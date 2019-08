Schweizer Börse startet freundlich in die Woche

(AWP/Reuters/CF) Der Swiss Market Index (SMI (SMI 9778.83 0.3%)) verliert am Montag nach einem festen Start zunehmend an Schwung. Mangels Anschlusskäufen und aufgrund von Gewinnmitnahmen seien die Anfangsgewinne im Verlauf schnell abgeschmolzen, heisst es im Handel. Die US-Aktien-Futures, die zunehmend in die Verlustzone sinken, liessen an der Wall Street zudem eine schwächere Eröffnung erwarten.

Für Schlagzeilen sorgen am Montagmittag ABB (ABBN 18.245 4.08%) und AMS (AMS 44.31 -9.7%).

Der Elektrotechnikkonzern hat mit Björn Rosengren einen neuen CEO ernennt (lesen Sie hier mehr). Der österreichische Chiphersteller hat dagegen ein rund 4,2 Mrd. € schweres Übernahmeangebot für den deutschen Lichttechnikkkonzern Osram unterbreitet (lesen Sie hier mehr). Die Aktien von Osram (OSR 34.61 9.35%) steigen wegen dem geplantem Übernahmeangebot markant, während die von AMS einbrechen. Händler äussern sich skeptisch zur Übernahme. Dies sorge für viele Unsicherheiten und erhöhe die ohnehin schon grosse Verschuldung weiter. Zudem komme eine Kapitalerhöhung wegen der Verwässerung bei den Aktionären nie gut an, heisst es im Handel.

Auch die Aktien der Pharmariesen Roche (ROG 272.75 0.24%) und Novartis (NOVN 89.04 0.91%) legen zu. Die Mitteilung, dass die Novartis-Tochter Sandoz in Patentstreitigkeiten bezüglich des Biosimilars Erelzi eine Niederlage erlitten hat, findet damit keinen negativen Niederschlag im Aktienkurs. Der District Court of New Jersey hat gegen das entsprechende Sandoz-Produkt zum Referenzmedikament Enbrel (Etanercept) des US-Konkurrenten Amgen (AMGN 196.25 5.95%) entschieden. Sandoz wird Berufung gegen das Urteil einlegen. Dies komme nicht ganz unerwartet und sei daher nicht kursnegativ, heisst es.

Zulegen können ausserdem Vifor Pharma (VIFN 158.6 1.05%). Händler erwähnen den guten Zwischenbericht, den der Arzneimittelhersteller in der vergangenen Woche publiziert habe. Ausserdem profitiere die Aktie von einem positiven Kommentar eines Geldberaters in der Wochenendpresse.

Hierzulande steht nochmals eine reich befrachtete Woche mit vielen Halbjahreszahlen an. Insgesamt sind die Halbjahresberichte von 24 an der SIX kotierten Firmen auf dem Programm. Begonnen haben am Montagmorgen Glarner Kantonalbank (GLKBN 30.4 1.33%) und Elma Electronic (ELMN 410 0%).

Mit Swiss Life (SLHN 467.1 0.11%) am Dienstag, Geberit (GEBN 435.9 -0.27%) und Swisscom (SCMN 482.6 0.52%) am Donnerstag und mit Schindler (SCHP 223.8 2.43%) am Mittwoch folgen noch vier Blue Chips. Die wichtigsten Small- und Mid-Caps, die Zahlen präsentieren, sind Dätwyler (DAE 142.2 -1.39%), Arbonia (ARBN 11.16 -0.53%), Straumann (STMN 796.8 -0.05%), Comet (COTN 89.8 -0.72%), Schweiter (SWTQ 929 0.11%) PSP (PSPN 124.2 0.4%) oder Tecan (TECN 255 0.55%).

Dax startet höher

Zum Auftakt der neuen Börsenwoche avanciert der deutsche Leitindex Dax (DAX 11703.48 0.08%). Am Freitag hatte er vor allem wegen des schwelenden Zollstreits zwischen den USA und China und der Regierungskrise in Italien 1,3% im Minus bei 11’693,80 Punkten geschlossen.

Das britische Pfund bleibt wegen der Sorge über die Folgen eines ungeregelten Austritts Grossbritanniens aus der EU auf Talfahrt. In der Nacht zum Montag wurden für ein britisches Pfund in Euro nur noch 1,0724 € gezahlt. Dies ist der niedrigste Kurs seit dem Herbst 2009. Das Rekordtief von 1,0200 Euro für ein Pfund aus dem Krisenjahr 2008 rückt damit in greifbare Nähe.

Die Ölpreise sind am Montag leicht gefallen. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 58.1 -1.07%) etwas weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WTI 53.87 -1.48%)) fiel ebenfalls.