Tech-Index Nasdaq 100 (–2,19%) notierte zum Handelsschluss auf 11’860 Punkten.

Der Kurs des Social-Media-Unternehmens Twitter (–11,4%) stürzt ab, da Elon Musk sein Übernahmeangebot zurückgezogen hat. Der von Musk geleitete Elektroautobauer Tesla (–6,55%) notiert wegen den Sorgen um die chinesische Produktion tiefer.

Ein Leak von internen Dokumenten des Fahrdienstvermittlers Uber (–5,13%) zeugt von einer aggressiven Lobbyarbeit mit fragwürdigen Mitteln gegen staatliche Regulierung.

Asien-Börsen fallen auf Zwei-Jahres-Tief

Die Furcht vor einem Konjunktureinbruch hat die Aktienmärkte in Fernost auf den tiefsten Stand seit zwei Jahren gedrückt. Vor allem der erneute Corona-Ausbruch in China und Japan beunruhigte die Anleger. «Die zunehmende Ausbreitung von Covid-19 hat die Angst vor einer globalen Rezession verstärkt», sagte ein Händler. Auf die Stimmung drückte zudem die Aussicht auf eine weitere Straffung der Geldpolitik sowie die Energieknappheit in Europa.

Der breit gefasste MSCI-Index für den asiatisch-pazifischen Raum ausserhalb Japans fiel am Dienstag um 1,3% auf den niedrigsten Stand seit zwei Jahren. In Tokio gab der Nikkei-Index 1,8% auf 26’337 Punkte nach. Japan meldete am Montag nach offiziellen Angaben der Regierung 54’993 Fälle und damit mehr als dreimal so viele wie in der Vorwoche. Unter Druck gerieten vor allem Technologieaktien. Die Titel des Herstellers von Elektronikkomponenten TDK gehörten mit einem Minus von bis zu 7,3% zu den grössten Verlierern.

Die Sorge vor verschärften Corona-Restriktionen trieb auch die Anleger in China um. Die Börse in Shanghai und der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verloren rund 1%. Mehrere chinesische Städte haben neue Beschränkungen erlassen, die von Geschäftsverboten bis hin zu Abriegelungen reichen. Damit soll die Ausbreitung einer hochinfektiösen Untervariante im Land verhindert werden. Das Risiko einer möglichen Streichung grosser chinesischer Unternehmen von den US-Börsen drückte auch den Index in Hongkong um rund 1%.